Махачева и Джонса прокатили мимо Белого дома? Разбираемся в ситуации

В минувшие выходные состоялся долгожданный анонс турнира UFC в Белом доме, о котором говорили все последние месяцы. Мягко высказываясь, реакция общественности вышла неоднозначной: если к титульникам Илия Топурия — Джастин Гэтжи и Алекс Перейра — Сириль Ган вопросов не очень много, то по остальным боям всё сложнее. Например, как в турнир такого масштаба угодили Стив Гарсия, Маурисио Руффи, Кайл Дакас и Айманн Захаби?

А ещё интереснее, что, если судить по многочисленным инсайдам от авторитетного Ариэля Хельвани, этот турнир вполне мог получить и Конора Макгрегора, и Джона Джонса, и Ислама Махачева . Будь в этом ивенте хоть кто-то из них, возможно, люди поменьше обращали бы внимание на другие поединки турнира.

Макгрегору предлагали бой с Карлосом Пратесом. Бразилец позже обвинял Конора в трусости, однако инсайды Хельвани говорят другое: «В UFC встретятся с Конором Макгрегором, чтобы обсудить его возвращение летом. Они говорили о Пратесе, это правда. И, насколько я понимаю, Конор сказал: «Конечно, погнали». А затем уже в UFC передумали и пошли другим путём ».

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Относительно этого решения были инсайды, что турнир в Белом доме станет очень дорогим для UFC ($ 60 млн) и заработать на нём получится не очень много, так что нецелесообразно задействовать там Макгрегора. Скорее всего, учитывался и тот факт, что Конору пришлось бы много заплатить, так что тратиться и на него, и на сам ивент могло быть просто невыгодно с финансовой точки зрения.

Ислам Махачев тоже планировался на турнир. Дана Уайт после турнира Zuffa Boxing утверждал, что россиянина и не должно было быть в карде, но, видимо, лукавит. Хельвани рассказывает, что всё обстояло так — до середины прошлой недели не планировалось участие Илии Топурии на турнире в Белом доме, однако всё пришлось переигрывать. Возможно, из-за срыва с Джоном Джонсом, о чём ещё скажем позже. Тогда с Топурией связались и предложили два варианта — бой в полусреднем весе с Махачевым или в лёгком с Гэтжи. Илия выбрал бой с Исламом, но тот оказался недоступен . Предположительно из-за травмы руки, во всяком случае, о ней говорил Уайт на пресс-конференции.

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев тоже подтверждает, что, по его данным, бой Махачев — Топурия и правда был в разработке, Илии выслали контракт, однако потом переиграли. Телеграм-канал «Вестник ММА» также сообщал, что один из бойцов в этой паре принял поединок и подписал контракт, однако не дождался согласия с другой стороны. Это не стыкуется со словами Даны, что поединок вообще не планировался, но мы не раз сталкивались с тем, что Уайт не всё договаривает и не всё рассказывает. Так или иначе, Махачева на этом турнире не будет.

Ну и Джон Джонс, с которым всё получилось максимально нелепо. После UFC 326 Дана Уайт сказал, что Джонс никогда и не планировался на Белый дом (знакомая риторика, правда?): «Никогда в жизни, никогда в жизни! Я не говорил, что он будет драться в Белом доме. Тысячу раз я говорил, что он даже близко у меня не на уме как кандидат на Белый дом». Потом Уайт ещё добавил, что у Джона артрит, так что бессмысленно было его бронировать на Белый дом.

Дана Уайт Фото: Getty Images

Джонс в ответ начал намекать в социальных сетях, что Дана лжёт и он может это доказать. Хельвани позже тоже поддержал Джона: «Как бы то ни было, Джонс на 100% прав. Переговоры действительно были. Они действительно вели переговоры. Просто не смогли заключить сделку . Непонятно, зачем Дана вчера заявил обратное». Также журналист добавил, что Джонс запрашивал примерно $ 30 млн, как и за бой с Томом Аспиналлом, который так и не состоялся. Тогда в UFC были готовы на такие затраты, но в этот раз предлагали в два раза меньше.

А потом Джонс выкатил мощный спич-обращение со своей версией событий: «Всем привет. Хочу ответить на комментарии Уайта, которые прозвучали на прошлых выходных, потому что для меня важна правда, и для фанатов – тоже. Дана, ты был раздражён из-за того, что меня нет в карде турнира в Белом доме, но давай проясним одну вещь. Моя команда и я на самом деле вели переговоры с UFC по этому бою. Настоящие переговоры. Я даже снизил свои первоначальные финансовые требования — и что мне предложили в ответ? Заниженное предложение.

Да, у меня артрит в тазобедренном суставе, и это болезненно, однако это не значит, что я не могу драться. Тогда объясните мне: если бы я согласился на заниженное предложение, мой тазобедренный сустав вдруг стал бы здоров и я оказался бы в карде турнира в Белом доме? В этом нет никакого смысла. На прошлой неделе я даже прошёл лечение стволовыми клетками, чтобы подготовиться к этому турниру, а тренировочный лагерь должен был начаться сегодня. Я готовился к тому, чтобы выйти на бой. Я понимаю, что деловые переговоры иногда срываются, но выходить в публичное пространство и говорить вещи, которые не соответствуют действительности, — неправильно. После всего, что я дал UFC — годы, защиты титула, бои — слышать, что я «закончился», разочаровывает. Особенно когда ещё в пятницу из UFC звонили мне и пытались поставить меня на этот турнир в Белом доме за гораздо меньшие деньги. Если в UFC действительно считают, что я закончил, тогда я с уважением прошу освободить меня от контракта уже сегодня. Без перекручиваний и игр. Спасибо настоящим фанатам, которые понимают, что происходит».

Джон Джонс Фото: Getty Images

Итого: Макгрегор согласился, но переиграли. Махачева нет либо из-за травмы, либо по ещё каким-то причинам — может, отказался сам, мы помним, что Хабиб Нурмагомедов был изначально против выступления в Белом доме, а может, решили, что не нужно брать россиянина на такой турнир. Джонса действительно хотели, однако пытались прогнуть на своих условиях, сбивая сумму гонорара, а когда не вышло, то списали всё на его травмы и ненадёжность.

Выглядит так, что Дана Уайт и его матчмейкеры провалились с кардом турнира и теперь все последующие месяцы будут так или иначе сталкиваться с критикой. Заслуженно?

