UFC 328 — реальный турнир года. Белый дом «отдыхает»

UFC продолжает баловать фанатов большим количеством анонсов. Совсем недавно организация рассказала, как будет полностью выглядеть турнир в Белом доме. Правда, реакция получилась не самой однозначной. А всё потому, что болельщики рассчитывали на более громкие и интригующие противостояния. Получили, что получили. Но промоушен решил не останавливаться на достигнутом. И анонсировал практически весь кард турнира UFC 328. И примечателен для россиян он будет не только тем, что пройдёт в ночь с 9 на 10 мая. Запланированные противостояния – настоящее украшение для любого ивента.

Полный кард турнира UFC 326:

Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд;

Александр Волков – Вальдо Кортес-Акоста;

Шон Брэди – Хоакин Бакли;

Ян Блахович – Богдан Гуськов;

Кинг Грин – Джереми Стивенс;

Атеба Готье – Оззи Диас.

Естественно, это не полный состав участников ивента. Но от этого лишь интереснее. Уже сейчас можно найти огромное количество интриг и интересных вывесок. Например, возвращается в клетку Атеба Готье. Талантливый камерунец имеет профессиональный рекорд 9-1. А в UFC продолжает мощно расправляться со всей оппозицией. Да, небольшие вопросы вызвало противостояние с Андреем Пуляевым, добравшееся до судейского решения. Но достаточно просто вспомнить, сколько раз россиянин был в нокдауне (много). А теперь обозлённый камерунец выйдет рубиться с Оззи Диасом (12-3). Американцу будет очень непросто что-то противопоставить Готье.

Очень ждут фанаты противостояние Богдана Гуськова (18-3-1) и Яна Блаховича (29-11-2). И вовсе не из-за поляка. Он уже близится к завершению карьеры. И, как кажется, реальные титульные амбиции давно утратил. А вот ситуация Царевича намного интереснее и перспективнее. Он шёл на серии из четырёх побед и был участником титульной гонки. Однако всё-таки не совладал с Блаховичем, дело закончилось ничейным исходом. Теперь Гуськову дают второй шанс . Победа совершенно точно вновь вернёт Богдана на ведущие позиции в гонке за поясом.

Богдан Гуськов и Ян Блахович Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но, конечно, самыми жаркими получатся противостояния, которые украсят основной кард. В соглавном поединке выступят Александр Волков (39-11) и Вальдо Кортес-Акоста (20-2). Для россиянина это критически важный вызов . А всё потому, что сейчас он считается главным претендентом на титульный шанс после того, как пояс оспорят Алекс Перейра и Сириль Ган. Тома Аспиналла уберём за скобки. Не совсем понятны и его состояние здоровья, и его отношения с руководством. У россиянина всё намного прозрачнее и проще. Однако противостоять ему будет опасный доминиканец. Да, совсем недавно он проигрывал Сергею Павловичу. Но в UFC у него 10-2, а сейчас наметился стрик из трёх побед. Поэтому списывать со счетов Вальдо опасно.

Главное же украшение вечера, безусловно, противостояние Хамзата Чимаева (15-0) и Шона Стрикленда (30-7). Титульный поединок, первая защита Борза. И ему сразу предстоит встретиться с бойцом, с которым они друг друга просто ненавидят. Это противостояние ведётся в социальных сетях уже очень давно. Парни не просто обмениваются выпадами, они буквально уничтожают друг друга. Напомним, совсем недавно американец сделал такой выпад: «Вы серьёзно хотите увидеть, как два этих террориста-мусульманина дерутся друг с другом? Скорее всего, Чимаев просто переведёт Имавова и будет его там сушить. Никому нет дела до того, как дерутся два иностранца. Было бы забавно притащить их в Белый дом, однако с этой администрацией я даже не удивлён. Трамп мог бы такое устроить. Но, опять же, вспомните Али Абдель-Азиза — разве он не стоял на сцене с Трампом? Его ловили с паспортами, он был информатором ФБР — и что он забыл рядом с президентом США? Как он вообще туда попал?»

Этот бой интересен от и до. Причём начинать следить за ним нужно «ещё вчера». Нет никаких сомнений, что парни зажгут на пресс-конференции. По-другому у Стрикленда не получается. А главное, многие эксперты предрекают, что потасовки или даже масштабной драки не избежать. В клетке тоже может царить настоящее безумие. Есть ощущение, что Шон – это единственный человек, который способен залезть Борзу «под кожу». И если Стрикленд спровоцирует Чимаева на работу в стойке, то может подловить, поймать на ошибке или излишней эмоциональности.

На этот раз матчмейкеры UFC, как кажется, просчитались. И особенно с тем, что именно сейчас анонсировали такой крутой турнир. На его фоне ивент в Белом доме откровенно меркнет . Если все противостояния оправдают ожидания, фанаты получат лучший турнир 2026 года, причём с огромным отрывом. А всё потому, что привлекает он во всём. И в вопросах организации оставшихся поединков, и в раскрутке, и в пресс-конференциях. А уж в клетке будет невероятно жарко, в этом можно даже не сомневаться.

