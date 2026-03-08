Об интриге в Белом доме можно забыть. Главные бои турнира — мисс-матчи

66 дней 2026 года – прошли. И всё это время фанаты с нетерпением ждали, когда Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC в Белом доме. Казалось, что болельщиков ждёт настоящее пиршество для эстетов. А подогревали интерес главные действующие лица, которые участвовали в организации. Сам президент США Дональд Трамп обещал восемь или девять титульных противостояний. А Дана подтверждал, что кард соревнований станет самым великим, что видели на данный момент фанаты. В итоге после анонса остались очень неоднозначные впечатления. Главное, в глаза бросается абсолютное отсутствие интриги в главных противостояниях . Кажется, организаторы приготовили откровенные мисс-матчи.

Начинать, пожалуй, стоит с соглавного боя. И там сойдутся парни, которые находятся, кажется, на разных полюсах. Бразилец Алекс Перейра покорил два дивизиона. И идёт уже за третьим (!) чемпионским поясом . Да, он может овладеть ими не одновременно. Но всё равно достижение будет выглядеть фантастически. У бразильца 10-2 в UFC. Причём проигрывал он исключительно супертопам – Исраэлю Адесанье и Магомеду Анкалаеву. Однако у россиянина успел взять крайне убедительный реванш. И теперь перебирается в тяжёлый вес, чтобы и в нём стать доминирующей силой. Но получает в соперника Сириля Гана.

Француз некогда действительно считался одной из главных надежд тяжёлого веса. Но можно просто посмотреть на то, что началось с его карьерой после поражения от Фрэнсиса Нганну. С тех пор на три победы пришлось два поражения, а ещё один бой завершился ноу-контестом. Уступил Сириль Хищнику и Джону Джонсу, причём Костяному – абсолютно без шансов. А победа над Александром Волковым до сих пор становится объектом насмешек. Тот поединок Ган откровенно проиграл. Однако судьи буквально вытащили его. С Томом Аспиналлом всё закончилось жёстким тычком в глаза, от которого у британца до сих пор проблемы со зрением. Вот и получается, что реально победил Ган только Тая Туивасу (0-6 – в шести предыдущих боях) и Сергея Спивака (2-3 – в пяти) . Разве такой оппонент может что-то реально противопоставить самому жуткому ударнику лиги? Кажется, нет.

Сириль Ган Фото: Josh Hedges/Getty Images

В главном бою вечера ситуация выглядит ещё грустнее. Да, Джастин Гэтжи – крутой рубака. Но очень возрастной. Ему уже 37 лет! И за шесть последних поединков он оступился дважды – досрочно проиграл Чарльзу Оливейре и Максу Холлоуэю. А вот уровень оппозиции, которую победил Хайлайт, вызывает вопросы. Дважды был повержен «поплывший» Рафаэль Физиев, Дастина Порье получилось проводить на пенсию. А Пэдди Пимблетта, кажется, никто и не воспринимал всерьёз. Казалось бы, кого можно дать Джастину, чтобы порадовать публику в США…

Дали самого опасного соперника – Илию Топурию. Да, Эль Матадор давно не дрался и решал личные проблемы. Но есть ощущение, что это совсем не помешает расправиться с оппонентом теперь. Бойцу 29 лет, он в самом расцвете сил. Имеет профессиональный рекорд 17-0, причём в последних двух боях перебил именно Холлоуэя и Оливейру . Причём каждого разобрал досрочно. Топурия выглядит шикарно и в стойке, и в партере. Сложно найти хотя бы один компонент, в котором он может уступить Хайлайту. Есть ли в таком противостоянии интрига? Вряд ли. Джастину можно рассчитывать разве что на лаки-панч.

Анонс двух титульных боёв откровенно разочаровал. Хотелось, чтобы была интрига, а сами противостояния получились зубодробительными. Вместо этого фанаты получили два мисс-матча.

