UFC будет страдать из-за Zuffa Boxing. Дана Уайт слишком увлёкся боксом
Яхья Гасанов
Уже накопилось многовато претензий.

С начала 2026 года активно функционирует промоушен Zuffa Boxing, запущенный владельцами UFC и саудовской компанией Sela, которая, по сути, управляется Riyadh Season. И лицом организации стал Дана Уайт, который еженедельно упивается тем, насколько легко он разбирается с другими промоутерами в боксе, и называет это избиением младенцев. Попутно глава UFC регулярно прожаривает таких людей, как Эдди Хирн, Оскар де ла Хойя, Фрэнк Уоррен и других заметных фигур из мира бокса.

Однозначно уже сейчас, спустя 2,5 месяца полноценного функционирования Zuffa Boxing, можно констатировать, что организация точно навела шороху в индустрии бокса и заставила нервничать боксёрские организации, чьё властвование ранее никто не подвергал сомнению. Но новое увлечение Даны Уайта, помимо прочего, отражается и на UFC, о чём всё чаще начинают говорить фанаты и эксперты. Нередко звучат тезисы, что после заключения многомиллиардного соглашения с Paramount главный ММА-промоушен мира окончательно перешёл в полуавтономный режим.

К кардам претензий становится всё больше. В UFC уже давно начали практиковать турниры, которые выезжают только на звёздных именах двух-трёх участников. Так, например, было с UFC 326, который возглавили Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра. А иногда не спасает и это — анонс ивента в Белом доме подвергся мощной критики из-за перегрева ожиданий. Если говорить о мощнейшем карде в истории, нельзя давать фанатам бои с участием Кайла Дакаса и Айманна Захаби, но Дана Уайт это сделал. Но фанаты покритикуют и всё равно посмотрят, потому что UFC разросся в слишком мощную машину, а конкурентов нет и близко. К примеру, в ближайшие выходные у PFL первый турнир в Испании, однако будет ли его кто-то смотреть?

Чарльз Оливейра против Макса Холлоуэя

Такая подушка безопасности в виде отсутствия реальной конкуренции позволяет UFC спокойно ставить слабенькие карды. Речь тут не только о номерных турнирах. 21 марта будет турнир в Лондоне, и сколько там рейтинговых бойцов? 4 из 28. Зато над боксёрскими ивентами Уайт работает активнее и подписывает туда всё больше интересных проспектов вперемешку с просто крепкими, зрелищными бойцами. И ещё пытается затянуть в промоушен новых звёзд.

Уже пришёл Джей Опетайя, одна из главных надежд Турки Аль аш-Шейха, который в будущем должен отправиться кошмарить тяжёлый вес. Следом пришёл Конор Бенн, и этот скандальный переход наделал немало шуму в индустрии. Во-первых, Уайт щёлкнул по носу Эдди Хирну, уведя у него не просто рядового боксёра, а ещё и человека, с которым глава Matchroom Boxing был в очень тёплых дружеских отношениях. А во-вторых, Бенну положили солиднейшие $ 15 млн за всего один бой. Кроме того, известно, что в Zuffa Boxing пытались подписать Александра Усика, и есть инсайды, что зазывают Шакура Стивенсона и готовы предложить ему $ 20 млн за бой.

Для Zuffa Boxing это отлично, но где-то рядом будут недоумевать бойцы UFC. Исраэль Адесанья и Шон О’Мэлли уже дали понять, что $ 15 млн за бой они никогда не получали. Майкл Пейдж и Деметриус Джонсон тоже высказали своё недовольство. Джейк Пол не так давно высмеял на этом фоне Илию Топурию: «Ты ничего не можешь сделать, ты, наверное, зарабатываешь по $ 2 млн за бой, а он только что заплатил Конору Бенну $ 15 млн. Тебе платят столько же, сколько новичку в НФЛ, поздравляю».

