Шара Буллет уже неплохо борется! До Хабиба далеко, но защита отличная

В Бразилии завершился масштабный турнир лиги Hype, в карде которого любители смешанных единоборств могли увидеть много знакомых фамилий. В одном из главных поединков вечера схватку по правилам грэпплинга провели два действующих бойца UFC – Шарабутдин Магомедов и Эдсон Барбоза.

Удивительно, но матчмейкеры Hype решили организовать борцовскую схватку двух парней, которые в мире ММА известны как яркие ударники. Шара Буллет – один их самых зрелищных бойцов лиги Даны Уайта. Выходец из тайского бокса и кикбоксинга знаменит своими эффектными и эффективными киками, жёстким стилем в стойке, при этом борьба, как ни странно, у уроженца Дагестана не является сильной стороной. Тем не менее Шара подхватил тренд бойцов UFC, которые в последнее время часто выступают в борцовских схватках и во встречах по грэпплингу, и решил тоже попробовать себя в этом направлении. В начале этого года Шарабутдин провёл грэпплерскую схватку с Арманом Царукяном, которая завершилась вничью.

На этом Буллет не остановился и принял предложение лиги Hype. Изначально Магомедов должен был побороться с легендарным Хорхе Масвидалем, но у бывшего чемпиона BMF изменились планы, и матчмейкерам пришлось искать срочную замену для Шары. Новым соперником россиянина стал действующий боец UFC Эдсон Барбоза. Бразилец не менее яркий ударник, чем Шара, он зажигал в стойке и удивлял различными киками задолго до прихода Магомедова в UFC. На счету Барбозы 14 нокаутов, 10 бонусов за лучший бой вечера, два бонуса за лучшее выступление вечера. При этом Эдсон, как и Шара, не особо силён в борьбе: любители единоборств отлично помнят, как Барбозу буквально смял в партере Хабиб Нурмагомедов, который раз за разом переводил бразильца и избивал на настиле.

Так что двум ярким ударникам предстояло проявить себя в непривычной стезе: без вертушек, хай-киков и разменов в стойке. Встреча проходила в формате одного шестиминутного раунда. Интересно, что Буллет начал схватку так, будто собирается драться с бразильцем в стойке: постоянно поднимал колено, и за Барбозу становилось страшно. Эдсон же первым попытался пройти в ноги, однако перевести Шару, который был значительно крупнее, не удалось: россиянин грамотно отзащищался. Буллет же развлекался в ринге, трепал Барбозу за голову и играл на публику. Тем не менее первый тейкдаун оказался именно за россиянином: Шара в очередной раз встретил активное действие бразильца и сумел перевести схватку в партер . На земле Магомедов попытался улучшить позицию, выйти в боковой контроль, поймать Эдсона на болевой приём. Барбоза же предпринимал неудачные попытки встать из-под россиянина – они продлились почти до самого гонга.

Права на видео принадлежат Hype Fighting Championship.

После того как схватка завершилась, Вальтер Уокер, который был ведущим ивента, спросил у бойцов, согласны ли они на минутный экстра-раунд. Шара дал согласие, но Эдсону хватило и тех шести минут, что он уже провёл. Так как схватка проходила в формате «сабмишен онли», то есть победитель мог быть определён только в случае успешного приёма от одного из бойцов, в итоге была зафиксирована ничья.