Главная звезда молодого поколения. Вальехос — большая проблема для топов UFC

В ночь на 15 марта в Лас-Вегасе на арене «Apex» прошёл турнир UFC Fight Night 269. В главном событии вечера 41-летний ветеран Джош Эмметт, занимающий 11-е место в рейтинге полулёгкой весовой категории, бился с талантливым аргентинцем Кевином Вальехосом, который до боя располагался на 14-й строчке в дивизионе.

Вальехос младше Эмметта на 17 лет, у него до встречи с Джошем было всего три поединка под эгидой организации, но именно Кевин считался бо́льшим фаворитом. Аргентинец по прозвищу El Chino сполна все авансы оправдал и именитого ветерана попросту уничтожил, превратив бой в избиение. Технический нокаут в первом раунде после того, как Эмметт дважды побывал в нокдауне. Теперь Вальехос переместится в рейтингах на 11-е место, а то и выше, и теперь о нём начнут говорить всё больше. Уже после боя экс-боец Дерек Брансон писал, что у парня светлое будущее, а Гилберт Бёрнс считает Кевина большой проблемой для всего полулёгкого дивизиона.

Кевин Вальехос Фото: Chris Unger/Getty Images

Тут есть чем восхищаться. Эмметт, несмотря на возраст и общий спад, остаётся очень крепким бойцом, которого до встречи с Вальехосом нокаутировали лишь раз — в 2018 году это удалось Джереми Стивенсу. Илия Топурия, например, отбился с Эмметтом до решения судей, хотя это тоже был полный разгром (один из раундов оценили на 10-7). Так что нокаутировать Джоша — серьёзный скальп в резюме Вальехоса, который за три месяца до этого стал первым бойцом, нокаутировавшим Гигу Чикадзе.

Раз уже упомянули Топурию, то стоит добавить, что в Сети Вальехоса зачастую сравнивают именно с Илией. Сходства в стиле определённо присутствуют: низкий и коренастый, ставка на бокс, есть хлёсткий лоу-кик по передней ноге, чтобы замедлить движение соперника, закрытая стойка, прессинг, очень хороший хэдмувмент (от Эмметта пропустил лишь три удара), отличные комбинации. Наблюдать за этим бойцом однозначно очень приятно, он наказывает соперников буквально за каждую ошибку, в чём сейчас лишний раз убедились.

Бой Эмметт — Вальехос Фото: Chris Unger/Getty Images

Конечно, важно проговаривать, что дальше у Вальехоса будут соперники тяжелее, хотя финишировать Чикадзе и Эмметта – тоже весьма хорошее достижение. Нужно смотреть, как Кевин покажет себя в других условиях. Например, когда встретится с сильным борцом или с тем, кто сам сможет навязать аргентинцу агрессивное давление. Но тот факт, что 24-летнему бойцу доверили мейн-ивент уже в четвёртом поединке, говорит о том, что в UFC высоко оценивают потенциал аргентинца. Можно убедиться на примере Карлоса Пратеса, которого тоже поставили в главный бой вечера уже в четвёртом бою – и не прогадали. Бразилец сейчас входит в число самых ярких бойцов UFC, у Вальехоса тоже есть потенциал для этого.

В чём Кевин уже не сравнится с Топурией, так это в рекорде. У Илии, в отличие от Вальехоса, поражений пока нет. А аргентинец в сентябре 2023 года проиграл Жану Силве решением на Претендентской серии Даны Уайта. Кевин не согласен, что проиграл тот бой, но раскисать не стал и через год уже завоевал контракт с UFC. И сейчас уже начинают говорить о потенциальном реванше с Силвой, который занимает шестую строчку в рейтинге дивизиона. Если учитывать, что на момент первой встречи с бразильцем Вальехосу был 21 год, сейчас всё может сложиться иначе.

Но даже без этого матч-апа за Кевином будет интересно следить. Сейчас это самая яркая звезда из молодого поколения, пришедшего в UFC за последние годы. Любой поединок с его участием будет интересен. Сам Вальехос, помимо Силвы, упоминал Яира Родригеса и Брайана Ортегу. В принципе, только у этих трёх бойцов из топ-10 полулёгкого веса сейчас нет назначенных поединков, так что шансы заполучить кого-то из них вполне высоки. Однако в любом случае за Вальехосом надо следить уже сейчас, потенциал у этого парня очень большой.