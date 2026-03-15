Бокс — флагман, ММА — отстают. В единоборствах снова меняется лидер?

На старте 2026 года в мире единоборств наметился очень любопытный конфликт. Президент UFC Дана Уайт открыто ругается с боксёрским промоутером – Эдди Хирном. Ситуация становится всё более напряжённой, стороны обмениваются не только небольшими колкостями, но и серьёзными оскорблениями. На этом фоне очень любопытно посмотреть за тем, а как между собой соперничают дисциплины – смешанные единоборства и бокс . Складывается впечатление, что диспозиция сил очень мощно кренится в сторону джентльменского вида спорта. Пока там действительно громкие анонсы и топовые бои, в MMA – вся надежда на UFC в Белом доме.

Сначала можно пробежаться по главным событиям. В UFC пока анонсировали первую половину 2026 года. Ничего суперогненного ещё не было. Особняком, конечно, стоит UFC 328. Но к его анонсу стоит относиться максимально осторожно. Конечно, на бумаге противостояние Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда – это настоящая жара в октагоне. Однако все помнят, чем завершился последний бой Борза. Тотальной, но довольно скучной доминацией над Дрикусом дю Плесси. Если и теперь Чимаев будет только бороться, фанатов ждёт очередное разочарование. Многого ждут и от противостояния Александра Волкова и Вальдо Кортес-Акосты. Но доминиканец провёл совсем недавно не самый выразительный поединок с Сергеем Павловичем. Излишнего риска парни не допустят, а без него может не случиться и огня.

UFC в Белом доме – отдельное расстройство для фанатов. Есть ощущение, что поединки могли быть намного громче. Да, совсем разочарованием их называть не стоит. На турнире всё-таки выступят суперзвёзды – Илия Топурия, Алекс Перейра . Однако совсем нет топовых россиян, а в главных боях, кажется, абсолютно отсутствует интрига. Вот и получается, что самое историческое событие года – не самое выразительное. А так, пожалуй, быть не должно. В остальных топовых промоушенах всё ещё более грустно. Действительно крутых противостояний там мало. А сами яркие ивенты – событие редкое.

В боксе ситуация намного интереснее. Громкие противостояния анонсируются одно за другим. Причём в совершенно разных дивизионах. Уже анонсировано противостояние двух топовых японцев – Наои Иноуэ и Дзюнто Накатани. От него очень серьёзные ожидания, поскольку первый является одним из лучших боксёров на планете. Уже объявлено, что Александр Усик столкнётся с Рико Верхувеном . И если говорить об исторических вещах, это перевешивает турнир в Белом доме. По крайней мере, на первый взгляд. Если парни действительно зарубятся около древних египетских пирамид, то фанаты будут просто в восторге. А в андеркарде запланировано возвращение Дмитрия Бивола. И вся эта красота при том, что многие супертопы по-прежнему сидят без боёв. Но точно выйдут в ринг.

Усугубляется ситуация и тем, что в профессиональный бокс с двух ног ворвался Дана Уайт. Его Zuffa Boxing постепенно подписывает крутых ребят. А Джей Опетайя уже стал первым чемпионом организации. Организация пользуется огромной поддержкой со стороны спонсоров. А самим звёздам намерена предлагать не меньше трёх (!) поединков в год. Поэтому есть ощущение, что совсем скоро именно эта площадка станет главной для боксёрского мира. И именно с неё будет буквально конвейером выходить поток огненных противостояний.

Однозначный перевес за боксом и в плане крутых возвращений. Уже известно, что сразу несколько противостояний проведёт легендарный Флойд Мейвезер. Причём не выставочных, а самых настоящих. И его поединок с Мэнни Пакьяо действительно может превратиться в крутое шоу. Продолжает потихоньку «пылить» Майк Тайсон. Уже анонсировал своё возвращение легендарный Цыганский король – Тайсон Фьюри . Сначала его ждёт противостояние с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Но уже к концу 2026 года британец планирует провести ещё один поединок с Усиком. На слуху – один камбэк за другим.

В это время всё очень плохо в MMA. Не смогли в руководстве UFC договориться с настоящей легендой организации Джоном Джонсом. И теперь исторический турнир в Белом доме пройдёт без него. Который год возвращается на словах Конор Макгрегор. Но постепенно эта эпопея превращается в притчу про «мальчика и волков». А из самого яркого за последнее время, что даже звучит смешно, могло случиться возвращение Мирко КроКопа. 51-летнему экс-бойцу предлагали выступить против… Фрэнсиса Нганну. Благо Хищник подерётся с Филипе Линсом.

Пока новости для MMA – неутешительные. Бокс перетянул на себя одеяло и стал флагманом. А появление Zuffa Boxing может лишь усугубить ситуацию. Организация старается регулярно проводить турниры. И, видимо, со временем рассчитывает, что парни будут выходит в ринг едва ли не каждую неделю. А вот в смешанных единоборствах – «кризис жанра». Однако у топовых лиг всё ещё есть возможность всё исправить. Впереди – почти девять месяцев.