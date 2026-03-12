Пол готовит реального конкурента для UFC. Над боксом Джейка тоже сначала смеялись

Время идёт, мир смешанных единоборств меняется. Но одно остаётся стабильным – UFC продолжает доминировать, остаётся лучшей лигой на планете. Конечно, многие пытаются конкурировать, спорить с этим. Однако пока все потуги PFL, ONE и других промоушенов ни к чему не приводят. Возможно, ситуация изменится с приходом в этот бизнес Джейка Пола. Скандальный блогер продолжает развивать свою организацию – Most Valuable Promotions . Теперь лига MVP готовит огненный турнир с максимально интригующим кардом. Уже получилось анонсировать несколько громких поединков. А сам Джейк обещает совершить в индустрии настоящую революцию.

Пол действительно не стесняется в выражениях. Он и сам проводил один поединок в профессиональном боксе за другим. И, конечно, прекрасно понимает, что один из залогов успеха – трэш-ток. Поэтому накидывает на конкурентов достаточно жёстко: «Сейчас ММА находится в странном положении. Это Дикий Запад. Считаю, что у нас есть огромная возможность изменить всю эту сферу и поставить бойцов на первое место, обеспечить им достойную оплату и предоставить платформу, поскольку считаю, что UFC умирает, а MVP здесь, чтобы занять его место .

Думаю, UFC сложно создавать звёзд и организовывать бои, которые они хотят, учитывая их ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому они оказались в тупике. По этой причине мы видим бои, которые не вызывают особого энтузиазма, а такие звёзды спорта, как Джон Джонс и Конор Макгрегор, не выступают регулярно. Хотя именно это делало их такими великими в начале их карьеры: масштабные, потрясающие бои на постоянной основе. Теперь же они просто не хотят тратить деньги».

Дональд Трамп и Джейк Пол Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Пока резкие фразы от Джейка у многих вызывают лишь смех. UFC – гегемон и бессменный лидер в мире смешанных единоборств. Но все прекрасно знают, что Пол – упрямый малый. В боксе над его амбициями все тоже смеялись. Однако теперь вынуждены считаться с блогером, который ощутимо прибавил в мастерстве. Да, против супертопов ему невероятно тяжело. Бой с Энтони Джошуа, напомним, завершился брутальным нокаутом и двойным переломом челюсти. Но и «бездарным боксёром» или «выскочкой» его больше никто не называет. Возможно, такой же путь пройдёт и его промоушен.

Первые успехи ведь действительно есть. Получилось подписать контракт с Фрэнсисом Нганну. Хищник покинул PFL, чтобы буквально через два месяца провести поединок с Филипе Линсом. Говоря откровенно, ситуация выглядит максимально обидно для его предыдущего пристанища. Там один поединок был проведён за два года. А теперь то же самое случится за очень короткий срок. Возможно, дело в гонораре, который получит Фрэнсис. Нет никаких сомнений, что Нганну выбил для себя максимально «жирный» чек. Кроме того, в главном поединке того же турнира зарубятся Ронда Роузи и Джина Карано. Такой бой вполне мог бы стать украшением для ивента UFC. Но Пол увёл его прямо из-под носа Даны Уайта.

Останавливаться Джейк не собирается. Например, готов пользоваться всеми осечками конкурента. Сейчас громко вокруг главного ивента года – UFC в Белом доме. Фанаты откровенно разочарованы кардом, многие бойцы начали ругаться с руководством. Например, Джон Джонс обвиняет Дану во лжи. А всё из-за того, что Уайт заверил всех: «Переговоров с Костяным не было». Только сам боец совсем другого мнения. И его моментально поддержал Пол: «Джон, ты всегда можешь перейти к нам в MVP. Мы заплатим тебе столько, сколько ты действительно заслуживаешь».

И ведь Джонс не единственный топовый боец, который в ближайшее время может пополнить ростер лиги блогера. Например, продолжает конфликтовать с UFC Том Аспиналл. И, видимо, он настроен решительно. Пояс в тяжёлом весе будут оспаривать Сириль Ган и Алекс Перейра. А британец решил встать не на сторону промоушена в споре с Джоном. Причём сделал это показательно открыто: «Моя реакция на это, вероятно, покажется многим безумной, но почему UFC не оказывает Джону должного уважения в финансовом плане? Для меня это просто безумие. Если кто и должен получать большие деньги в этом спорте, так это Джон Джонс – за то, что он сделал. И я говорю это после всей истории, которая у меня была с Джоном Джонсом. Ему предлагали $ 30 млн за бой со мной, так почему же они не предложили ему столько же снова? Мы говорим о Коноре Макгрегоре и Джоне Джонсе — это те парни, которые приносили доход более 10 лет. На мой взгляд, им должны платить столько, сколько они заслуживают».

Есть ещё и парни, которых в UFC держат в «наручниках». Да, это Арман Царукян и Мовсар Евлоев. Безусловно, список неполный. Но достаточно напомнить, что Арман уже несколько раз встречался с Джейком, даже записывал совместный контент. И, видимо, успел сдружиться. Возможно, Пол перетянет на свою сторону и его. В руках блогера – огромные деньги, которые он готов тратить, чтобы сделать спорт интереснее. И будет очень любопытно посмотреть за тем, как именно его лига будет пользоваться своими возможностями. Если правильно выстроить стратегию, шансы побороться с UFC станут вполне осязаемыми.