Гонорары бойцов UFC уже давно являются болезненной темой, которая время от времени поднимается, но Уайт постоянно повторяет, что все получают столько, сколько заслуживают. А ещё он критиковал бокс за то, что те перегревают рынок баснословными гонорарами. А что теперь? Понятно, что на старте Zuffa Boxing будет пытаться привлечь к себе больше внимания, в том числе за счёт больших денег, однако всё равно попахивает двойными стандартами, и претензии бойцов UFC, особенно тех, кто давно трудится на благо компании, вполне справедливы и обоснованны.

Об этом говорит и экс-звезда UFC Ронда Роузи: «Раньше UFC был лучшим местом в единоборствах, куда можно было прийти, чтобы зарабатывать на жизнь и получать справедливую оплату. А сейчас UFC — одно из худших мест. Именно поэтому так много их топ-спортсменов уходят, чтобы найти деньги в других местах, а чемпионки вроде Валентины Шевченко продают свои фотографии на OnlyFans. Многие из этих спортсменов не могут обеспечить свои семьи. Они живут за чертой бедности, при этом дерутся на постоянной основе, а компания только что получила $ 7,7 млрд. Нет ни одной причины, по которой они не могли бы платить своим спортсменам хотя бы прожиточный минимум. Хотя бы сопоставимые деньги с теми, что получают спортсмены в других видах спорта.

Почему они думают, что смогут привлечь лучших атлетов и талантливых молодых ребят в ММА? Почему бы им не пойти в американский футбол? Почему не в бокс? Почему не в любой другой вид спорта? Они теряют таланты из-за своей краткосрочной жадности. Они думают о квартальных отчётах, об акционерах, и не думают о своей ответственности за будущее этого спорта».

Ронда Роузи

То есть уже сейчас появление Zuffa Boxing и чрезмерное увлечение боксом со стороны Уайта напрямую бьют по UFC: бойцы недовольны разницей в гонорарах, карды промоушена из года в год слабеют, сам Дана занят тем, что воюет с промоутерами. К тому же всё чаще звучат тезисы, что Уайт уже отошёл от реального управления делами в UFC и просто продолжает светить именем, потому что его известность в десятки раз выше, чем у Хантера Кэмпбелла, и тем более, чем у матчмейкеров Шона Шелби и Мика Мэйнарда.

Сам Уайт говорил, что его вовлечённость в вопросы контрактов и матчмейкинга сильно снижена. А та же Роузи прямо говорит, что Дана не управляет компанией: «Бо́льшая часть моей нынешней критики UFC связана с тем, что Дана больше не владелец, он не принимает окончательные решения и не управляет компанией так, как хотел бы, потому что теперь он всего лишь её сотрудник. Он не владелец. Я думаю, новые владельцы совершили большую ошибку, не позволив ему продолжать управлять компанией так, как он делал это всегда».

Ещё раньше об этом говорил чемпион UFC Ислам Махачев: «Думаю, в UFC начали меньше внимания уделять промоушену боёв. Раньше они могли сделать звезду из кого угодно. Раньше они сами занимались этим всем. Раскручивали бойцов, уделяли этому много внимания. Сейчас как-то так произошло, что в UFC потеряли к этому интерес. Дана уже и так стал влиятельным чуваком. И, как вы знаете, он сейчас вовлечён во многие другие проекты. Может, стоит вернуться к истокам. Вспомнить, как он начинал всё это, как всё создавалось. Вы же понимаете, что люди порой теряют мотивацию. А он всё это время был на вершине. И я точно знаю, что он уже понемногу ищет людей, которые его заменят в UFC».

Пока запас прочности у лучшего ММА-промоушена солидный, и UFC долго будет на вершине индустрии, особенно с учётом того, как действуют конкуренты. Но если так будет продолжаться и бокс станет занимать больше внимания Zuffa, то UFC рискует оказаться на обочине. И после этого будет сложно продать продукт на $ 7,7 млрд кому бы то ни было.

