Перейра снова переписывает историю. Бразилец — главная суперзвезда UFC прямо сейчас

Алекс Перейра выступает в UFC чуть больше четырёх лет. Через четыре месяца бразильцу исполнится уже 39 лет. С точки зрения профессионального спорта это уже практически пенсионный возраст, много ли вы вспомните людей, которые в 38 не просто продолжают биться, а делают это на самом высоком уровне? А сколько из них попали в UFC в 34 года?

Перейра — уникум. За месяц до своего 39-летия он попробует ещё раз переписать историю UFC — в соглавном событии вечера турнира в Белом доме Алекс будет биться за временный титул чемпиона в тяжёлом весе с Сирилем Ганом . В принципе, уже сам по себе этот бой вне зависимости от результата — исторический, потому что никто и никогда в UFC даже не пытался стать чемпионом в трёх весовых категориях. Перейра станет первым, кто сделает попытку. И немного парадоксально, что самый интересный и интригующий поединок в Белом доме будет с участием бразильца и француза. И это всё эффект имени и достижений Алекса Перейры. Сам по себе Ган такого внимания никогда не привлекал и не будет. В какой-то мере Поатан снова спасает турнир.

Был ещё более громкий вариант с боем Перейра — Джон Джонс, однако и без американца Алекс неплохо справляется, что лишний раз доказывает — сейчас это главная суперзвезда UFC. Илия Топурия, несмотря на то что возглавит этот ивент, не обладает такой звёздной силой. Он может занять место Перейры в будущем, но сейчас Алекс точно предпочтительнее.

Алекс Перейра Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Достижения бразильца за эти 4,5 года в UFC смело можно назвать выдающимися. 12 боёв, 11 из которых проходили на номерных турнирах; восемь раз Перейра возглавлял турниры; единственный, кто дважды подряд бился в мейн-ивенте в Нью-Йорке; спасал главное событие на Международной бойцовской неделе, приняв бой за две недели; бился в главном событии UFC 300.

Кроме того, Алекс становился чемпионом в двух весовых категориях, сделав это всего за семь (!) поединков в UFC; первый титульник получил уже на четвёртый бой в UFC и нанёс первое поражение Исраэлю Адесанье в среднем весе, прервав его трёхлетнее правление в дивизионе; трижды защитил пояс в полутяжёлом весе, уложившись в полгода (!) ; вернул пояс сразу после того, как потерял его в поединке с Магомедом Анкалаевым. Вот с таким монументальным наследием Перейра добровольно оставляет титул в полутяжёлом весе и идёт покорять третью весовую категорию в Белом доме. Настоящая легенда.

И про Перейру Дана Уайт говорит так: « Он один из тех парней, которые всегда выходят и делают всё, что нам нужно. Поэтому, что бы он ни хотел сейчас сделать, мы будем с этим работать. Ему можно всё ».

Уайту и UFC близок подход Перейры — он просто получает имя и дату, начинает готовиться к бою, и не имеет значения, кого поставят напротив. Алекс выходил и с травмами, и с болезнями. Его критиковали, что он избегает боя с Анкалаевым, он принял поединок, проиграл, а потом максимально убедительно закрыл поражение, нокаутировав россиянина в первом раунде. И, конечно, теперь всем интересно, как Перейра пойдёт за новым историческим достижением. Алекс открылся андердогом в бою с Ганом, однако если кому и под силу взять третий пояс, то, кажется, именно этому парню.

Алекс Перейра Фото: Cooper Neill/Getty Images

И за всё это мы должны благодарить Исраэля Адесанью, который проигрывал Перейре в кикбоксинге, а в 2020 году, будучи чемпионом UFC, заявил: «Он смотрит все мои бои. И каждый раз, когда я дерусь, он пытается вбросить что-то вроде: «Я побил этого парня». Но никто даже понятия не имеет, кто, чёрт возьми, этот парень. И он продолжит быть просто каким-то парнем, в то время как я являюсь чемпионом и легендой. Он будет сидеть в баре и рассказывать, как однажды побил меня».

Перейра после этого пришёл в UFC, нокаутировал Адесанью, а потом сделал то, что Исраэлю не удалось — завоевал пояс в полутяжёлом весе. Сейчас Адесанья на спаде и серии из трёх поражений, а Перейра всё ещё на вершине. Спасибо Иззи, что разбудил этого монстра.