Деньги, кард и президент. Детальный гайд по турниру UFC в Белом доме

14 июня – знаковая дата для мира смешанных единоборств. UFC проведёт важнейший турнир – на лужайке Белого дома. Естественно, событие изначально привлекало к себе запредельное внимание фанатов. А теперь ещё и организаторы анонсировали два титульных поединка с участием суперзвёзд организации: Илии Топурии и Алекса Перейры. Кроме них, будет на кого посмотреть, сомнений в этом не возникает. Исторический ивент обещает порадовать накалом страстей, а многие бойцы обязаны воспринимать его как «трамплин» для будущих успехов. Разбираемся, что именно увидят болельщики на турнире UFC в Белом доме.

Полный кард турнира UFC в Белом доме

Разбор карда стоит начать, пожалуй, с противостояния бразильца Диего Лопеса (24-8) и американца Стива Гарсии (18-5). А всё потому, что он будет первым по хронологии. Южноамериканец, как показалось, свой титульный шанс теперь отпустил. А всё потому, что в трёх последних поединках дважды проиграл легендарному Алексу Волкановски. Но при этом ему удалось получить приглашение на турнир UFC в Белом доме. Это решение, безусловно, вызывает вопросы. Особенно на фоне того, что в этих боях бразильца очень сильно критиковали. Но, возможно, именно поэтому его и поставили в кард с очень крепким американцем. Чтобы подарить публике в США яркое выступление любимчика. Гарсия вышел на серию из семи побед подряд . И в такой ситуации победа в Белом дома может дать его карьере невероятный толчок. Поэтому больше внимания, на самом деле, в этом противостоянии должен получить именно Стив.

Большой интерес вызывает и сражение между Бо Никалом (8-1) и Кайлом Дакасом (16-5, 1 NC). Два американца должны дать публике настоящее шоу. Бо многими назывался будущим организации, он долгое время был у всех на слуху. Правда, затем всё-таки уступил Ренье де Риддеру. И, что важно, провалился досрочно. Но ту осечку амбициозный американец успел прикрыть. Теперь он попытается одержать победу, которая может существенно упрочить его позиции в титульной гонке. Однако противостоять ему будет непростой оппонент. Дакас выдал серию из шести побед, две из которых были добыты в лучшем промоушене на планете. Успешное продолжение может серьёзно повысить уровень доверия к бойцу со стороны организации.

Бо Никал Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Маурисио Руффи (11-2) – Майкл Чендлер (23-10) – самая спорная пара на турнире. Во-первых, бразильский боец не особо стабилен в последнее время. Да, совсем недавно он разбил Рафаэля Физиева, причём сделал это действительно красиво. Но перед этим случилось болезненное поражение от Бенуа Сен-Дени. Поэтому южноамериканца невозможно пока называть реальным участником титульной гонки. Во-вторых, американец – «сбитый лётчик». Чендлер проиграл в пяти из шести (!) последних поединков . В такой ситуации будет очень сложно рассчитывать на то, что представитель США сможет порадовать публику в Белом доме. А ведь ради этого и приглашалось столько американцев.

Шон О'Мэлли (19-3, 1 NC) и Айманн Захаби (15-2) – ещё одна любопытная пара. Большой интерес к ней будет по причине того, что, похоже, поединок будет носить статус претендентского. С чем связано такое мнение? О’Мэлли даже после двух поражений от Мераба Двалишвили остался под топом. Кроме того, Сонг Ядонга он закрыл. У американца есть истории и с грузинским экс-чемпионом, и с действующим обладателем титула Петром Яном. Причём для россиянина это и вовсе дело чести. Поэтому вывести Сахарка на один из таких поединков организация может вообще легко. Другой вопрос заключается в том, что сначала нужно перебить Захаби. А это задачка со звёздочкой, пусть может и показаться иначе. Айманн начинал свой путь в UFC со статистикой 1-2. А затем внезапно перезагрузился и сейчас идёт на серии из семи побед. Более того, две последние получились громкими – над Жозе Альдо и Марлоном Верой. Поэтому канадец получил прекрасный шанс ворваться в чемпионскую гонку. Причём он может перепрыгнуть сразу через несколько голов.

