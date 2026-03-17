Выжил после трёх выстрелов в лицо и мог стать футболистом. С кем будет биться Евлоев

21 марта в Лондоне, Англия, состоится турнир UFC Fight Night 270. В главном событии вечера сойдутся топовые полулегковесы, ещё не проигрывавшие на профессиональном уровне — Мовсар Евлоев и Лерон Мёрфи. Вероятнее всего, победитель станет следующим претендентом на пояс. И, чтобы заслужить титульный шанс, Евлоеву придётся сильно постараться, у него крайне непростой соперник.

Имя : Лерон Мёрфи

: Лерон Мёрфи Дата рождения : 22 июля 1991 года

: 22 июля 1991 года Место рождения : Манчестер, Англия

: Манчестер, Англия Рост : 175 см

: 175 см Размах рук : 187 см

: 187 см Рекорд : 17-0-1

: 17-0-1 Весовая категория : полулёгкая

: полулёгкая Место в дивизионе : 3

: 3 Команда : Manchester Top Team

: Manchester Top Team Прозвище: The Miracle (Чудо)

Прощание с карьерой футболиста, попадание в уличные банды

Мёрфи в своё время вполне мог стать профессиональным футболистом, что неудивительно, если учитывать, что он родился на родине футбола, да ещё и в Манчестере. Считается, что у Лерона были неплохие перспективы, он даже ездил на просмотр в «Ливерпуль», но всё закончилось в 16 лет — Мёрфи получил травму колена, которая завершила его футбольную карьеру. Параллельно к тому моменту юноша занимался боксом, так как его дядя Оливер Харрисон был известным тренером. Правда, Мёрфи не прилагал слишком много усилий, да и в целом не думал о том, чтобы быть бойцом. Отец Лерона при этом был фанатом UFC.

Тут ещё важно, что вырос Мёрфи в не самом благополучном районе Манчестера и уже после окончания колледжа связался с местными хулиганами, войдя к ним в банду. Сам боец вспоминает это время так: «Я просто ничего не делал со своей жизнью. У меня не было какого-то направления, не было поставленных целей. Я просто жил день за днём». Позже Лерон отмечал, что в тех районах, где рос он и его друзья, много заблудших детей.

Переломный момент в жизни — Мёрфи выжил чудом

Жизнь Мёрфи изменил случай, который только по счастливому стечению обстоятельств не стал трагедией. В мае 2013 года 21-летний Мёрфи выходил из парикмахерской в районе Фэллоуфилд. Когда он вышел из заведения, то столкнулся с вооружённым человеком, который тут же открыл огонь. Как говорили очевидцы, они слышали крик: «Пожалуйста, не надо». Неизвестный трижды выстрелил в Мёрфи, ранил парня в лицо и шею, однако тот выжил. «Во рту была тяжесть, я думал, что это кровь или что-то в этом роде, но потом увидел на земле пули», — вспоминал британец.

Лерон Мёрфи в детстве Фото: Из личного архива Мерфи

Неделю после этого случая Мёрфи провёл в реанимации, ещё столько же – в больнице. Лерону заменили четыре зуба, кормили через зонд, а осколок одной из пуль так и остался в языке бойца. Врачи были поражены тем, что Мёрфи в принципе выжил, хотя его положение было критическим, и называли это чудом. В дальнейшем это слово войдёт в основу прозвища Лерона — The Miracle. Суммарно вся реабилитация заняла полгода.

При этом британский спортсмен не знает, почему в тот злополучный день на него напали: «Конечно, я до сих пор об этом думаю, восстанавливаю эту картину — этот весь травмирующий опыт. Я не уверен в том, почему это произошло. Возможно, меня ошибочно спутали с кем-то, а возможно, это из-за того, что я делал в прошлом. Я не знаю».

Лерон Мёрфи Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Мёрфи, который признаётся, что по сей день регулярно вспоминает инцидент, отнёсся к случившемуся философски: «Сейчас я понимаю, что это должно было произойти, чтобы я встал на тот путь, по которому сейчас иду. Возможно, если бы этого не случилось, я не был бы там, где нахожусь сейчас. Тогда у меня не было амбиций и целей, теперь они есть».

Спустя некоторое время после восстановления у Мёрфи родился сын, и боец отмечает, что это событие тоже повлияло на его жизнь. Тогда Лерон понял, что нужно стать другим, чтобы это помогло его семье. Тогда же Кейн Муса, входивший в одну банду с Мёрфи, успешно дебютировал в ММА и стал для Лерона источником вдохновения. Британец, ранее не думавший о карьере бойца, занялся единоборствами. Первую тренировку по ММА Мёрфи провёл в 22 года и остался в зале: «Мне просто понравилось. Зал был моим отдыхом. Я чувствовал, что это единственное место в мире, где я не думал о прошлых травмах. Я не боюсь выходить на улицу или что-то в этом роде, но это приходит мне в голову и портит настроение. Это был мой способ разрядки, мой способ отвлечься от жизни, чтобы выпустить пар, и в итоге я стал в этом хорош».

