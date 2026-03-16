Претендентский бой Евлоева в Лондоне и PFL. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные поединки и противостояния. Основное внимание российских фанатов ММА будет приковано к лондонскому турниру UFC, где важнейший поединок проведёт непобеждённый Мовсар Евлоев. Первый номер рейтинга полулёгкого веса встретится с непобеждённым британцем Лероном Мёрфи, и победитель этого боя будет претендовать на титул. Также в Мадриде состоится турнир PFL, в карде которого зрители увидят чемпионский бой в среднем весе. А в боксе особого внимания заслуживает турнир в Екатеринбурге с поединками в формате Гран-при.

20 марта. Костелло ван Стинис – Фабиан Эдвардс

В Мадриде состоится турнир PFL, в котором должны были выступить многие российские бойцы – Денис Гольцов, Александр Шаблий, Виктория Дудакова. Но по разным причинам кард остался без отечественных бойцов, а основное внимание будет приковано к титульному поединку в среднем весе. Новоиспечённый чемпион Костелло ван Стинис в последнем поединке неожиданно победил Джонни Эблина и в первой защите встретится с братом бывшего чемпиона UFC Леона Эдвардса – Фабианом Эдвардсом. Фабиан ранее претендовал на титул Bellator, но дважды проигрывал всё тому же Эблину. Эдвардс и ван Стинис уже встречались между собой, в сентябре 2020 года Костелло в близком бою забрал победу решением судей.

21 марта. Мовсар Евлоев – Лерон Мёрфи

В Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 270. Основное внимание будет приковано к главному поединку вечера, в котором сойдутся два непобеждённых полулегковеса – Мовсар Евлоев и Лерон Мёрфи. Российский боец уже давно является одним из главных претендентов на пояс, но так до сих пор и не подрался за титул, хотя, например, Диего Лопес, которого побеждал Мовсар, уже дважды сразился с Алексом Волкановски. Теперь Евлоеву предстоит провести претендентский бой с британцем Лероем Мёрфи. Россиянин занимает первую строчку в рейтинге, Мёрфи – третью, у обоих бойцов лучшая победная серия в дивизионе среди действующих спортсменов (по девять побед), и очевидно, что у Алекса Волкановски не будет других вариантов, кроме как предоставить титульный шанс победителю этого поединка.

21 марта. Майкл Пейдж – Сэм Паттерсон

Конечно, британский турнир UFC не мог обойтись без Майкла Пейджа – одного из самых ярких британских бойцов лиги. В лучшей лиге мира Пейдж оказался довольно поздно, но это не мешает ему «зажигать» и показывать отличные результаты. У Венома рекорд 3-1 в UFC, в последних двух боях Майкл разобрался с Шарой Буллетом и Джаредом Каннонье, а теперь проведёт поединок в полусреднем весе, где он занимает 13-ю строчку в рейтинге. В соперниках у него Сэм Паттерсон – 29-летний британец с внушительным рекордом 17-2. В UFC Сэм дебютировал с поражения нокаутом, но затем одержал четыре досрочные победы подряд и получил большой бой с Пейджем.

21 марта. Роман Долидзе – Кристиан Лерой Данкан

В карде лондонского турнира UFC выступит 11-й номер рейтинга среднего веса Роман Долидзе. Грузинский боец по прозвищу Кавказец разделит клетку с Кристианом Лероем Данканом. Долидзе шёл на отличной серии из трёх побед, но в последнем поединке проиграл удушающим приёмом Энтони Эрнандесу и теперь вынужден закрывать поражение. Данкан хорошо известен российским фанатам, британец нанёс поражение Андрею Пуляеву в его дебютном поединке в UFC. Сейчас Кристиан идёт на серии из трёх побед, и успех в бою с Долидзе позволит ему оказаться в топ-15.

Роман Долидзе Фото: Jeff Bottari/Getty Images

21 марта. Савелий Садома – Адам Амиров

В Екатеринбурге состоится турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В этом году лига запустила Гран-при в различных весовых категориях, теперь настала очередь выступать полутяжеловесам. Одним из участников поединков на вылет станет опытный боксёр-любитель бронзовый призёр чемпионата мира Савелий Садома. Ему предстоит провести бой против Адама Амирова, и в этом противостоянии для Садомы точно не будет лёгкой прогулки. Амиров в последнем поединке уверенно разобрался с действующим чемпионом кулачной лиги RCC Hard Дмитрием Савиным, так что Адам совсем не подарок для любого соперника.

Савелий Садома Фото: RCC Boxing

В ночь с 21 на 22 марта. Карлос Адамес — Остин Уильямс

В США состоится вечер профессионального бокса с титульным поединком в карде. Чемпион WBC в среднем весе Карлос Адамес будет защищать пояс в поединке против Остина Уильямса. Боксёры должны были встретиться ещё в январе, но тогда чемпион снялся из-за проблем со здоровьем. В последнем поединке Адамес отбоксировал вничью с Хамзой Ширазом и сохранил титул, в активе Уильямса 20 побед при одном поражении — поединок обещает быть интересным.