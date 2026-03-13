Опять не титульник. Сколько боёв нужно выиграть Волкову, чтобы подраться за пояс?

Дана Уайт в очередной раз вышел на связь и выдал фанатам пачку анонсов на разные турниры вплоть до ивента в Белом доме. В том числе были объявлены главные события UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая. В главном бою вечера Хамзат Чимаев впервые поставит на кон титул и подерётся с Шоном Стриклендом, а в соглавном событии пройдёт поединок с участием ещё одного россиянина.

Второй номер рейтинга тяжёлого веса Александр Волков встретится с Вальдо Кортес-Акостой, который набрал сумасшедший темп. И да, россиянин снова не будет биться за пояс, что стало очевидно несколько недель назад. Сначала появились инсайды о поединке с Кортес-Акостой, затем в команде Волкова заговорили, что хотят добиться боя за временный пояс, но эта привилегия ушла Алексу Перейре и Сирилю Гану, а Александр снова вынужден подтверждать статус главного претендента на титул.

Вальдо Кортес-Акоста Фото: Ian Maule/Getty Images

В декабре 2024 года Волков, идя на серии из четырёх побед, бился с Ганом и проиграл раздельным решением судей, что вызвало много вопросов. Даже Уайт был в недоумении, пошли разговоры, что, несмотря на поражение, Волков будет биться за пояс, но, само собой, не выгорело. В октябре прошлого года Александр бился с ныне уволенным из UFC Жаилтоном Алмейдой, и теперь уже спорный результат был в его пользу — победа раздельным решением судей. Однако и этого, как выяснилось, недостаточно. Тут уже спасибо Сирилю Гану и его пальцам, из-за которых чемпион Том Аспиналл ушёл на кучу операций, а дивизион встал на паузу. Волков, который, по идее, должен был биться с победителем пары Аспиналл — Ган, какое-то время просидел в ожидании и теперь принял бой с Кортес-Акостой.

Более того, был риск, что доминиканец вообще обскачет Драго в титульной гонке — слишком впечатляющий темп был взят. В августе прошлого года Вальдо проиграл решением Сергею Павловичу, однако после этого оформил три досрочные победы в трёх боях, при том что до этого у него было всего два финиша в девяти боях под эгидой UFC . Такие успехи вкупе с активностью (все три боя уместились в три месяца) вполне могли вывести Кортес-Акосту на титульник, но в UFC рассудили, что надо слегка разгружать очередь претендентов.

Стилистически Вальдо — неплохой вариант для Волкова. Александр опытнее, выше, гораздо лучше контролирует дистанцию и при необходимости может подключать борьбу. У Кортес-Акосты неплохой бокс, он предпочитает биться на руках и часто взрывается резкими атаками. Одн у Волкова есть опыт боя с Павловичем, который в целом проходил именно по такому сценарию. И, разумеется, россиянин способен снова реализовать этот вариант, пускай и будет непросто. Александр точно должен быть фаворитом в бою с Кортес-Акостой, а потенциальная победа неплохо укрепит его позиции.

Александр Волков Фото: Chris Unger/Getty Images

Одно плохо — победа вообще ничего не гарантирует Волкову . В июне Перейра и Ган разыграют временный титул, и, скорее всего, ближе к концу года победитель будет биться с Аспиналлом. То есть тут Александру уготованы минимум полгода ожидания. Да и после возможного боя Аспиналл — Ган/Перейра неизвестно, когда победитель будет готов снова биться. Возможно, к концу 2026-го Волкову придётся провести ещё один бой. Варианты навскидку следующие: победитель боя Павлович — Таллисон Тейшейра, который тоже анонсирован, проигравший в бою Ган — Перейра либо победитель в паре Кёртис Блэйдс — Джош Хокит. Исходя из этого, Волкову нужны ещё минимум две победы, чтобы наконец-то подраться за пояс .

Титульник в 2026 году станет для Драго настоящим чудом. Однако времени сокрушаться у россиянина нет, впереди очень непростой Кортес-Акоста, а дальше уже останется следить за ситуацией и при необходимости снова выступать.