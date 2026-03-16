UFC Лондон, Евлоев — Мёрфи, ММА 21 марта 2026 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, кто показывает

UFC Лондон: важнейший бой Евлоева! На пути — непобеждённый британец. LIVE
Яхья Гасанов
UFC Лондон: Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи
В карде турнира также поединки Венома Пейджа и Романа Долидзе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

21 марта в Лондоне, Англия, пройдёт турнир UFC Fight Night 270. В главном событии вечера непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев встретится с местным бойцом Лероном Мёрфи, который также никому не проигрывал в профессиональной карьере. Для российского спортсмена это первый мейн-ивент в UFC и победа в нём может вывести Евлоева на титульный бой.

Также обращают на себя внимание поединки с участием Майкла Пейджа, который будет биться с Сэмом Паттерсоном, и Романа Долидзе, чьим соперником станет Кристиан Лерой Данкан.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Евлоеву нужно ярко побеждать:
Точка невозврата для Евлоева. Только финиш поможет россиянину получить титульник
🔮 Волкановски сделал прогноз на бой Евлоева и Мёрфи

«Я думаю, что Мовсар выиграет этот бой, если будет здоров. Бойцовский IQ Лерона Мёрфи однозначно доставит проблем Мовсару в стойке — он хорошо работает ногах, отлично понимает игру. Мы видели, что Пико смог его немного контролировать, а Мовсар будет ещё более успешен в этом. Потому что Пико просто хороший борец, очень взрывной, но в плане контроля Мовсар значительно лучше – в этом он очень хорош. Думаю, он сможет контролировать Лерона. Может случиться так, что Лерон будет вставать и наносить урон? Конечно. Но я думаю, что Мовсар сможет с ним справиться и одержит победу», — сказал австралиец в беседе с Деметриусом Джонсоном.

12:48 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 270 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:48 Яхья Гасанов

💪🏽 Мовсар Евлоев сообщил о завершении подготовки к бою с Мёрфи

«Тренировочный лагерь завершён. Мы тяжело работали, чтобы добиться лучшей версии меня. Теперь настало время весогонки. Огромное спасибо моей команде, тренерам и спарринг-партнёрам за терпение и поддержку. Лондон, готовься…. Мы зажжём», — написал Евлоев в социальных сетях.

12:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи

Турнир UFC Fight Night 270 пройдёт 21 марта в Лондоне (Англия) на «О2 Арена». Начало турнира — в 20:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 23:00 по мск.

12:47 Яхья Гасанов

🫡 Мёрфи: как только мои костяшки коснутся подбородка Евлоева, всё будет кончено

«Как только мои костяшки коснутся подбородка Мовсара, всё будет кончено. Я хочу глухого нокаута», — сказал Мёрфи на своём YouTube-канале.

12:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи

Главный кард:

Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи;
Люк Райли — Майкл Асвелл;
Майкл Пейдж — Сэм Паттерсон;
Иво Бараневски — Остин Лэйн;
Роман Долидзе — Кристиан Лерой Данкан;
Кёртис Кэмпбелл — Дэнни Сильва.

Предварительный кард:

Мэйсон Джонс — Аксель Сола;
Натаниэль Вуд — Лосене Кейта;
Луи Сазерленд — Брэндо Перичич;
Мантас Кондратавичюс — Антонио Троколи;
Марио Пинто — Фелипе Франко;
Шакум Рок — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
Шанель Дайер — Равена Оливейра;
Мелисса Маллинс — Луана Каролина.

