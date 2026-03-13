Чимаев возвращается! Дебютная защита — против экс-чемпиона, который ненавидит Хамзата

В августе прошлого года Хамзат Чимаев в доминирующем стиле стал чемпионом UFC в среднем весе, победив единогласным решением судей Дрикуса дю Плесси. После этого Борз взял вынужденную паузу, причём по словам Нассурдина Имавова, на бумаге главного претендента на титул, его бой с Чимаевым пытались устроить сначала в декабре, потом в феврале, но не сложилось из-за травмы чемпиона.

В феврале появилась новость, что Хамзат будет биться в апреле за вакантный пояс в полутяжёлом весе с Иржи Прохазкой, но вскоре Дана Уайт заявил, что хотел бы увидеть для начала хотя бы одну защиту титула от Чимаева. Учитывая, что боец к тому времени уже прибыл в США и начал лагерь к новому поединку, стало ясно, что анонс последует совсем скоро. Так и вышло, в ночь на 13 марта было официально объявлено, что Хамзат Чимаев возглавит турнир UFC 328, который пройдёт в Нью-Джерси в ночь на 10 мая. Только вот соперником стал Шон Стрикленд, а не Имавов.

И в этом есть своя логика. Во-первых, Стрикленд — боец с именем, бывший чемпион, который привлекает внимание к своим боям в том числе за счёт жёсткого трэш-тока. И не так давно Шон очень убедительно разделался с Энтони Эрнандесом, которого на полном серьёзе называли тем, кто в теории может потягаться с Чимаевым. Во-вторых, у Хамзата со Стриклендом давний конфликт. Когда-то они вместе спарринговали, но сейчас Шон регулярно поливает чемпиона грязью и совершенно не стесняется в выражениях. В UFC такую возможность упускать не стали и оперативно забронировали бой, оставив Имавова без титульника, несмотря на его впечатляющую серию побед.



Вряд ли за это решение будет много критики, потому что всем любопытен не только сам поединок, а всё, что будет до него: медиа-дни, пресс-конференция, битва взглядов. Тут всё будет пропитано настоящей ненавистью, а такого на турнирах UFC не бывало уже давно. Тут, конечно, постарался Стрикленд: «Это был бы большой бой. Думаю, я, наверное, единственный, кто может побить Чимаева. Честно считаю, что Эрнандес — более сильный борец, чем Чимаев. На протяжении пяти раундов Флаффи более сильный борец, чем Чимаев. То, что UFC сделал с Чимаевым… Это как-то странно. Вы притащили парня, который дерётся раз в год. Он как чёртова Мадонна. Этому парню вообще не нужно драться, Чимаев же лучший друг полевого командира. Он будет просто сидеть и ждать, пока его не заставят выйти. Но, если смотреть на средний дивизион чисто с финансовой точки зрения, понимаешь, что сейчас выгоднее не драться за пояс, чем драться за него».

Шон Стрикленд Фото: Getty Images

Или вот так он высказывался о потенциальном поединке Чимаев — Имавов: «Вы серьёзно хотите увидеть, как два этих террориста-мусульманина дерутся друг с другом? Скорее всего, Чимаев просто переведёт Имавова и будет его там «сушить». Никому нет дела до того, как дерутся два иностранца. Было бы забавно притащить их в Белый дом, но с этой администрацией я даже не удивлён. Трамп мог бы такое устроить».



Ну и обвинения в трусости прилагаются: «Чимаев — такой парень. Он способен творить всякое, но только когда у него за спиной 10 чеченцев. Да, он очень старается на тренировках, он умеет драться, он чемпион мира… Но тот факт, что ты умеешь драться, не делает тебя мужчиной. Есть моменты, где дракой нельзя ничего решить».



Это далеко не самое жёсткое, что говорил Стрикленд, так что сомнений нет — будет жарко. Да и со спортивной точки зрения это любопытно, потому что Шон отлично дышит, очень неудобен практически любому сопернику, неплохо защищается от борьбы. Да, с ультрадоминирующим стилем Чимаева он сталкивался только на спаррингах, но утверждает, что способен справиться с Хамзатом. Вот и проверим через два месяца, как всё сложится. Но уже радует то, что дебютная защита титула Чимаева вызывает неподдельный ажиотаж.