Айманн Захаби Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Очень любопытным выглядит соглавное событие. В его рамках зарубятся Алекс Перейра (13-3) и Сириль Ган (13-2, 1 NC). Стоит отметить, что речь даже не об интриге. Слабо верится, что француз сможет что-то противопоставить одной из суперзвёзд организации. Просто для Алекса это всё – история. Он продолжает свой невероятный путь в лучшей лиге на планете. И теперь замахивается на третье (!) чемпионство в организации . Да, бразилец рассчитывает покорить уже третий для себя дивизион. Такого пока не было, поэтому Поатан может стать настоящей легендой. Для Гана это тоже шанс жизни. Его слишком много критиковали в последнее время. Спорные победы, скандал с тычком пальцами в глаза Тома Аспиналла. Естественно, француз хочет заставить хейтеров замолчать. Но сделать это будет очень сложно. Любопытным выглядит ещё и то, что это единственная пара без участия американцев.

В главном событии вечера сойдутся Илия Топурия (17-0) и Джастин Гэтжи (27-5). И вот эта история – очень красивая по ряду причин. Грузино-испанский чемпион возвращается после длительного простоя. Однако ему с ходу дают понять, что он является одной из суперзвёзд – доверие к нему просто запредельное. Топурия продолжает замахиваться на то, чтобы переписать историю. И защита чемпионского титула – важный момент. Но против него выйдет мистер Хайлайт – легендарный американец Гэтжи. Складывается ощущение, что организация даёт своем топовому бойцу возможность красиво положить перчатки в центр октагона . Если он проиграет, то завершение карьеры будет выглядеть достаточно логичным шагом. А если выиграет… То закончит свой профессиональный путь ещё более красиво. Кажется, в 37 лет сложно продолжать удерживать максимально высокий уровень. А быть «мальчиком для битья» Джастин себе не позволит.

На исторический характер турнира указывает абсолютно всё. Достаточно просто напомнить, что проводится он около одного из самых знаковых сооружений в истории США. Ещё и в день рождения президента Дональда Трампа. Дана Уайт решил устроить своему другу такой фантастический подарок. Поэтому можно не сомневаться, что для Америки событие станет, пожалуй, самым важным в истории существования лучшего промоушена на планете. Правда, многие эксперты сходятся во мнении, что сюрприз для Трампа может быть немного подпорчен. Далеко не все американцы являются фаворитами в своих противостояниях. Но одного победителя США всё-таки в этот вечер получат. В бою Никал – Дакас кто-то другой оказаться сильнее не может.

Стоит отметить, что организаторы максимально вложились в продукт. Они готовы организовать самое затратное, что вообще было к этому моменту. Причём действительно будут буквально сорить деньгами. Издание MMA Fighting сообщило, что расходы могут составить до $ 60 млн, не считая гонораров бойцов . Это просто фантастические показатели. Для сравнения: предыдущий самый затратный турнир UFC 306 на арене «Сфера» в Лас-Вегасе обошёлся организации в $ 20 млн. Разница, говоря откровенно, выглядит колоссальной. Но разве могло быть иначе, когда речь идёт о столь историческом для США ивенте.

Дана Уайт и Дональд Трамп Фото: Chris Unger/Getty Images

По информации источника, организаторам предстоит решить множество логистических проблем. Из-за разветвлённой сети туннелей, бункеров и систем безопасности под Южной лужайкой существуют ограничения по пространству и весу конструкций. Ожидается, что около 5000 зрителей смогут посетить мероприятие лично, причём примерно 1000 мест зарезервирована для военнослужащих. Уайт сообщил, что только замена газона на Южной лужайке обойдётся в $ 700 тыс. Для проведения шоу на этом месте построят октагон, трибуны и места для зрителей. Предполагается, что бойцы будут выходить к клетке из Овального кабинета. Звучит это всё, безусловно, фантастически.

Все посетители, независимо от того, приглашены они или получили билеты от UFC, пройдут тщательную проверку службами безопасности. Также планируется организовать на Национальной аллее фан-зону с большими экранами, где смогут разместиться более 60 000 болельщиков. Взвешивания и пресс-конференция, по слухам, могут пройти у мемориала Линкольну. Даже на бумаге это звучит так, будто организации предстоит потратить огромное количество денег. И, кажется, может не хватить даже той суммы, которая изначально была обрисована. Но, видимо, Дана решил сделать всё, чтобы Трамп остался доволен. Поэтому скупиться он не собирается.

UFC в Белом доме – исторический турнир. Похоже, самый дорогой для промоушена. Поэтому лига просто не имеет права ударить в грязь лицом. Ожидания – запредельные. Теперь осталось довести задуманное до конца.