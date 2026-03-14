Мы лишились боя мечты в Белом доме. Разбираемся, почему не подрались Топурия и Махачев

В ночь с 13 на 14 июня состоится историческое событие – UFC в Белом доме. Естественно, оно приковывает к себе запредельное внимание фанатов. И это даже если учесть, что анонс карда довольно серьёзно разочаровал болельщиков. Очень странно, что в рамках этого ивента совсем не нашлось мест для топовых россиян. Правда, видимо, один из наших соотечественников должен был принять участие. Но в итоге поединок Ислама Махачева и Илии Топурии, если и состоится, пройдёт где-то ещё . Любопытно, что отсутствие этого боя в карде стало предметом очередной перепалки между командами. Стороны огульно обвиняют друг друга.

Первым свой выпад сделал Илия. Топурия редко упускает случай задеть россиянина. Он прекрасно понимает, что поединок с Махачевым – шанс всей жизни. Поэтому решил приоткрыть завесу тайны над тем, что происходило в процессе переговоров: «Ислам снова придумывает оправдание. На этот раз это травма. Я всегда знал, что буду участвовать в турнире в Белом доме. Даже когда в UFC в какой-то момент сказали мне, что не рассчитывают на меня в этом событии, знал, что это часть переговоров. Когда мне наконец сказали, что я буду в карде Белого дома, они упомянули Ислама, и я ни секунды не колебался, соглашаясь на этот бой . Хотя бой ещё не был официально подтверждён, кард Белого дома должен был быть объявлен на следующий день. Когда я проснулся, узнал, что Ислам получил травму.

И тут появился Джастин Гэтжи. Снова кто-то другой, кто заплатит за побег Ислама. Их менеджер — сука и к тому же уродлив до чёртиков. Джастин, увидимся в Белом доме. Я не из тех, кто унижает людей. Это будет быстро. Когда ты проснёшься, всё уже будет кончено».

Илия Топурия с чемпионскими поясами UFC Фото: Chris Unger/Getty Images

Любопытно, что Ислам решил ответить, причём сделал это очень резко. Россиянин действительно получил травму руки. Вернее, так сказал Дана Уайт. Однако Махачев заявил, что причиной срыва поединка с Топурией стало не это. И сделал выпад в сторону оппонента: «Мы оба знаем, кто здесь струсил. Ты можешь прикрывать свою трусость мерзкими твитами, но не волнуйся, однажды ты получишь то, о чём просил! И твоему толстому менеджеру не нужно просить миллиарды, чтобы сразиться со мной, мы сделаем это бесплатно ».

Видимо, Ислам намекнул на то, что команда Топурии намеренно сорвала переговоры по поединку. Сделала это, запросив слишком высокий гонорар за противостояние с Махачевым. Поверить в то, что россиянин от кого-то бегает, – сложно. Он принимал самые нелёгкие вызовы, дрался с любыми оппонентами. И в противостоянии с Топурией, очевидно, выглядит фаворитом. Кроме того, турнир проводился бы в удобное для Ислама время. После Рамадана было бы достаточно пространства для манёвра. В такой ситуации боец мог совершенно спокойно провести грамотный тренировочный лагерь, чтобы выйти в клетку в оптимальном состоянии. Но пока этот поединок придётся отложить в долгий ящик.

Да, Дана сказал, что бой не был в разработке на UFC в Белом доме. Однако абсолютно всё говорит об обратном. Например, сам Гэтжи рассказал, что буквально за два дня до анонса он вообще ничего не знал о своём приглашении в кард. Но в итоге ему позвонили боссы и предложили выступить в главном событии. У Топурии таких же «американских горок» не было. Он изначально знал, что станет драться в Белом доме. Просто рассчитывалось, что это будет противостояние с Махачевым. На данный момент это, кажется, самое громкое и статусное противостояние, которое вообще можно придумать в лиге. Поэтому в желании сделать его для фанатов нет ничего удивительного.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Свою версию происходящего в итоге назвал и тренер Ислама – Хавьер Мендес. Он также настаивает на том, что поединок сгубила жадность команды оппонента: «Послушайте слова менеджеров Топурии. Они отказали Исламу в поединке из‑за недостаточной суммы денег, а затем вернулись с просьбой о бое. И это после того, как они сперва отказались! В итоге они потребовали сумму больше, из‑за чего в UFC отказали им. Я думаю, в UFC приняли решение по причине изначального отказа менеджера Топурии из‑за денег. Я не знаю при этом, что говорилось с нашей стороны, потому что это ответственность менеджеров, а я получаю информацию только тогда, когда назначается бой. Лично мне всё равно, с кем будет драться Ислам. Он лучший, и он победит любого в полусреднем весе».

Любопытно, что в итоге эту версию подтвердил и менеджер Топурии – Малки Кава. Правда, потом, поняв, что подставил своего бойца, попытался «переобуться». Но интернет помнит всё: «Мы были сосредоточены на том, чтобы получить бой с Исламом. В среду меня спросили: «Вы хотите бой с Исламом или с Гэтжи?» Мы ответили: «Конечно, с Исламом». Нам назвали сумму, и мы сказали: «Абсолютно нет» . После этого мы больше ничего не слышали. Предложенные деньги были слишком маленькими. А мы ответили, что за такую сумму не будем драться».

При любых раскладах сложилась достаточно простая и понятная ситуация. Топурия уже точно не подерётся с Махачевым в Белом доме. Ну, на данный момент. Нельзя исключать возможности того, что Гэтжи в итоге примет решение сняться из-за травмы. Однако актуальная информация – именно такая. Но Ислам и Илия активно задевают друг друга, развели в социальных сетях максимально активную перепалку. Хочется верить, что это попытка прокачать будущее противостояние. Потому что такой поединок действительно может стать украшением для лиги и событием на века.