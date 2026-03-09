Рауля Росаса рано сделали звездой. Мексиканцу нечего делать в топ-15

В минувшие выходные в Лас-Вегасе прошёл номерной турнир UFC 326. В рамках основного карда свой очередной поединок под эгидой организации проводил мексиканец Рауль Росас-младший, которому уже три года выдают большие авансы и фанаты, и руководство промоушена. Юный боец встречался с ветераном Робом Фонтом, который старше Росаса на 17 лет.

Для Рауля это была отличная возможность — место в середине мейн-карда большого турнира, стилистически удобный соперник, которого нередко побеждали именно за счёт борьбы, на что и ставит Росас, и плюс ко всему шанс забраться в топ-15 легчайшего дивизиона. Для мексиканца это был седьмой поединок в UFC, до встречи с Фонтом он одержал пять побед, и пора было устроить ему проверку бойцом из рейтинга. Проблема в том, что в предыдущих боях Рауль особо не впечатлял.

Так вышло и с Фонтом. Какое-то время Росас старался держаться в стойке, но значительно уступал Робу и в итоге подключил борьбу. В сухом остатке мы получили 16 успешных тейкдаунов при 18 попытках от Росаса, всего восемь (!) акцентированных ударов от него же, 10 минут контроля и ни одной попытки сабмишена . Победа мексиканца единогласным решением судей. Всего у Рауля 47 точных ударов, и вся эта статистика красноречиво описывает ход боя, уровень его зрелищности и суть претензий к Росасу. В большей части боёв после того, как оппозиция начала расти, Рауль не демонстрирует ничего, кроме пустого контроля. Он умеет бороться, неплохо контролирует (хотя Фонт подсветил проблемы и в этом аспекте), но в остальном всё очень и очень сыро.

Бой Рауль Росас-младший — Роб Фонт Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Можно ссылаться на юный возраст, и отчасти это справедливо — Росасу всего 21 год, однако уже постепенно появляются сомнения в реальном уровне и таланте бойца. Да и в топ-15 Раулю с таким скудным подбором навыков, откровенно говоря, нечего делать. Сейчас он зайдёт в рейтинг и, скорее всего, дебютирует там на 13-м месте. После боя Росас заявил, что готов биться с любым бойцом из топ-10. Посмотрим, кто там есть из реальных вариантов. Пэйтон Талботт, скорее всего, отпадает, чтобы не сталкивать проспектов друг с другом. То же самое касается Дэвида Мартинеса. Ещё из свободных есть Дейвисон Фигейреду и Марио Баутиста. С ними нынешняя версия Росаса не справится. Выше будут бойцы ещё сильнее и сложнее для мексиканца.

Из тех, кто в теории окажется Раулю по силам — Марлон Вера, идущий на серии поражений . Однако эквадорец тяжело бьёт и может подготовиться к борьбе Росаса. Правда, если учитывать текущую форму Веры, в него очень сложно верить. Так что, вероятно, именно этот бой будут пытаться организовать во второй половине года. На традиционный UFC Noche в сентябре, к примеру. Можно даже проверить проспекта на дистанции в пять раундов.

Росаса активно продвигают. Уж слишком нетипичная история вышла, ведь Рауль подписался в UFC ещё до наступления совершеннолетия. К тому же не секрет, что Дана Уайт любит мексиканцев, а Росаса любит публика, в том числе американская. Идеальное сочетание, чтобы попытаться раскрутить новую потенциальную звезду. Но, похоже, всё-таки в UFС поспешили, создав лишнее давление на бойца. Да он и сам постарался, регулярно заявляя, что идёт за тремя поясами. Прямо сейчас Росас не боец уровня топ-15 легчайшего веса, и его может постичь большое разочарование, когда он столкнётся с рейтинговыми соперниками.

Рауль Росас-младший Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Рекорд 6-1 в UFC в таком возрасте — отлично. У Росаса даже есть время побить рекорд Джона Джонса и стать самым молодым чемпионом в истории промоушена. У американца в 21 год, к слову, не было ни одного поединка в UFC. У Росаса в теории есть шансы переписать историю, но пока непонятно, за счёт чего ему это удастся. Большая шумиха, в том числе созданная самим Раулем, на пользу ему не пошла, а навыки находятся на среднем уровне. Мексиканцу придётся очень многое улучшить, чтобы оправдать выданные авансы. Сейчас этого не происходит.