Лерон Мёрфи Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Приход в ММА и дебют в UFC

В марте 2016-го Мёрфи дебютировал в смешанных единоборствах и за три года сумел набить рекорд 8-0. Боец отмечал, что в ММА нет политики, как в футболе, и ты просто получаешь награду за усердную работу. Лерон позже вспоминал свой переход в бои: «Я поздно начал. Все эти ребята занимаются борьбой, грэпплингом и боксом с детства, поэтому мне приходится навёрстывать упущенное. Вот почему я так много работаю и трачу время на тренировки. Но я благодарен за то, что достиг такого результата за столь короткий промежуток времени».

В сентябре 2019 года Мёрфи принял на трёхнедельном уведомлении бой с Зубайрой Тухуговым и дебютировал в UFC. Поединок получился неоднозначным и завершился вничью: один судья отдал победу Лерону, другой — Тухугову, третий выставил счёт 28-28.

«Я побывал на Ямайке в отпуске с семьёй, всё включено. На тот момент я был крупным и тяжёлым, и мне позвонили буквально в тот же день, когда я вернулся. Так что всё это обрушилось на меня сразу. Я подумал, что приму бой и сделаю вес, я не собирался упускать эту возможность изменить свою жизнь. Это был хороший бой. Я показал хорошее выступление против крепкого парня, получив бой всего за три недели до турнира. Возможно, тогда я думал, что могу проиграть, поскольку он был местным бойцом, однако после просмотра записи я считал, что выиграл бой. Оглядываясь назад, можно сказать, что ничья, вероятно, всё же была справедливым решением», — рассказывал Мёрфи о дебюте.

После встречи с Тухуговым Мёрфи остался в UFC и одержал три победы, в том числе дважды оформив финиши (над Рикардо Рамосом и Макваном Амирхани). После дебютной победы Лерон рассказывал, что ему написал Дана Уайт, похвалил и обещал следить за его карьерой. Но когда Мёрфи только начал разгоняться, в его жизни произошёл ещё один серьёзный инцидент.

Бой Зубайра Тухугов — Лерон Мёрфи Фото: Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Тяжёлая авария и победная серия в UFC

В мае 2022 года Мёрфи возвращался с велосипедной прогулки. На повороте в него врезался автомобиль, резко свернувший в сторону. Лерон 45 минут ждал скорую, всё это время истекал кровью и, как он вспоминал, чувствовал, что тело немеет.

«Мне повезло, что это произошло именно там, потому что если бы это случилось на какой-нибудь тёмной улочке, во-первых, тот парень просто уехал бы, а во-вторых, там бы никто мне не помог. К счастью, кто-то вышел из дома с полотенцем и остановил кровотечение, и это меня спасло. Да, это было ужасно, и скорая приехала только через 45 минут. Я просто сидел на земле и думал: «Всё, я пропал». Но, к счастью, я всё ещё здесь», — говорит Мёрфи.

Лерон Мёрфи после аварии Фото: Из личного архива Мерфи

Эта авария, по словам Лерона, ещё раз заставила его переосмыслить жизнь: «Я знаю, что время никому не гарантировано, завтрашний день никому не гарантирован. Я чувствую, что с тех пор, как произошла авария на велосипеде, я добился огромных успехов, даже в психологическом плане. В свободное время я лучше провожу время с семьёй, я очень изменился. Сейчас никто не сможет сделать со мной ничего хуже, чем те два инцидента. Даже если меня победят, я знаю, что смогу оправиться, потому что я побывал в самых ужасных ситуациях. Я знаю, что могу вернуться после чего угодно».

После аварии Мёрфи вернулся в октагон в марте 2023 года и победил Габриэля Сантоса раздельным решением судей, а спустя четыре месяца прошёл Джошуа Кулибао единогласным решением. С серией из пяти побед Лерон получил свой первый мейн-ивент в UFC, встретился с Эдсоном Барбозой и выиграл, дебютировав после этого в рейтинге полулёгкого веса. Следом добавились победы в поединках с Дэном Иге и Джошем Эмметтом (обе решениями), после которых Мёрфи критиковали за излишне осторожный стиль, но Лерон ответил всем уже в следующем поединке.

Британец принял бой с дебютантом Аароном Пико на трёхнедельном уведомлении и вырубил проспекта красивейшим ударом локтем с разворота. Интересно, что изначально Пико должен был драться с Евлоевым парой месяцев ранее, но россиянин снялся из-за болезни. После этого Мёрфи потребовал титульник с Алексом Волкановски. В принципе, всё к этому и шло, даже сам чемпион говорил, что Лерон заслужил бой за пояс. Однако в UFC посчитали иначе и вывели на титульный шанс Диего Лопеса.

Мёрфи был очень разочарован: «Когда я узнал, что не подерусь за титул, то немного разлюбил этот спорт, не буду врать. Я занялся ММА вместо бокса, потому что думал, что здесь нет политики. Думал, что всё просто: делай свою работу, лучшие дерутся с лучшими. Это ранило меня больше всего. Я должен смириться — таков бизнес. Буду продолжать работать и побеждать, в конце концов доберусь до титульника. Думаю, что это неизбежно. Я стану чемпионом».

Потенциальная победа над Евлоевым, скорее всего, неизбежно приведёт Мёрфи к титульнику. И Мовсару нужно будет справиться с человеком, которого сложно чем-то запугать и у которого запредельная мотивация. Цель Лерона проста: «Я не хочу, чтобы меня знали только как человека, в которого когда-то стреляли».

Проголосовать также можно по ссылке.