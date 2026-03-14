«Тюрьма — это жизненный урок». Вагаб Вагабов — о жизни и немужских поступках

28 марта в Санкт-Петербурге пройдёт турнир по боям на голых кулаках IBA Bare Knuckle 4. В главном событии вечера Вагаб Вагабов дебютирует в кулáчке поединком с легендарным кубинцем Йоэлем Ромеро. В интервью «Чемпионату» Вагабов рассказал, почему для него это бой мечты, вспомнил, как мог подраться с Ромеро больше 15 лет назад, а также высказался о нюансах подготовки к кулачным поединкам. Кроме того, Вагаб ответил на вопросы о затухшей карьере в ММА, о времени, проведённом в тюрьме, и несостоявшихся боях в больших зарубежных лигах, а также признался, что готов сыграть за медийную команду «Анжи».

— В 2010 или 2011 году уже могли встретиться с Ромеро по правилам ММА. Почему не вышло?

— Да, в 2010 году планировали турнир в Германии, не помню город. Тогда Ромеро предложили контракт в Strikeforce, и он ушёл. В общем, променял наш бой на Strikeforce, поехал драться с Кавальканте. А вместо меня поехал мой друг, брат Артур. А я подрался с другим человеком. Столько времени прошло, очень жду этого боя и рад, что он состоится. Тем более по правилам, которые удобнее мне. В то время там была бы борьба. И тогда я боролся похуже, чем сегодня, это всем понятно. Сейчас я, может, с ним поборюсь, а в то время было сложновато.

Йоэль Ромеро Фото: Cooper Neill/Getty Images

— Сейчас тоже бой планировали на одну дату, потом – на другую, почему так?

— Я недавно на подкасте узнал, что произошла дезинформация. Ромеро на самом деле ждал боя после февраля, а до меня дошли слухи, что поединок должен был быть до Нового года. Стандартная дезинформация, ничего такого. Это мы уже проговорили, всё выяснили.

— Почему Ромеро — бой мечты?

— Это человек с историей, с большой спортивной историей, жизненная история у него интересная. Человек своим примером показывает как минимум то, как должен выглядеть мужчина-спортсмен. Я уже как-то говорил, что победа над таким соперником для любого бойца из нашей страны… Непонятно, какое имя будет больше, чем у него. Легендарный человек в спорте, уважаемая личность. Поэтому я и говорю, что это бой мечты. Йоэль начинал в борьбе вольной, много наших российских спортсменов знает, дружит с ними.

— Есть мнение, что бой с вами — мисматч для Ромеро. Что скажете?

— Я не понимаю этих людей. Ромеро бьёт, это необычный спортсмен, человек. Может, у меня больше опыта на руках, скажем так, но в кулáчке я всегда привожу один пример. Когда только зарождалась эта дисциплина в России, помню, был бой, фамилий называть не буду, чтобы никого не огорчать. Там на голых кулаках дрались мастер спорта международного класса по боксу и разрядник. И разрядник победил международника. Для меня это такой пример, что расслабляться никогда нельзя. Тем более Ромеро – это не разрядник. Это человек из спортивной семьи, боксёрской семьи. Он борец, но его отец был то ли старший, то ли главный тренер сборной Кубы по боксу. Так что Ромеро умеет с детства боксировать. Это как у моих детей. Один у меня ходит на борьбу, но боксирует лучше, чем борется. И старший так же был. Это мы с детства даём детям, так же и у Ромеро. У него есть стойка, удары, конечно, размашистые, но всё равно ближе к боксёрским. Поверьте, я знаю разницу между борцовскими колхозными ударами и боксёрской техникой. У него всё в порядке и есть колоссальный опыт.

— Как удаётся готовиться к бою во время Рамадана?

— Я всегда в своём стандартном графике тренируюсь. У меня тренировка вечером, днём могу делать такую зарядку, определённые упражнения. Тренируюсь я всегда, мне любая лига может набрать за день и сказать: Вагаб, завтра у тебя взвешивание, бой, подтягивайся. Я буду готов, это если без весогонки. Если весогонка, вот как сейчас мы гоняем в 93 кг, то недели три нужно. Хорошо, что тут заранее уведомили (смеётся).

Вагаб Вагабов Фото: Sefa Karacan/Getty Images

— Есть какие-то существенные отличия, когда готовишься к кулáчке и к другим дисциплинам?

— Для меня это первая такая подготовка, я не выступал раньше ведь. И это больше вопрос психологии. Да, перчатки надо большие снять, можно поработать в кентусах, это в плане работы в парах. И разнообразность атак тут нужно сжать. Три атаки максимум, которые будут заходить. В остальном надо думать над защитой, а то, как я уже говорил, тут международник может проиграть разряднику.

