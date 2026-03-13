Вместо титульной гонки — бой с проспектом. Павлович возвращается в октагон

В UFC анонсировали громкие бои на турнирах, которые ожидают зрителей весной. 30 мая в Макао состоится очередной ивент серии Fight Night, внимание российских фанатов привлечёт возвращение в октагон бывшего претендента на временный пояс лиги в тяжёлом весе Сергея Павловича, который проведёт бой против 11-го номера рейтинга бразильца Таллисона Тейшейры.

Таллисон Тейшейра Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Несмотря на то что Павлович по-прежнему находится на высокой третьей строчке в рейтинге, он, к большому сожалению своих фанатов, на время остался вне титульной гонки. В UFC анонсировали поединок Сириля Гана и Алекса Перейры за временный пояс, а значит, победитель этого противостояния встретится с Томом Аспиналлом, если британец вообще сумеет продолжить карьеру после всех проблем с глазами. Более того, был анонсирован и следующий претендентский поединок: другой россиянин второй номер рейтинга Александр Волков встретится с Вальдо Кортес-Акостой, который набрал феноменальный ход и с марта 2025 года провёл уже шесть боёв.

Так что Сергей оказался в ситуации, когда очередь за титулом растянулась, а он находится не в самом начале этого списка . Есть ли в этом вина Павловича? Можно посетовать, что россиянин дерётся не так часто, что после поражения от Волкова летом 2024 года он провёл всего два поединка. Однако тяжи в целом в последнее время не радуют фанатов частыми выступлениями, за исключением всё того же Кортес-Акосты. Волков тоже провёл только два боя после очной встречи с соотечественником.

Здесь, вероятно, всё же сказались два подряд поражения Павловича от Аспиналла и Волкова, тем более британцу Сергей уступил в титульном поединке, хоть и за временный пояс. Так что следующий шанс подраться за титул нужно заслужить, и двух побед над Жаирзиньо Розенстрайком и Вальдо Кортес-Акостой мало. Вы спросите, каким образом доминиканец тогда оказался выше россиянина в титульной гонке, раз он не так давно проиграл Павловичу? А Вальдо как раз пошёл другой дорогой: после неудачи в бою против Сергея Кортес-Акоста уже одержал три победы нокаутами, в то время как россиянин сидел без дела, в UFC же таких отчаянных и ярких бойцов любят, поэтому не стоит удивляться, что с Волковым в претендентском поединке будет драться именно Вальдо, а не Сергей.

К тому же последние выступления Павловича не были такими яркими, как прежде. Все мы привыкли, что россиянин выходил в октагон с одной целью – снести голову своему сопернику, и ему это удавалось. Однако после двух поражений подряд россиянин пересмотрел свой стиль и отношение к поединкам, и в поединках с Розенстрайком и Кортес-Акостой мы увидели другого Павловича – прагматичного бойца, который не летит за нокаутами и умеет драться умно. Вероятно, не всех новый стиль Павловича впечатлил, в том числе и руководство UFC, поэтому Сергей на время остался вне титульной гонки, хотя сохраняет за собой место в топ-3 .

Чтобы пауза Павловича не затягивалась, в лиге подобрали Десантнику нового соперника. Им стал бразильский нокаутёр Таллисон Тейшейра, и он станет непростым испытанием для Сергея. На Тейшейру делалась большая ставка, в UFC подписали молодого парня (на тот момент Таллисону было 24 года) с отличными физическими данными (201 см – рост, 211 см — размах рук) и с рекордом 7-0, причём все семь побед были одержаны досрочно – шесть нокаутов и сабмишен.

После успешного дебюта, когда бразилец нокаутировал Джастина Тафу, Таллисона вывели на опытнейшего Деррика Льюиса в надежде, что в случае победы Тейшейры его можно будет подавать как будущее тяжёлого веса. Однако Таллисон проиграл, и молодому проспекту пришлось притормозить…

В последнем поединке бразилец закрыл единственное поражение победой над Таем Туивасой и теперь получил огромный шанс попасть сразу в топ-5, так что бразилец будет крайне мотивирован. У Павловича с мотивацией дела обстоят чуть хуже, всё-таки вместо титульной гонки и топового соперника Сергей получил в оппоненты опасного проспекта, в бою с которым россиянину нужно будет доказывать свою состоятельность. Но Павловичу тоже нужна победа, поражение может отбросить россиянина за пределы топ-5, и снова забираться на вершину будет непросто, так что нас ожидает крайне интригующий поединок двух тяжеловесов-нокаутёров.