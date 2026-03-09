Царукян, Мокаев и Буллет в грэпплинге, а также много бокса. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств много интересных противостояний. Стоит выделить турнир Hype, где схватки по грэпплингу проведут Арман Царукян, Мухаммад Мокаев и Шара Буллет. UFC организует новый турнир в Лас-Вегасе с потенциально крайне интересными боями. И, конечно, никуда без профессионального бокса.

В ночь с 11 на 12 марта. Арман Царукян — Мухаммад Мокаев

В Рио-де-Жанейро состоится турнир лиги Hype, возглавит который интересная схватка по грэпплингу. Второй номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян встретится с Мухаммадом Мокаевым. И Арман, и Мухаммад имеют отличные борцовские навыки, и это действительно интригующая схватка. Да, есть существенная разница в габаритах, всё-таки Арман значительно крупнее своего соперника. Но Мокаев сейчас вне боёв в ММА и наверняка набрал в весе, так что разница не должна быть слишком большой. А в техническом аспекте в грэпплинге Мокаев вполне может конкурировать с Царукяном.

Мухаммад Мокаев Фото: Richard Sellers/Getty Images

В ночь с 11 на 12 марта. Шарабутдин Магомедов — Эдсон Барбоза

На турнире Hype выступит и топовый средневес UFC Шара Буллет. Изначально Магомедов должен был провести схватку по правилам грэпплинга против бывшего чемпиона BMF Хорхе Масвидаля, но у Хорхе изменились планы, и он слетел с противостояния. В экстренном режиме Шарабутдину быстро нашли замену: оппонентом Шары стал бывший соперник Хабиба Нурмагомедова – Эдсон Барбоза. Барбоза является действующим бойцом UFC, однако при этом смущает то, что бразилец выступает сейчас на три категории ниже, чем Магомедов. При этом Эдсон является классным ударником, как и Буллет, что, конечно, вызывает вопросы в необходимости проведения их борцовской схватки. Тем не менее любое выступление Шары притягивает внимание, так что и за встречей с Барбозой с интересом будут наблюдать многие любители единоборств.

12 марта. Павел Сосулин — Виктор Нагбе

В Санкт-Петербурге состоится турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 15. В главном событии вечера в ринг выйдет непобеждённый российский боксёр Павел Сосулин. Изначально он должен был провести поединок против австралийца Камила Баллы, но тот получил травму, а его место займёт другой австралиец Виктор Нагбе. Свою главную победу в карьере Сосулин одержал в июле прошлого года, когда в Екатеринбурге одолел опытного экс-претендента на пояс чемпиона мира Магомеда Курбанова. В активе Павла 12 побед в 12 поединках, и у него отличный потенциал в первом среднем весе. Виктор Нагбе тоже одержал 12 побед на профессиональном ринге, однако при этом имеет и два поражения.

12 марта. Илья Попов — Нуртас Ажбенов

В главном карде турнира IBA.PRO 15 выступит действующий чемпион мира в любителях Илья Попов. Он проведёт профессиональный бой против Нуртаса Ажбенова из Казахстана. Для Попова это будет четвёртый профессиональный поединок, три предыдущих он выиграл. И бой против Нуртаса Ажбенова он видит хорошей проверкой для себя.

«Признаюсь, что сейчас больше хотелось бы сфокусироваться на профессиональном боксе. Мне нравится это направление, хочется проводить больше боёв на профессиональном ринге. Хочу развиваться в профи, но и про олимпийский бокс не забываем. Бой с Ажбеновым — хороший шанс показать себя в уже родном Санкт‑Петербурге», — сказал Илья Попов.

В ночь с 13 на 14 марта. Александра Савичева — Лесли Эрнандес

В США состоится очередной турнир лиги LFA, за поединками которой пристально следят матчмейкеры UFC. В карде вечера выступит и россиянка Александра Савичева, которая проведёт бой против Лесли Эрнандес. Савичева попала в LFA с рекордом 6-1, но дебютировала в американской лиге неудачно, проиграв Наталии Алвес. Теперь Савичевой предстоит закрывать неудачу, её соперница имеет рекорд 5-3 и идёт на серии из трёх поражений.

Александра Савичева Фото: Из личного архива спортсменки

14 марта. Джеймс Диккенс — Энтони Какаче

В Ирландии состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии турнира действующий чемпион WBA во втором полулёгком весе Джеймс Диккенс проведёт первую защиту пояса против экс-чемпиона IBF Энтони Какаче. Диккенс хорошо известен российским фанатам бокса, британец забрал пояс WBA не у кого-нибудь, а у непобеждённого олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева. В случае если Диккенс одержит победу над Какаче, ему предстоит встретиться с другим российским боксёром – Эльнуром Самедовым, который недавно стал временным чемпионом WBA и жаждет поквитаться с Джеймсом за Батыргазиева.

В ночь с 14 на 15 марта. Джош Эмметт — Кевин Вальехос

В Лас-Вегасе состоится очередной турнир UFC Fight Night 269. После номерного турнира очередной ивент не будет блистать громкими именами, но в карде вечера всё равно есть интересные противостояния. Возглавят его полулегковесы Джош Эмметт и Кевин Вальехос – противостояние опыта и молодости. Эмметт подрался со всей топовой оппозицией дивизиона, в том числе прошёл полный бой с Илией Топурией. В последних поединках ветеран не показывает выдающихся результатов, но всегда способен дать тяжёлый поединок любому сопернику. Поэтому для 24-летнего Кевина Вальехоса это будет настоящей проверкой на прочность. В активе Кевина 17 побед при одном поражении, 14 побед при этом были добыты досрочно: аргентинец – потенциальное будущее дивизиона.

В ночь с 14 на 15 марта. Крис Кёртис — Мыктыбек Оролбай

В предварительном карде турнира UFC Fight Night 269 состоится интересный поединок в полусреднем весе. Бывший средневес Крис Кёртис снова спускается в полусредний дивизион, где встретится с Мыктыбеком Оролбаем из Кыргызстана, который, напротив, недавно поднялся из лёгкого веса. Этот поединок обещает быть крайне зрелищным. Кёртис выступает в UFC с 2021 года, дерётся часто и зрелищно, пусть и не всегда успешно. Российским фанатам Крис запомнился по яркой рубке с Романом Копыловым, которую Копылов завершил хай-киком на последних секундах. В противовес Крису поставили не менее яркого Мыктыбека Оролбая, один его бой с Матеушем Рембецким чего стоит. Так что в этом противостоянии, во всяком случае на бумаге, стоит ожидать искр в октагоне.

Крис Кёртис Фото: Jeff Bottari/Getty Images

15 марта. Энтони Оласкуага — Дзукия Иимура

В Японии состоится турнир по профессиональному боксу. Возглавит его титульный бой WBO в наилегчайшем весе между обладателем пояса Энтони Оласкуагой и Дзукией Иимурой. Для Оласкуаги это будет уже пятая защита пояса, он завоевал его ещё июле 2024 года. В активе чемпиона 11 побед при одном поражении, восемь раз он финишировал своих соперников. Очередным претендентом на титул станет его соотечественник Дзукия Иимура. У Иимуры девять побед при одном поражении, но всего два финиша в активе.