— Когда я говорил с Игорем Кокоевым, который с вами тоже работает, он говорил, что перейти из бокса в кула́чку – всё равно, что из бокса в футбол. А вам как по ощущениям?

— Да, мы постоянно с ним работаем. Я, кстати, сам тоже из футбола, играл в молодёжке «Анжи» в своё время (смеётся), поэтому, возможно, он прав. Работа ног, конечно, важна в любом случае. Да, в кулáчке другие удары и почти нет защиты, но ноги нужны. Я говорю, что боксёрам кулачные бои ближе, потому что работа ног такая же. Ноги выручают кулáчников. Давно слышал фразу, или это такое правило боксёрское, и глубоко это засело — боксёр выигрывает ногами.

— Вы говорили, что раунды по две минуты не перевариваете. Но сейчас именно такой формат будет?

— Да, это у меня ещё из любительского бокса шло. Когда было четыре раунда по две минуты, я этот формат не приветствовал. Когда стало три по три, то чуть ближе. Я просто медленно запрягаю и долго еду. Сейчас с возрастом уже и перестроился, но всё равно люблю длинные бои. Здесь с Ромеро нужно будет уже разогретым, с пульсом. Ну мы все видим, как выходят кулачники, у них с центра эта ретивость атакующая. Поэтому не будет времени разгоняться.

— Ромеро очень тяжело финишировать. Есть цель стать первым за 15 лет, кто это сделает?

— Настраиваться на это нехорошо, потому что это зажимает спортсмена, его действия. Буду в своём стиле двигаться. Знаю, что если попадаю по человеку, то он падает. Так что нужно просто попасть. Да, все мы хотим выигрывать нокаутами, однако уже не тот возраст и не те мозги, чтобы думать об этом и зацикливаться.

— За последние годы у вас были бои по самым разным дисциплинам: ММА, бокс, кикбоксинг, смешанные правила. Где комфортнее?

— Везде, где можно бить руками (смеётся). В ММА проблема, я не знаю. У меня уже четыре года пояс Fight Nights, но не защищаю его почему-то, нет претендентов. Кстати, там Гран-при какой-то проходит. Может, его победитель выйдет на меня. И в лиге RCC Fair Fight бои в кентусах по правилам К-1, это интересно. Мне как-то всё ближе маленькие перчатки, от больших отошёл. Да и не было боёв по боксу. Камил Гаджиев как-то хотел провести бой с Дмитрием Кудряшовым, но тогда у Димы то ли фильм, то ли съёмки какие-то были, не получилось. Это как мне передали. Хотя я через месяц потом вижу, как Дима какого-то бразильца в клетке бьёт (смеётся).

— Сильно отличается гонорар от дисциплины к дисциплине?

— У кого как, я не знаю. У каждого своё имя, у меня всё плюс-минус одинаково. Я не живу гонорарами, хотя у меня они одни из самых больших в России, наверное. В общем, плюс-минус одинаково. Знаю, что ты хочешь из меня цифру вытащить (смеётся).

— В ММА, как вы уже сказали, последний бой был в 2022 году. При этом я читал, что RCC интересно вас свести с Штырковым или Молдавским. К вам обращались?

— Когда мы со Штырковым дрались по правилам К-1, то были в больших перчатках. Наверное, чтобы как-то здоровье сохранить. И планировали договариваться потом о бое по правилам ММА, но я почему-то остался вне переговоров. Штырков уже провёл несколько боёв по ММА, и меня там нет. А другие фамилии мне не предлагали. Только в RCC Fair Fight переговоры были, должен был за пояс биться, но там парень что-то титул оставил вакантным и ушёл. И как-то всё затихло. Поэтому я как-то ММА отключил у себя в голове. Если будет Fight Nights, да, там у меня титул, мне это интересно. А куда-то прыгать… Лучше я по кулáчке подвигаюсь, там сейчас веселее. Умар Кремлёв там заинтересовал и зрителей, и спортсменов своим вниманием и влиянием.

— При этом у вас всё равно есть действующий контракт с Fight Nights?

— Контракта как такового не было. Я человек слова, сказал — сделал. Даже когда были бои, не помню, чтобы что-то подписывал. Да, гонорар, бой, всё, по рукам. Так что для меня всё действует, никто не говорил мне: «Всё, хватит, отдай пояс». Так что для меня в силе. Переговоров не было, про то, что пояс вакантный, я не слышал, от боёв не отказывался.

— Сейчас как зритель вы плотнее следите за боксом или ММА? Что выберете — бой Махачева или Бетербиева?

