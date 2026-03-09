Боксёрская лига Даны Уайта провела первый титульник. Что мы увидели?

Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоялось историческое событие в боксе – был определён первый чемпион нового промоушена Zuffa Boxing, которым управляет глава UFC Дана Уайт. Непобеждённый австралиец Джей Опетайя ожидаемо разобрался с Брэндоном Глэнтоном и стал обладателем пояса лиги в крузервейте. При этом тут же лишился другого пояса – IBF.

Пожалуй, основная интрига в поединке Джея Опетайи заключалась не в спортивной составляющей, а в делах околобоксёрских . Джей стал одним из первопроходцев в Zuffa Boxing, первой по-настоящему большой звездой, которую удалось подписать Дане Уайту. Австралиец переходил в промоушен в статусе чемпиона IBF, однако, конечно, были вопросы – сохранят ли за ним этот титул. Ведь Дана Уайт объявил «войну» не только промоутерам, но и ведущим боксёрским организациям, не жалея критики в их адрес.

В IBF долго держали интригу, однако всё же за два дня до титульного поединка Джея в Zuffa Boxing объявили, что как только Опетайя выйдет на бой против Глэнтона, он лишится титула организации. Это вполне логично: Глэнтона даже нет в рейтинге IBF, поэтому засчитать это как добровольную защиту пояса не представлялось возможным. Тем более что в уставе организации прописано, что объединительные поединки возможны только с обладателями титулов WBC, WBO и WBA. Опетайя и его команда пытались сделать акцент на том, что пояс Zuffa Boxing – чисто символический, хотя, конечно, это странное заявление, если учитывать, что австралиец пытается строить будущее под началом Даны Уайта.

Усидеть на двух стульях Джею не удалось, и он лишился титула IBF . Кстати, не впервые: в 2023 году он уже попадал под санкции организации за отказ драться с обязательным претендентом Майрисом Бриедисом.

Сам бой против Брэндона Глэнтона ожидаемо сложился в пользу Опетайи. Джей в основном работал вторым номером, проваливал напиравшего соперника и здорово контратаковал. Также у австралийца было преимущество в габаритах, чем он пользовался на протяжении всего поединка, перестреливая Глэнтона с дистанции. Брэндон усугубил и без того тяжёлую ситуацию, схлопотав два штрафа от рефери – за то, что постоянно «вязал» Опетайю, и за удар в пах. Джея, кстати, тоже наказали в самой концовке – и тоже за чрезмерный клинч, однако это, конечно, никак не сказалось на итоговом результате. В последнем раунде Джей и вовсе мог финишировать уставшего соперника, но в итоге дело дошло до судейского решения. 119-106 – разгромная победа австралийца на карточках всех судей, и Опетайя стал первым в истории чемпионом Zuffa Boxing.

Джей, безусловно, был фаворитом в этом поединке и оправдал этот статус. Но на самом деле не сложилось ощущение, что это был титульный поединок. Арена «Apex» ассоциируется у многих фанатов единоборств с турнирами UFC, причём не с номерными, а с проходными ивентами серии Fight Night. На таких турнирах не бывает по-настоящему звёздных боёв, да и сама арена не такого масштаба, чтобы проводить там большие поединки: вместимость спортивного сооружения – 1000 зрителей. Поэтому титульник Zuffa Boxing смотрелся в ней камерно, особенно по сравнению с крупными боксёрскими поединками на футбольных стадионах .

Да и оппозиция у Опетайи была не самая серьёзная. Джею, кстати, прилетало за это и раньше: мол, боксирует с сомнительными соперниками, не идёт на объединение титулов. Теперь, кажется, будет прилетать ещё больше. У Zuffa Boxing пока есть проблемы с подписанием топовых боксёров, далеко не все, как Опетайя, готовы рисковать и переходить в стан Даны Уайта. Так что поиск серьёзной оппозиции для Джея – большая проблема для руководства промоушена.

Первый титульник Zuffa Boxing прошёл без особого лоска, хотя для такого события Дана Уайт мог бы и постараться – уж он точно умеет организовывать глобальные мероприятия. Но в любом случае мы стали свидетелями исторического события, первый пояс нового промоушена нашёл своего владельца. Кто знает, возможно, в будущем Zuffa Boxing станет гегемоном в индустрии и её титулы будут не «символическими», как выразился Опетайя, а главными достижениями в мире бокса. И тогда первый турнир с чемпионским боем будет вспоминаться с ностальгией: а помните, с чего всё начиналось? С камерного турнира на арене «Apex» при 1000 зрителей. Но это было только начало.