Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи, UFC Лондон, 21 марта 2026, следующий бой Евлоева, соперник, карьера в UFC, рекорд

Точка невозврата для Евлоева. Только финиш поможет россиянину получить титульник
Яхья Гасанов
Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи
Комментарии
Но соперник у Мовсара очень крепкий.

21 марта в Лондоне, Англия, пройдёт турнир UFC Fight Night Night 270. В первую очередь он привлекает внимание тем, что его возглавляют непобеждённые бойцы из топ-3 полулёгкого дивизиона — Мовсар Евлоев и Лерон Мёрфи. Победитель не только сохранит чистый рекорд, но и, вероятнее всего, станет претендентом на титул.

Мовсар Евлоев Подробнее

Такие оценки стоит давать осторожнее, потому что Евлоев точно не пользуется популярностью у руководства. Несмотря на эффектные 19-0 в карьере и 9-0 в UFC, к Мовсару есть вопросы по части зрелищности. Порой это выглядит чересчур предвзято — вполне хороший и динамичный бой россиянина с Арнольдом Аленном Дана Уайт публично критиковал на пресс-конференции. Последний бой с Алджамейном Стерлингом даже с обилием борьбы был вполне смотрибельным и интересным. Тем не менее девять побед решениями говорят совсем не в пользу Евлоева. UFC нужны финиши, а Мовсар пока не может их дать.

Кроме того, российский боец слишком часто снимается с поединков. В UFC он с 2019 года — за это время проведено девять боёв с его участием, и ещё пять раз по вине Евлоева поединки срывались. В том числе с Илией Топурией в 2022-м, например. В июле прошлого года Мовсар должен был биться с Аароном Пико в пятираундовом поединке (впервые в UFC), но в итоге снялся — по словам Евлоева, стоял вопрос о том, продолжит ли он карьеру. В итоге у россиянина образовался простой, в 2025 году он не провёл ни одного боя. И даже сейчас шли тревожные слухи, что у Мовсара проблемы с визой и он может сняться с турнира, однако сам боец это опроверг.

Фото: Chris Unger/Getty Images

Отсутствие финишей, слабая медийка и проблемность в плане матчмейкинга подвели Евлоева к точке невозврата. Ему поставили бой в Лондоне, в неудобные сроки — сразу после окончания Рамадана, что сильно усложняло проведение лагеря. Сам Евлоев просил устроить бой с Мёрфи в феврале на UFC 325 в Австралии, однако в итоге поединок возглавляет лондонский турнир, что вполне логично. А комментатор Давид Багдасарян рассказал, что дата боя с Мёрфи вообще не являлась предметом для обсуждения — после переговоров с UFC Али Абдель-Азиз сообщил Мовсару, что отказ от поединка в Лондоне мог привести к увольнению российского бойца из организации.

И это возвращает нас к разговору о том, что нужно осторожно давать прогнозы по поводу того, позволит ли победа над Мёрфи стать претендентом на пояс. Победная серия и первое место в рейтинге дивизиона Евлоева, как выяснилось, не спасают, сейчас он оказался прижат к стенке. Мовсару нужно не просто побеждать, но и делать это максимально зрелищно. В идеале — финиш. Более того, есть опасения, что даже победа решением вполне может привести к увольнению Мовсара, если учитывать, как в UFC начали активно чистить ростер.

У Мёрфи, кстати, положение лишь немногим лучше. Летом прошлого года Лерон бился как раз с Пико, с которым Евлоев так и не подрался, и выдал один из лучших нокаутов года. Даже это не привело Мёрфи к титульнику, хотя разговоры об этом шли. Вероятно, дело в том, что до этого британец тоже не блистал в плане зрелища и шёл на серии из пяти побед решениями. Причём зачастую получал критику за поединки. Но зато над ним не висит угроза увольнения — британцы нужны UFC больше, чем бойцы из СНГ.

Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Сведя Мёрфи с Евлоевым, промоушен убирает из гонки одного из претендентов. И для Мовсара это, возможно, последний шанс зацепиться за титульник. Правда, Мёрфи и сам по себе не подарок как соперник, а тут ещё будет дополнительное давление и нужно пойти за финишем. Сложная ситуация для Евлоева, за его перспективы тревожно и обидно, потому что он точно в топ-3 лучших бойцов своей весовой категории, однако по разным причинам не может полноценно это продемонстрировать. Может, получится в Лондоне?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android