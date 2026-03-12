Скидки
Анатолий Малыхин, возможный уход из ONE, причины, подробности, последний бой, статистика, возраст, реванш с Умаром Кейном

А как же мистер Чатри? Малыхин не дерётся уже 16 месяцев
Сергей Сорокин
Малыхин не дерётся уже 16 месяцев
Анатолию нужно срочно искать варианты для продолжения карьеры.

Российские бойцы за рубежом – грозная сила. Свой топ есть и в лиге ONE. Анатолий Малыхин успел вписать своё имя в историю. Он стал тройным (!) чемпионом организации. И на протяжении долгого времени не встречал практически никакого сопротивления, просто уничтожал всю оппозицию на своём пути. К сожалению, серия побед прервалась, Сладкий уступил. И после этого на протяжении долгого времени вообще не выходит на новые противостояния. Сам Анатолий признаётся, что такая ситуация совсем его не устраивает. Но, кажется, Малыхин оказался в «клетке», из которой будет очень тяжело найти выход.

Анатолий Малыхин

Последний поединок Анатолия случился 8 ноября 2024 года. Именно тогда россиянин уступил Умару Кейну раздельным решением судей. При этом вердикт вряд ли можно назвать спорным. Малыхин действительно был не в своей тарелке. Однако в итоге Сладкий быстро выразил желание провести реванш. Вот только дальше начались настоящие мучения. Дважды Малыхин и Кейн должны были сойтись и продолжить противостояние. Но только оба раза поединки срывались в самый последний момент. И неизменно – не по вине Анатолия. Сейчас простой составляет уже 16 (!) месяцев. И пока никто и ничего не анонсировал, что особенных поводов для оптимизма не добавляет от слова «совсем».

Сам Анатолий уже выражает открытое недовольство ситуацией. Очевидно, что для 38-летнего россиянина каждый день на вес золота. И они утекают буквально сквозь пальцы. Вот только ситуация вообще не меняется: «Есть дела плохо, а есть дела хреновенько. Вот у меня дела хреновенько. Я один из тех бойцов, которые финансово уже обеспечены. И у меня счёт времени идёт назад. Мне надо драться. Умар Кейн дважды отказывал мне в поединке, реванш не дают. Но это тоже вилами на воде писано, может, снова откажется».

Анатолий спокойно пережил поражение и готов вернуть пояс:
«Россия — великая страна с великими бойцами, такого нет нигде». Интервью с Малыхиным
Эксклюзив
«Россия — великая страна с великими бойцами, такого нет нигде». Интервью с Малыхиным

Вот только, кажется, ситуация даже не в сопернике. Ведь Анатолий по-прежнему чемпион сразу в двух весовых категориях. Он утратил лишь один пояс. Поэтому Сладкий при желании вполне мог на время забыть про Кейна. И поддерживать форму, выступая против других оппонентов. Но организация попросту не даёт ему новых вызовов. Возможно, дело в огромных финансовых проблемах, которые тянутся уже давно. Журналист Тимоти Уитон рассказал, что у One каждый год ухудшается финансовое положение. Уитон не приводил данных за 2024 и 2025 год, однако уже в 2023-м у промоушена был зафиксирован убыток в $ 90 млн, при том что за год до этого он составил $ 61,7 млн. А общая сумма долгов One с момента основания перевалила за отметку в $ 500 млн.

Видимо, на фоне этого организацию покидал Ренье де Риддер, который отправился в UFC. И там действительно засиял. Да, в итоге всё-таки начал терпеть поражения. Однако ворвался в лучший промоушен на планете просто шикарно. И стал оступаться лишь на самом подходе к титульному шансу. Возможно, по тому же пути мог пойти и Малыхин. Вот только тут речь не про деньги. Речь про преданность. Слишком уж сильно Анатолий ценит главу One Championship Чатри Ситйодтонга: «И кто бы что ни говорил, я на руках его готов нести, босса. Я готов встать на колени, на руках его нести. Это просто дань уважения человеку, который в меня поверил, который мой труд ценит, мои вставания в пять утра, мою самоотдачу, мою преданность. Встать, отдать ему какую-то дань — самое малое, что я могу для него сделать. Что я вижу сейчас, что происходит с моей жизнью благодаря мистеру Чатри. Я очень сильно ему благодарен».

Анатолий Малыхин

Анатолий Малыхин

Фото: ONE FC

Анатолий оказался в ситуации, когда и уйти неспособен, и остаться не может. Он продолжает демонстрировать верность промоушену. А вполне мог эти полтора года пылить в топовых лигах. Постепенно и к нему приходит осознание, что двигаться куда-то необходимо. Но пока это ограничивается мыслями о потенциальном дебюте в грэпплинге: «Любой тяжеловес. Я бы поборолся с любым. Есть вольник неплохой (имеется в виду Бен Тайнан. — Прим. «Чемпионата»). Правда он сейчас проиграл Кириллу Грищенко. Но по вольной борьбе и грэпплингу Бен всё равно хорош. В плане медиа он средненький, однако побороться с ним было бы неплохо. А так [Маркус] Бучеча ещё неплохой вариант. Интересно было бы себя проверить».

Кажется, что грэпплинг не выход. И если Анатолию в ближайшие месяцы не дадут поединок, то нужно бежать без оглядки. Преданность – великолепное качество. Но годы уходят безвозвратно. И в итоге можно просто остаться без поединков и денег. Тогда завершение карьеры получится максимально бесславным. А этого очень не хотелось бы.

