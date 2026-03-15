Точка невозврата для Евлоева. Только финиш поможет россиянину получить титульник

21 марта в Лондоне, Англия, пройдёт турнир UFC Fight Night Night 270. В первую очередь он привлекает внимание тем, что его возглавляют непобеждённые бойцы из топ-3 полулёгкого дивизиона — Мовсар Евлоев и Лерон Мёрфи. Победитель не только сохранит чистый рекорд, но и, вероятнее всего, станет претендентом на титул.

Такие оценки стоит давать осторожнее, потому что Евлоев точно не пользуется популярностью у руководства. Несмотря на эффектные 19-0 в карьере и 9-0 в UFC, к Мовсару есть вопросы по части зрелищности. Порой это выглядит чересчур предвзято — вполне хороший и динамичный бой россиянина с Арнольдом Аленном Дана Уайт публично критиковал на пресс-конференции. Последний бой с Алджамейном Стерлингом даже с обилием борьбы был вполне смотрибельным и интересным. Тем не менее девять побед решениями говорят совсем не в пользу Евлоева. UFC нужны финиши, а Мовсар пока не может их дать .

Кроме того, российский боец слишком часто снимается с поединков. В UFC он с 2019 года — за это время проведено девять боёв с его участием, и ещё пять раз по вине Евлоева поединки срывались. В том числе с Илией Топурией в 2022-м, например. В июле прошлого года Мовсар должен был биться с Аароном Пико в пятираундовом поединке (впервые в UFC), но в итоге снялся — по словам Евлоева, стоял вопрос о том, продолжит ли он карьеру. В итоге у россиянина образовался простой, в 2025 году он не провёл ни одного боя. И даже сейчас шли тревожные слухи, что у Мовсара проблемы с визой и он может сняться с турнира, однако сам боец это опроверг.

Мовсар Евлоев Фото: Chris Unger/Getty Images

Отсутствие финишей, слабая медийка и проблемность в плане матчмейкинга подвели Евлоева к точке невозврата. Ему поставили бой в Лондоне, в неудобные сроки — сразу после окончания Рамадана, что сильно усложняло проведение лагеря. Сам Евлоев просил устроить бой с Мёрфи в феврале на UFC 325 в Австралии, однако в итоге поединок возглавляет лондонский турнир, что вполне логично. А комментатор Давид Багдасарян рассказал, что дата боя с Мёрфи вообще не являлась предметом для обсуждения — после переговоров с UFC Али Абдель-Азиз сообщил Мовсару, что отказ от поединка в Лондоне мог привести к увольнению российского бойца из организации .

И это возвращает нас к разговору о том, что нужно осторожно давать прогнозы по поводу того, позволит ли победа над Мёрфи стать претендентом на пояс. Победная серия и первое место в рейтинге дивизиона Евлоева, как выяснилось, не спасают, сейчас он оказался прижат к стенке. Мовсару нужно не просто побеждать, но и делать это максимально зрелищно. В идеале — финиш. Более того, есть опасения, что даже победа решением вполне может привести к увольнению Мовсара, если учитывать, как в UFC начали активно чистить ростер .

У Мёрфи, кстати, положение лишь немногим лучше. Летом прошлого года Лерон бился как раз с Пико, с которым Евлоев так и не подрался, и выдал один из лучших нокаутов года. Даже это не привело Мёрфи к титульнику, хотя разговоры об этом шли. Вероятно, дело в том, что до этого британец тоже не блистал в плане зрелища и шёл на серии из пяти побед решениями. Причём зачастую получал критику за поединки. Но зато над ним не висит угроза увольнения — британцы нужны UFC больше, чем бойцы из СНГ.

Лерон Мёрфи Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Сведя Мёрфи с Евлоевым, промоушен убирает из гонки одного из претендентов. И для Мовсара это, возможно, последний шанс зацепиться за титульник. Правда, Мёрфи и сам по себе не подарок как соперник, а тут ещё будет дополнительное давление и нужно пойти за финишем. Сложная ситуация для Евлоева, за его перспективы тревожно и обидно, потому что он точно в топ-3 лучших бойцов своей весовой категории, однако по разным причинам не может полноценно это продемонстрировать. Может, получится в Лондоне?