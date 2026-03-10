Звёздный цирк. Постоянные схватки бойцов UFC по грэпплингу – утопия

В ночь с 11 на 12 марта в Рио-де-Жанейро состоится большой турнир лиги Hype, который привлечёт внимание многих любителей смешанных единоборств. В карде ивента заявлены схватки по грэпплингу между вторым номером рейтинга лёгкого веса UFC Арманом Царукяном и чемпионом Brave в наилегчайшем весе Мухаммадом Мокаевым, между действующими бойцами UFC Шарабутдином Магомедовым и Эдсоном Барбозой, а также между Жаном Силвой и Брайсом Митчеллом.

Кард действительно впечатляет, не каждый турнир UFC может похвастаться таким изобилием громких имён. Например, предстоящий турнир UFC Fight Night 269 точно ничем не превосходит ивент малоизвестной для западной аудитории лиги Hype.

Шарабутдин Магомедов Фото: Waleed Zein/Getty Images

Схватки по грэпплингу всё чаще становятся популярным видом досуга и дополнительного заработка для бойцов лучшей лиги мира, так что удивляться тому, что подобные ивенты интересны самим спортсменам не стоит: можно и форму поддержать, и, что главное, заработать во время простоя в UFC.

Но для зрителей это история с обманутыми ожиданиями. Грэпплинг в целом не самый зрелищный вид единоборств, многие критикуют бойцов ММА, которые в своих поединках делают акцент на борьбе и джиу-джитсу. Далеко за примером ходить не надо, в минувшие выходные Чарльз Оливейра в бою за титул BMF деклассировал Макса Холлоуэя, устроив тому мастер-класс по борьбе, однако что-то особого восторга у фанатов это выступление не вызвало.

А когда речь заходит о специализированных схватках по грэпплингу, то тут точно не стоит ждать какой-то зрелищности. Причём зачастую зрелищными такие схватки не получаются, например, даже у таких хороших грэпплеров, как Арман Царукян. Всему виной формат подобных схваток. В основном они проходят в узко ограниченном по времени формате, да ещё и по правилам «самбишен онли», то есть победа в такой схватке может быть добыта только приёмом. А теперь совмещаем это с небольшой продолжительностью схватки и в большинстве случаев получаем ничью, потому что нужно перевести соперника, закрепиться с контролем в партере и выйти на приём – сделать это за отведённое время практически невозможно.

Такие схватки превращаются в основном в «пятнашки» в стойке, как это было, например, в недавнем противостоянии Анатолия Сульянова и Асланбека Бадаева, либо в продолжительную «возню» в партере, которая ни к чему не приводит. Поэтому у фанатов часто возникает диссонанс: они ведутся на громкую афишу, которая обещает зрелище, ведь заявлены такие топовые бойцы, а на деле этого зрелища нет. Тут ещё не стоит забывать, что для спортсменов такие мероприятия – досуговые, никто не будет зарубаться на все деньги, рискуя получить травму и иметь в дальнейшем проблемы с UFC.

Ко всему этому добавляется то, что промоушены вроде Hype не особо заботятся о спортивной составляющей подобных схваток, главное — громкая афиша . Понятно, что в данной ситуации руководство лиги оказалось вынуждено искать замены: Царукян изначально должен был провести реванш с Джорджио Пулласом, а Шара Буллет – встретиться с Хорхе Масвидалем, что в обоих случаях было бы куда интереснее. В итоге в карде остались и Царукян, и Буллет, но встретятся они с соперниками на три категории меньше: Арман будет бороться с Мухаммадом Мокаевым, а Шара – с Эдсоном Барбозой.