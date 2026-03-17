Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи: когда бой, дата и время, где смотреть, прямой эфир, кто показывает

Евлоев и Мёрфи ставят на кон заветный «нолик»! Где смотреть турнир UFC в Лондоне
Игорь Некрасов
Дата и время UFC Fight Night 270
В карде вечера много интригующих противостояний.

Дата и время UFC Fight Night 270

21 марта в Лондоне на «O2 Arena» состоится большой турнир UFC Fight Night 270. Его начало запланировано на 20:00 мск, главный кард стартует в 23:00.

Конечно, основное внимание будет приковано к главному поединку вечера. В нём сойдутся два непобеждённых полулегковеса – россиянин Мовсар Евлоев и британец Лерон Мёрфи. Поединок носит претендентский характер. Мовсар занимает первую строчку в рейтинге полулёгкого веса, Лерон – третью, между ними только Диего Лопес, который уже дважды дрался с Алексом Волкановски за пояс. У Евлоева и Мёрфи также самые продолжительные победная серии среди действующих бойцов дивизиона (по девять побед), так что в поединке в Лондоне определится следующий соперник Волкановски в титульном бою.

Александр Волкановски

Александр Волкановски

Но, безусловно, в карде вечера будут и другие интересные противостояния. В соглавном событии турнира матчмейкеры доверили выступить непобеждённому британцу Люку Райли. У 26-летнего бойца идеальный рекорд — 12-0, в UFC он дебютировал не так давно в поединке против Богдана Града, нокаутировав соперника, а теперь получил шанс выступить перед родной публикой на большом лондонском турнире. На Райли в лиге делают ставку, из 12 побед девять он одержал нокаутами – то, что так любят в промоушене. В соперниках у Люка будет американец Майкл Асвелл с рекордом 11-3.

Выделяется бой одного из самых ярких британских представителей UFC – Майкла Пейджа. Веном долгое время выступал в Bellator и стал одной из главных звёзд лиги, при этом не будучи чемпионом. В UFC Пейдж оказался поздно, и многие скептически относились к его появлению в лучшей лиге мира, одн Майкл продолжил зажигать и в сильнейшем промоушене. У Пейджа рекорд 3-1 в UFC, он победил Шару Буллета, Кевина Холланда и Джареда Каннонье, а главное – в его поединках всегда жарко. Очередным соперником Венома станет соотечественник Сэм Паттерсон, который идёт на серии из четырёх побед и намеревается заполучить большое имя в своё резюме

Также привлекает внимание поединок Романа Долидзе. Кавказец возвращается в октагон после поражения от Энтони Эрнандеса и будет стремиться выйти на новую победную серию: до неудачи в бою с Эрнандесом у грузинского бойца было три победы подряд. С такой серией сейчас идёт его соперник по турниру в Лондоне – Кристиан Лерой Данкан. Британец, к слову, побеждал в том числе и россиянина Андрея Пуляева, и теперь Данкан жаждет занять место Долидзе в топ-15.

Прямая трансляция UFC Fight Night 270

Прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 270 покажут на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 270 с главным боем Евлоев — Мёрфи

Главный кард

Предварительный кард

  • Мэйсон Джонс — Аксель Сола;
  • Натаниэль Вуд — Лосене Кейта;
  • Луи Сазерленд — Брандо Перичич;
  • Мантас Кондратавичюс — Антонио Троколи;
  • Марио Пинто — Фелипе Франко;
  • Шакем Рок — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
  • Шанель Дайер — Равена Оливейра;
  • Мелисса Маллинс — Луана Каролина.
Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался по поводу поединка, в котором будет определяться его будущий соперник. Австралиец видит победителем Евлоева.

«Я думаю, что Мовсар выиграет этот бой, если будет здоров. Бойцовский IQ Лерона Мёрфи однозначно доставит проблемы Мовсару в стойке – он хорошо работает ногах, отлично понимает игру. Мы видели, что Пико смог его немного контролировать, а Мовсар будет ещё более успешен в этом. Потому что Пико просто хороший борец, очень взрывной, но в плане контроля Мовсар значительно лучше – в этом он очень хорош. Думаю, он сможет контролировать Лерона. Может случиться так, что Лерон будет вставать и наносить урон? Конечно. Однако я думаю, что Мовсар сможет с ним справиться и одержит победу», – сказал австралиец в беседе с Деметриусом Джонсоном.

Мёрфи же максимально настроен на поединок с россиянином: для него, как и для Мовсара, на кону стоит не только титульный шанс, но и «нолик» в графе поражений.

«Я чувствую, что прошёл через все ужасные вещи в жизни. И всегда говорил, что единственное, что может меня остановить – это смерть. Нет такого бойца, который мог бы сломать меня. И я вступлю в этот бой без страха. Что можно сделать со мной, чего уже не было?» — приводит слова Мёрфи пресс-служба UFC.

Но, конечно, и Мовсар едет в Лондон только за победой: он уже давно жаждет титульного поединка, и Мёрфи – последняя преграда перед встречей с Волкановски.

«Мы тяжело работали, чтобы добиться лучшей версии меня. Теперь настало время весогонки. Огромное спасибо моей команде, тренерам и спарринг-партнёрам за терпение и поддержку. Лондон, готовься…. Мы зажжём», — написал Евлоев в социальных сетях.

