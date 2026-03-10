Нганну — идеальный бизнесмен. Спорт ему больше не нужен

Фрэнсис Нганну – настоящая легенда смешанных единоборств. Он собрал огромное количество регалий в UFC, успел побывать в PFL. И даже перебрался в бокс, где выглядел довольно неплохо в противостоянии с Тайсоном Фьюри. Постепенно карьера Хищника начинает идти на спад. И, кажется, это сознательный выбор Нганну. Фрэнсис окончательно перестал питать ко всему происходящему спортивный интерес. Он сделал выбор в пользу того, чтобы зарабатывать огромные деньги. И, видимо, продолжит это делать, пока не уйдёт на покой. О громких вызовах говорить не приходится, поскольку они не нужны самому Хищнику.

О желании Нганну делать деньги стало понятно ещё тогда, когда он покидал UFC. Казалось, что лига хочет сохранить одну из главных суперзвёзд. Особенно на фоне планов провести поединок Фрэнсиса с Джоном Джонсом. Но на тот момент стороны не сошлись по условиям нового соглашения . Говоря откровенно, боец требовал очень многого. Он хотел зарабатывать огромные деньги, самостоятельно решать все рекламные вопросы. И, да, уже тогда говорил о желании перебраться в профессиональный бокс. Поэтому не хотел быть скованным таким жёстким контрактом, как у UFC. При этом соглашение с лучшим промоушеном на планете сулило бы шикарные поединки, громкие вызовы и укрепление наследия. Однако Нганну выбрал свой путь.

Дальше Хищник брался за все вызовы в профессиональном боксе. И показал, что пришёл не за поясами, а за деньгами. Почему такие выводы? Да потому, что Фрэнсис даже не попытался проводить промежуточные бои, набирать обороты, пробовать свои силы. Он пришёл только за большими чеками. Проиграл Тайсону Фьюри, улетел в нокаут в бою с Энтони Джошуа. Но добился главной цели – заработал безумные деньги. И, вероятнее всего, его история в профессиональном боксе ещё не закончилась. Всегда есть возможность подраться с Джейком Полом . Практически нет сомнений, что дружба с блогером даст такую возможность.

За деньгами пришёл Нганну и в PFL. Причём сделал их буквально из воздуха. Да, за огромный период в лиге он провёл всего один поединок. Однако появились подробности, которые выставляют всю эту ситуацию в совершенно другом свете. За бой с Ренаном Феррейрой Фрэнсис получил около $ 10 млн . В пять раз больше, чем за титульный поединок с Сирилем Ганом в лучшей лиге на планете. Понятное дело, что промоушен хотел большей активности. Но вместо этого Нганну развлекался, отдыхал и делал деньги. И вряд ли стоит его за это упрекать. Фрэнсис диктовал свои условия, которые руководство приняло, поскольку долгое время просто бездействовало.

Теперь Нганну продолжает делать деньги из воздуха. После ухода из PFL обошлось без долгого простоя. Следующий его поединок пройдёт 16 мая в соглавном бою первого турнира по смешанным единоборствам, который организует промоушен Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP) при партнёрстве с Netflix. А соперником станет Филипе Линс. Пятираундовый бой в тяжёлом весе пройдёт по унифицированным правилам ММА в четырёхунциевых перчатках. Будет любопытно посмотреть, продлится ли он дольше пары минут. В этом есть огромные сомнения.

Фрэнсис Нганну Фото: Cooper Neill/Getty Images

Сам Нганну громко отреагировал на анонс. И в очередной раз подколол своих предыдущих работодателей. Причём сделал это действительно язвительно: «Пока мир был занят разговорами, я развивался. Молчание не стоит принимать за отсутствие — это звук хищника, сокращающего дистанцию. Возвращение в клетку — это не просто возвращение, это восстановление справедливости. Моё возвращение в ММА требовало сцены, соответствующей масштабу моих амбиций, и партнёрство с MVP для трансляции этого события на Netflix гарантирует, что весь мир будет смотреть . Я готов к этой новой главе и не могу дождаться, чтобы снова развлечь своих фанатов и напомнить миру, кто я такой и на что способен на самой высокой сцене».

Будет ли бой с Линсом конкурентным? Есть сомнения. Профессиональный рекорд бразильца – 18-5. Главные вызовы в карьере Филипе провалил. Он проигрывал нокаутом Вадиму Немкову, а в UFC дрался откровенно скучно. Достаточно напомнить, что покидал лигу он на серии из четырёх побед. В трёх из этих боёв дело доходило до судейского решения. И это в тяжёлом весе. Кроме того, с марта 2024 года южноамериканец не выходил в клетку. После долгого простоя поединок с Хищником может превратиться для него в настоящее избиение.

Нганну окончательно доказал, что он очень крутой бизнесмен. Вот только от спорта он, видимо, совсем отказался. Фрэнсис мог и дальше доминировать в PFL, мог вернуться в UFC и подраться с Джонсом. Однако вместо этого выбрал лёгкие деньги. Посмотрим, как будет развиваться его карьере дальше. Но самым логичным продолжением выглядит очередной денежный поединок – с Джейком Полом.