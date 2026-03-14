Странный выбор Усика на финал карьеры. А где самые опасные соперники?

Одна из главных новостей в боксе за последние месяцы — предстоящий поединок Александра Усика с супертитулованным кибоксёром Рико Верхувеном. Бой должен пройти 23 мая в Гизе, на фоне знаменитых египетских пирамид. Красиво, конечно, но что насчёт претендентов, ведь Усик сейчас удерживает три пояса (освободил только WBO), а значит, все будут ждать его. И мало того, что Александр станет биться с выходцем из другой боевой дисциплины, так на кону ещё и будет стоять полноценный пояс WBC. Маурисио Сулейман такими вещами не гнушается, а вот WBA и IBF решили не брать на себя такие репутационные риски.

В WBC при этом чётко обозначили, что сейчас позволяют Усику провести добровольную защиту с Верхувеном (1-0 в профессиональном боксе, единственный бой был в апреле 2014-го против парня с рекордом 0-5), но с условием, что потом уже будет обязательная защита против временного чемпиона организации Агита Кабайела, который уже успел защитить свой пояс. Однако есть проблема — Усик с немцем биться не собирается. Александр наметил себе три боя до завершения карьеры, и Кабайела там нет.

« Я проведу ещё три боя. Первый — Рико, второй — победитель боя между Уордли и Дюбуа, и третий — бой против моего друга жадного толстяка Тайсона Фьюри », — сказал Усик в шоу Inside The Ring.

Мы в любом случае вынуждены смириться с тем, что дальше у Усика фрик-бой с Верхувеном. Каким бы ни был крутым Рико, он ничего не добился в боксе, чтобы биться сразу за пояс. Так получилось из-за прихоти людей из верхушки. Но дальше болельщики вправе увидеть что-то хотя бы похожее на конкуренцию. Если Усик интересен Фабио Уордли, почему не побиться с ним уже сейчас без промежуточных поединков? Или какой интерес для чемпиона представляет Даниэль Дюбуа, который уже дважды был нокаутирован Усиком? Это примерно одного поля ягоды и с точки зрения стиля, и с точки зрения уровня, разве что Уордли получше держит удар. Трилогия с Фьюри тоже не выглядит чем-то привлекательным. Денежная и громкая вывеска, да, но вряд ли хороший финальный аккорд для наследия.

Можно было бы списать всё на желание Усика напоследок срубить как можно больше денег и уйти, однако в эту схему не вписываются ни Верхувен, ни Уордли с Дюбуа. Вписываются Фьюри и, например, Деонтей Уайлдер. Но с Бронзовым бомбардировщиком не срослось. Поэтому почему бы не заменить Рико и Уордли/Дюбуа на двух реально интересных бойцов, которых любопытно увидеть в деле на таком уровне? Кабайел входит в топ-3 рейтинга тяжеловесов мира по версии The Ring, не проигрывал никому (очень солидные 27-0) и в последние несколько лет вышел на приличный уровень.

Кабайел уже выразил недовольство после слов Усика: «Мои родители всегда говорили мне оставаться скромным и уважительным. Однако больше не могу терпеть, когда меня игнорируют. Я заслуживаю шанс побороться за титул — и позже я приведу некоторые факты. Я бы не стал говорить, что такой легендарный боксёр боится. Но почему-то он старательно избегает называть моё имя, когда отвечает на вопросы о будущих соперниках. Возможно, он просто не хочет, чтобы я проверил ему печень своими ударами по корпусу».

Кабайел — интересный вызов и, возможно, один из самых опасных соперников для Усика в дивизионе, потому что очень эффективно работает по корпусу и неплохо двигается. В теории проблемы создать может. И есть ещё один парень — Мозес Итаума . Британец должен стать лицом нового поколения боксёров, он ещё очень молод, однако уже демонстрирует высокий уровень на ринге, и не случайно о его потенциальном поединке с Усиком уже давно говорят. И Турки Аль аш-Шейх был готов устроить бой, но в итоге Итаума будет идти к титулам более длинным путём.

Про Мозеса у Усика тоже спрашивали, и ответ был таким: «Нет, я не хочу драться с Итаумой, потому что это молодой парень и я не хочу сломать этого парня. Я нравлюсь этому парню».

В итоге двух самых опасных и конкурентоспособных на бумаге соперника даже нет в планах Усика на следующие поединки . Болельщики точно не будут рады. У Александра, несмотря на все регалии и титулы, нет настолько большого имени, как у Фьюри с Энтони Джошуа, чтобы в одиночку собрать стадион с любым соперником, а раз так, то хотелось бы видеть больше интриги в поединках Усика. Хотя бы на бумаге. С Верхувеном, Уордли, Дюбуа и Фьюри реально высокой конкуренции не ожидается.

Вряд ли это как-то глобально скажется на наследии Усика, однако небольшой осадок останется, так как многие всё же хотят чаще видеть бои лучших с лучшими, а современный бокс стремительно сокращает их количество.