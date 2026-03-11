Биволу навязывают мутного немца, который почти не дерётся. Кто такой Михаэль Айферт?

Дмитрий Бивол – топовый российский боксёр, который давно находится в тени. А всё потому, что он принял решение заняться своим здоровьем. Поэтому последний его поединок датируется февралём 2025 года. Именно тогда получилось победить Артура Бетербиева в реванше. После этого с ходу пошли разговоры о завершении трилогии. Но Дмитрий никуда не торопится. Ему провели операцию, пришлось пройти непростой путь восстановления. Теперь же Бивол собрался вернуться в ринг. И если всё подтвердится, случится это уже в мае. Причём россиянин должен выступить в андеркарде того самого турнира в египетской Гизе, который возглавит противостояние Александра Усика и Рико Верхувена.

Авторитетный обозреватель Дэн Рафаэль поделился информацией о готовящемся для Бивола бое. Уже не в первый раз сообщается, что соперником россиянина должен стать немец Михаэль Айферт . А всё потому, что он является обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии IBF. Вот только многие фанаты по-прежнему недовольны таким раскладом. Они рассчитывают, что в ближайшее время у Дмитрия будут грандиозные поединки, поскольку своего часа ждут Артур Бетербиев и Дэвид Бенавидес. Но вместо этого Бивол проведёт поединок с откровенным ноунеймом. Ни в какое сравнение с перечисленными парнями он не идёт.

Кто же такой Айферт? И почему его имя так сильно смущает и фанатов, и экспертов? Всё потому, что Михаэлю всего 28 лет. И выходит в ринг он крайне редко, практически не проявляя себя на высоком уровне. Достаточно просто напомнить, что право подраться за регулярный титул по версии IBF он получил в далёком уже 2023 году. Тогда получилось разбить Жана Паскаля. Все ждали, что немец начнёт стремительное восхождение, будет максимально активен, чтобы побыстрее добраться до громких поединков и поясов. Однако вместо этого ситуация с простоями лишь усугубилась.

В 2024 году Айферт провёл один бой – оказался сильнее Карлоса Эдуардо Хименеса. Но разве можно называть такую оппозицию топовой? Вряд ли. А после этого немец вообще не появлялся в ринге. Вот и получается, что с 17 марта 2023 года по 11 марта 2026 года Михаэль провёл лишь один (!) поединок. Ситуация, откровенно говоря, странная. Всего же на счету Айферта 14 боёв, 13 из которых завершились победами. Единственное поражение в 2022 году немцу нанёс Том Дземски . Но уступил он лишь решением большинства судей, достаточно спорным вердиктом.

Михаэль Айферт Фото: Martin Rose/Getty Images

Стоит отметить, что информации о готовящемся поединке можно смело верить. Всё потому, что она изначально появилась из другого источника. О противостоянии с Айфертом первым сообщил тренер россиянина Дмитрий Кириллов: «Следующим соперником Бивола станет Михаэль Айферт. Об этом либо уже объявлено, либо вот-вот объявят. Пока рано говорить о переходе Димы в первый тяжёлый вес, ведь не со всеми делами разобрались в полутяжёлом. Есть ещё Бенавидес, трилогия с Бетербиевым. Турки Аль аш-Шейх сейчас выбрал такую политику, что каждый должен сразиться друг с другом. После уже можно будет задуматься о переходе в первый тяжёлый вес».

Даже по словам Кириллова понятно, что бой с Айфертом – лишь перевалочный пункт для россиянина. Он просто хочет вернуться, вновь почувствовать ринг, забрать победу без лишнего риска. А рассчитывать на другой исход максимально сложно. Один вопрос, если бы Михаэль был в оптимальных кондициях и постоянно проводил бои, его форма и тонус не вызывали бы вопросов. Совсем другой – когда немец вернётся в ринг после долгого простоя (дольше, чем у самого Дмитрия). Поэтому Бивол должен в очередной раз продемонстрировать красоту своего бокса, забрать победу, а затем уже раздумывать над громкими вызовами.

Да, Дмитрия критикуют. Многие ждут его поединка с Бетербиевым. И пока Бивол проводит такие бои (как с Айфертом), время Артура безумно быстро уходит. Но тут Дмитрий сделал выбор в свою пользу. Он сохраняет титул IBF, а также возвращается после простоя и операции не против топа, а против проходного немца. И, кажется, на данный момент это оптимальный вариант для самого россиянина.