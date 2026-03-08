Оливейра не виноват в скучном титульнике BMF. Вопросы нужно задавать Холлоуэю

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе прошёл номерной турнир UFC 326. В главном событии вечера Макс Холлоуэй защищал пояс BMF в поединке с Чарльзом Оливейрой. Для гавайца это была вторая защита титула «самого опасного ублюдка», именно он подходил к бою в статусе фаворита, а в бразильца в основном верили только его соотечественники.

Однако Оливейра удивил. Бразилец был намного сильнее физически, очень легко заламывал Макса в партер и там уверенно его трамбовал, периодически пытаясь задушить. Было минимум три хорошие попытки сабмишена, от которых Холлоуэй чудом ушёл. На счету Чарльза более 20 минут контроля, и если после первого раунда Макс улыбался и подыгрывал зрителям, то потом, видимо, стало не до шуток. Уверенные 5-0 по раундам, все трое судей выставили 50-45, и пояс BMF уходит Оливейре.

А ещё в придачу идёт вагон критики за незрелищный бой и в принципе за желание идти в борьбу, когда на кону стоит пояс BMF, который вроде как не для этого создавался. Однозначно, это был самый несобытийный и пресный BMF-бой. Похожие перформансы в прошлом году выдали Хамзат Чимаев и Ислам Махачев, которые раскатали своих соперников ровно в том же стиле и в итоге получили ровно те же самые претензии от фанатов. Но вряд ли это их волнует . Оливейра не так давно проиграл нокаутом Илии Топурии, и его списали со счетов. Ещё одно поражение (любое — решением или досрочно) точно ставило крест на его титульных перспективах, поэтому Чарльз выбрал грамотный геймплан — в стойке не задерживался, активно подключал борьбу, и при всём этом угроза финиша тоже постоянно висела.

Бой Чарльз Оливейра — Макс Холлоуэй 2 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Вопрос к Чарльзу один — где всё это было в бою с Топурией и почему там он пошёл в безголовую рубку? А вот основные претензии к тому, что поединок за титул BMF оказался незрелищным и без искр, нужно адресовать Максу Холлоуэю . Уже после первого тейкдауна он так искренне удивился, что его вообще переводят, как будто не ожидал такого от Оливейры. Если Холлоуэй решил, что высококлассный джитсер будет с ним биться только в стойке, то это исключительно его проблемы.

А главная проблема Холлоуэя в том, что у него за плечами уже почти 15 лет карьеры в UFC, однако при этом Оливейра переводил его как хотел и когда хотел. Где была защита Макса от тейкдаунов? Почему он не вставал и не навязывал свой план, не перемещался быстрее, не избегал переводов? Как собирался отвечать на борьбу? Почему мы по прошествии 25 минут можем хвалить бойца такого уровня только за то, что он выжил и не дал себя финишировать? Всё просто — если хочешь биться в стойке, то навяжи её сопернику.

Чарльз Оливейра с поясом BMF Фото: Chris Unger/Getty Images

Не так давно Макс выдал прекрасную цитату: «Меня спросили, против кого я хотел бы проверить себя и свои навыки. Мы упустили шанс подраться с Хабибом, Ислам — новый большой вызов, было бы весело».

Видимо, веселился бы в этом поединке точно не Холлоуэй. Может быть, Оливейра — не настоящий BMF в понимании большинства фанатов, но вопросы надо задавать его сопернику. Стоит ли критиковать Чарльза за то, что он как боец ММА оказался на голову сильнее и лучше воспользовался своими сильными сторонами? Можно с тем же успехом говорить, что Холлоуэй — не настоящий BMF, так как больше 20 минут лежал под соперником и не мог встать.

За последние восемь лет Оливейра проигрывал только Исламу Махачеву, Арману Царукяну и Илии Топурии. А сейчас вновь доказал, что по-прежнему относится к элите бойцов UFC, не позволив Максу хоть что-то ему противопоставить. И ему не мешают ни накопленный урон (49 боёв в профи), ни возраст (в этом году Чарльзу исполнится 37 лет). И критика за скучный бой ему тоже не помешает. А Холлоуэю, который, кстати, назвал Оливейру «настоящим BMF» и отдал должное за хороший план, нужно поработать над собой.