— Сейчас ни за кем не слежу, скажу честно. На СВО мотался много в последние три года, уезжал-приезжал. Много чего произошло в жизни, всего не расскажешь. Чуть не до спорта было. Результаты боёв знаю, и Махачева, и Бетербиева, и Бивола. Знаю все эти истории, но нет такого, чтобы прямо ждать бои. Своих жизненных поединков хватает.

— Вы в хороших отношениях с клубом «Горец» и тренерами оттуда. Интересно ваше мнение, почему Магомед Анкалаев всё же вышел на последний бой с травмами?

— Я знаю клуб с самого основания. Шамиль Алибатыров и Сухраб Магомедов (тренеры Анкалаева. — Прим. «Чемпионата») – тоже мои братья, друзья по улице, по району, мы выросли все вместе. Я из старой плеяды «Горца», с Анкалаевым мы не на связи, редко пересекаемся. А касаемо травмы, я думаю, мы все прошли бойцовский путь, у всех есть травмы. Если я свои начну перечислять, ты мне тоже скажешь: Вагаб, зачем тебе это надо? Тормозни. Поэтому травмы есть и у Анкалаева, и у других. Имя, имидж, деньги, чтобы не потерять рейтинги какие-то — много причин может быть, по которым боец выходит. Но не мне их вычислять, это личное мнение каждого бойца.

— «Анжи», за который вы играли в юношестве, сейчас существует только, как медийная команда. Сыграли бы за неё?

— Да, можно было бы, но сегодня я для футбола деревянный. Мы периодически катаем, Камил иногда вытягивает в Медийную лигу. Недавно там бегал, кстати. Вышел на несколько минут, уже не та чуйка. Привык к боям, а на траве стою как вкопанный. Ноги работают для ударов, а не для бега. Да, поле вижу, игру вижу, однако уже сколько лет прошло, я играл лет 25 назад. А так сыграл бы, форму бы надел нашу жёлтенькую. И синяя тоже была.

— Многие выходцы из «Анжи» не поддерживают «Динамо». А у вас как?

— Я особо за ними не слежу, не наблюдаю. Про «Анжи» я немного в курсе о старом времени, потому что сам тренировался и играл. Я следил, когда был Роберто Карлос, Это’О. Застал этот медийный взрыв, когда звёзд привезли. Тогда Сулейман Керимов взялся за клуб. После этого ещё два-три годика следил и отошёл от всего, там и бои покатили уже. У «Динамо» я даже состав не знаю, но им всем всё равно огромный салам!

— Ваша история с тюрьмой сейчас воспринимается как жизненный урок или как упущенное время?

— Есть поговорка, что тюрьма — не срок, а жизненный урок. Ты всё правильно сказал (смеётся).

— Нет сожалений, что не провели боёв с топ-бойцами из-за океана?

— Я там был, но меня не устроило отношение бойцов, менеджеров. Большинство бегает за своими зарплатами, процентами, спонсорами, как попрошайки. Здесь одно говорят, там — другое. Я не смог вариться в этой кухне. В этом бойцовском мире не всё так радужно и у некоторых даже не по-мужски. Да, вид спорта мужской, мы все мужчины, готовы за себя постоять, однако некоторые себя очень неправильно ведут. Может, у меня так получилось в моих лигах, залах, окружении. Хотя и у нас в стране тоже много таких ребят. Не буду называть имена, чтобы никого не обижать, но исправляйтесь, ребята.

— Но глобально в России ситуация со всем, о чём вы говорите, лучше обстоит?

— Да. Ну здесь ты чаще можешь получить замечание. Смотришь, бородатый мужчина с поломанными ушами, набитыми костяшками, а ходит, выпрашивает свои 100-150 тысяч. В общем, не моё это всё. Не могу даже чай с ними выпить. На вид такой динозавр, а непонятно, что у него в голове происходит. В Америке я таких встречал часто. Менеджеры там себя тоже неправильно вели. Одного поругаешь, другого, отношения портятся. В лицо они тебе не скажут, однако будут палки в колёса ставить, с боями мешают, гонорары твои роняют. Но это и там, и здесь, кстати. Ну и возвращаясь к твоему вопросу, нет жалости, что всё так сложилось. Я вышел с тех мест и, наоборот, приобрёл опыт, знания, достойных людей рядом.

— Есть какие-то цели после боя с Ромеро? Может, соперники на примете?

— С Камилом недавно разговаривали, и он как раз предлагал бой с Алексеем Кудиным по правилам К-1, кажется, в кентусах. Больше ничего другого не слышал. Это вот был прямой разговор с Камилом. Меня это заинтересовало, поэтому ждём мою победу над Ромеро и едем дальше.