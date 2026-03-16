Впервые за семь лет чемпион АСА переходит в UFC. Постарался Чимаев

В конце 2018 года произошло слияние лиг ACB и WFCA, которое в итоге вылилось в промоушен ACA, ставший флагманом российских ММА. После объединения ни один чемпион АСА не переходил в UFC, а вице-президент организации Асланбек Бадаев заявлял, что за океаном не жалуют их звёзд.

«Не забывайте, ребята, чемпионов АСА в UFC не подписывают. Поэтому я всегда говорю, что есть определённая невидимая конкуренция. Любители не могут её уловить, но нам однозначно менеджеры говорили: если стал чемпионом в АСА, в UFC дорога закрыта. Они видят, что есть конкуренция. Даже если не конкуренция в спортивном плане, наверное, вопрос в престиже, чтобы чемпионы АСА не шли туда и не завоёвывали пояса. Александр Шлеменко об этом очень точно говорил. Для них это и политически, и репутационно будет нехорошо, если ребята отсюда будут брать пояса там. Мы же понимаем, что это возможно. Для них лучше зарождать какие‑то истории на контендерах или заводить через какие‑то другие лиги. Чемпионы АСА неугодны UFC», — объяснял Бадаев.

Но теперь есть прецедент — действующий чемпион АСА в полусреднем весе Абубакар Вагаев перешёл в UFC . Первым об этом сообщил Хамзат Чимаев, который близко дружит с земляком. Борз написал в социальных сетях «Добро пожаловать в UFC», отметив Вагаева и приложив фото с Абубакаром.

Бадаев отреагировал очень туманно («У этого подписания есть предыстория и долгие месяцы общения»), пообещав позже раскрыть подробности. А президент лиги Магомед Бибулатов дал чуть больше информации: « О потенциальном уходе Абубакара Вагаева мы знали с октября. Были на контакте и с ним, и с Хамзатом . В этой ситуации Абубакар поступил максимально благородно: был откровенен с нами и не делал ничего за спиной, как это делали некоторые другие. Если кто и достоин подписаться в UFC, так это он. 12 лет в лиге, 26 боев и три чемпионства».

Вагаев последний бой провёл в феврале 2025-го, больше года назад. Тогда Абубакар с Чимаевым в углу завоевал пояс АСА, победив единогласным решением судей Альберта Туменова. После этого Вагаев не выступал, хотя ему пытались устроить защиту титула. На этом фоне пришлось вводить временный пояс, который завоевал Жакшылык Мырзабеков, но объединительного боя уже не случится.

Интересно, что подписание Вагаева в UFC происходит ровно в тот момент, когда промоушен активно избавляется от высококлассных бойцов, которые показывают хорошие результаты, однако в целом зачастую не выделяются зрелищностью. Вагаев — сильный боец с очень хорошей борьбой, но вот с финишами у него совсем беда. Последняя досрочная победа была в 2017 году, а всего у 32-летнего бойца лишь пять финишей при 24 победах . Это очень мало, но, видимо, настолько сильна протекция Хамзата Чимаева, который, очевидно, помог другу попасть в лучшую лигу мира.

В любом случае это очень любопытный прецедент, который заставляет задаваться сразу несколькими вопросами . Откроет ли переход Вагаева дорогу другим бойцам? Например, Магомедрасул Гасанов тоже метит в UFC. И он так же, как и Вагаев, гораздо чаще побеждает решениями, а за спиной есть большая фигура — в случае с Гасановым это Хабиб Нурмагомедов. Другой вопрос, как покажет себя чемпион АСА в UFC? Это точно будет восприниматься как мерило уровня лиг, так что все поединки Вагаева будут рассматриваться через эту призму. Ну и интересны перспективы Абубакара: станет ли он чаще охотиться за финишами, будут ли его сразу сводить с топовыми бойцами, какие вообще планы у UFC на россиянина?

На все вопросы уже скоро начнём получать ответы. И, кто знает, может, дебют Вагаева состоится уже совсем скоро, на майском UFC 328, где уже объявлены поединки Чимаева и Байсангура Сусуркаева.