Очередные перемены у Тима Цзю. Сын Кости решил уйти на повышение

5 апреля в Австралии состоится большой вечер профессионального бокса. Возглавит его старший сын Кости Цзю – Тим Цзю, который разделит ринг с непобеждённым албанцем Денисом Нурджей.

Тим Цзю продолжает искать варианты развития карьеры и не стесняется идти на перемены. После второго поражения от Себастьяна Фундоры Тим сменил практически всю команду, включая менеджеров и тренеров: поединок с Нурджей будет вторым для сына Кости Цзю под руководством нового тренера Педро Диаса. В дебютном бою после всех изменений Тим разобрался с непобеждённым Энтони Веласкесом и закрыл поражение от Фундоры.

Теперь Тим пошёл дальше и решил сменить весовую категорию. Пока неизвестно, единоразово или же навсегда, но бой против Нурджи состоится в лимите среднего веса: ранее все поединки старший сын Кости, как, собственно, и младший, проводил в первом среднем весе и даже был чемпионом мира.

Есть ощущение, что переход в новую весовую категорию может быть неплохой идеей для Цзю, который в последнее время откровенно буксует. Получить ещё один титульник в первом среднем дивизионе Тиму сейчас будет крайне сложно. Он дважды проиграл чемпиону WBC Себастьяну Фундоре, в одну калитку проиграл Бахраму Муртазалиеву, который недавно утратил свой пояс IBF после поражения от Джоша Келли. Поясами WBA и WBO владеет Ксандер Зайас, но на его титулы есть более серьёзные претенденты, чем Цзю: например, временные чемпионы мира Джарон Эннис и Вёрджил Ортис.

Складывается ощущение, что первый средний вес стал слишком конкурентным и Тим эту конкуренцию просто не выдержит. Да и для того, чтобы получить большой бой, Цзю нужно как минимум побеждать ещё: у него две победы в пяти последних поединках и вряд ли с такой статистикой можно претендовать на что-то грандиозное.

А вот переход в средний вес кажется вполне логичным. В первую очередь нужно отметить, что Цзю сразу же подерётся за титул. Да, это будет не полноценный пояс, но всё же на кону в поединке с Денисом Нурджей будет стоять титул WBO International, который при победе позволит Тиму сразу же оказаться в рейтинге организации в новом дивизионе. Тут нужно отметить, что чемпионом WBO в среднем весе является дисквалифицированный Жанибек Алимханулы, которого почему-то не лишили пояса. Его дисквалификация закончится в декабре, если до этого времени Тим, например, победит Нурджу и проведёт проходную защиту титула с посредственным соперником, а таких в команде Цзю подбирать умеют, то сын Кости вполне может претендовать на бой с «освободившимся» Жанибеком, которому сразу после дисквалификации нужно будет защищать пояс.

Да и в целом ситуация в среднем весе гораздо проще в плане конкуренции. Того же Алимханулы буквально только что лишили титула IBF, и пояс стал вакантным. По-настоящему больших имён в дивизионе нет, поэтому Тим вполне может стать одной из главных звёзд весовой категории и быстро добраться до боя за пояс . Титулом WBA владеет 41-летний Эрисланди Лара, пояс WBC находится в руках Карлоса Адамеса, который не выглядит суперуспешным и непобедимым.

Так что обстановка в среднем весе больше подходит для Цзю, во всяком случае на бумаге первый средний дивизион выглядит гораздо серьёзнее и добраться до титула там будет в разы сложнее. Здесь же Тим сразу же может завоевать локальный пояс, попасть в рейтинг и оказаться в титульной гонке. Да и весогонкой Цзю заниматься не нужно будет, ну или во всяком случае гонять придётся меньше, что тоже положительно может сказаться на его состоянии.

Но для начала Тиму нужно пройти Дениса Нурджу. Албанец хоть и не имел в своей карьере каких-то по-настоящему больших боёв, но при этом, в отличие от Цзю, идёт без поражений. На счету Дениса 20 побед, девять из них одержаны нокаутом – лёгкой прогулки для Тима точно не будет. Но если старший сын Кости хочет вернуться на вершину, то таких соперников, как Нурджа, он точно должен проходить.