Мастер-класс от Царукяна! Арман катком прошёлся по Мокаеву

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, состоялся большой турнир лиги Hype. В главном событии вечера зрители увидели интригующую схватку по грэпплингу между вторым номером рейтинга лёгкого веса UFC Арманом Царукяном и действующим чемпионом Brave в наилегчайшем весе Мухаммадом Мокаевым.

И для Царукяна, и для Мокаева схватки по грэпплингу и по борьбе в последнее время стали особенно актуальны. Арман испытывает проблемы в UFC, редко получает бои, поэтому вынужден устраивать борцовские марафоны, чтобы поддерживать форму и, конечно, зарабатывать. Например, в конце прошлого года и в начале нынешнего Царукян провёл схватку по грэпплингу против Мехди Байбулаева (победа Царукяна приёмом), затем поборолся с Шарой Буллетом (схватка завершилась вничью), после чего стал частью набирающей обороты американской борцовской лиги RAF. Там Арман разобрался с Лэнсом Палмером и с Джорджио Пулласом, в последнем случае Царукян успел ещё и устроить потасовку после встречи, ударив Пулласа по лицу.

Именно с Джорджио изначально Арман должен был встретиться и на турнире Hype, руководство лиги решило продолжить историю и организовать бойцам реванш. Но с Пулласом Царукян в итоге будет разбираться позже в рамках всё той же лиги RAF, а в Бразилии Арману предложили схватку против Мухаммада Мокаева. Экс-боец UFC после увольнения из лучшей лиги мира тоже пробует себя в разных направлениях, успевая выступать помимо ММА и в карате, и в борьбе, и в грэпплинге. Осенью Мухаммад стал чемпионом Brave, но это не помешало ему принять схватку с Царукяном. Да, уже на бумаге в глаза бросалась разница в габаритах, между Арманом и Мухаммадом три весовые категории, но при этом у Царукяна и Мокаева отличные борцовские и грэпплерские навыки, плюс, конечно, громкие имена в мире смешанных единоборств, так что к их схватке был прикован особый интерес зрителей.

Схватка Царукяна и Мокаева была рассчитана на 10 минут. Началась она с того, что Арман попросил судью проследить, чтобы Мокаев тщательно вытерся: Царукяну показалось, что тело соперника слишком влажное, и в таких условиях бороться сложно. Удивительно, но первый бросок оказался за Мокаевым, который встретил напиравшего Царукяна. Но закрепиться в партере Мухаммад не сумел, после чего уже Арман совершил бросок и вышел в контроль сверху. Мокаев старался «вязать» соперника, не давая Царукяну пространства на земле, Арман же постоянно менял позиции и был активен в партере.

Схватка превратилась в демонстрацию атакующих грэпплерских навыков Армана и защитных действий Мокаева. Царукян не давал Мокаеву подняться, несколько раз пытался выйти на кимуру и ручной треугольник, но Мухаммад грамотно защищался. Однако Царукян всё же нашёл момент для того, чтобы завершить схватку в свою пользу. На исходе седьмой минуты встречи Арман сумел поймать спину Мокаева, и это было начало конца. Царукян быстро заправил ноги в плотный замок, моментально поймал шею и вынудил Мухаммада сдаться. Несмотря на то, что Мокаев уверенно защищался в партере на протяжении семи минут, натиск и напор Царукяна всё же сделали своё дело. Арман одержал очередную досрочную победу в грэпплерской схватке, показав высокий уровень борцовских навыков. После схватки на Царукяна надели пояс лиги Hype, но Арман, конечно, грезит немного другим поясом, за который ему по-прежнему не даются подраться в UFC.