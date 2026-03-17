Турнир MVP, полный кард, главные бои, Роузи — Карано, Нганну — Линс, Диаз — Перри, 17 мая 2026, Джейк Пол

Конкурент UFC или пристанище сбитых лётчиков? Дебютный турнир MVP выглядит странно
Яхья Гасанов
Турнир MVP
Комментарии
Лига Джейка Пола подписала ещё двух звёзд.

Дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions, который пройдёт 16 мая в Лос-Анджелесе и будет показан на Netflix, набирает обороты. Сначала для главного события подписали Ронду Роузи и Джину Карано, потом с помпой сообщили о подписании Фрэнсиса Нганну, для боя с которым выписали бывшего бойца UFC Фелипе Линса.

Но этого оказалось мало, к звёздам добавилась ещё одна — Нейт Диаз, давно покинувший в UFC, однако остающийся на радарах мира единоборств, тоже теперь с MVP, а на дебютном турнире лиги он сразится с Майком Перри. Это тоже достаточно известная личность, но, конечно, не такого масштаба, как Диаз. Перри после ухода из UFC, где он не хватал звёзд, нашёл себя в кулачных боях, а также боксировал с Джейком Полом. Как и Диаз, кстати. Солидное пополнение для карда, и, что интересно, все три боя рассчитаны на пять раундов.

Ронда Роузи, Джейк Пол и Джина Карано

Фото: Los Angeles Daily News via Getty Images

Джейк Пол полон энтузиазма: «UFC умирает, а MVP здесь, чтобы занять его место. Думаю, UFC сложно создавать звёзд и организовывать бои, которые они хотят, учитывая их ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому они оказались в тупике. По этой причине мы видим бои, которые не вызывают особого энтузиазма, а такие звёзды спорта, как Джон Джонс и Конор Макгрегор, не выступают регулярно. А ведь именно это делало их такими великими в начале их карьеры: масштабные, потрясающие бои на постоянной основе. А теперь они просто не хотят тратить деньги».

Дана сейчас больше занят боксом:
UFC будет страдать из-за Zuffa Boxing. Дана Уайт слишком увлёкся боксом
UFC будет страдать из-за Zuffa Boxing. Дана Уайт слишком увлёкся боксом

Надо признать, MVP заходит на рынок смешанных единоборств с размахом и сразу старается привлечь внимание к проекту. Помимо упомянутых бойцов, чьё участие в турнире уже подтверждено, ещё предлагали выступить Андерсону Силве и, похоже, даже Мирко Филиповичу. КроКоп не уточнял, кто выходил на него с предложением, однако сообщил, что хотели устроить его поединок с Нганну. А ещё Джейк Пол нацелился на Джона Джонса, который открыто воюет с UFС: «Мы подпишем его, 100%. Джон, ты всегда можешь перейти в MVP, мы всё организуем и заплатим тебе столько, сколько ты заслуживаешь».

И на бумаге вроде всё здорово, потому что имена реально большие и притянут внимание фанатов в любом случае. Но насколько прав Пол, говоря о конкуренции с UFC уже сейчас? Слишком громкое заявление, если учитывать, что со спортивной точки зрения ивент MVP выглядит слабо. В идеале нужен баланс между именами и спортом. А в мае мы увидим в главном событии девушек, которые не выступали уже 10 и 17 лет. При том обе уходили после поражений, и их актуальность в современных ММА вызывает вопросы. Нганну — глыба, однако за последние четыре года у него был всего один бой в смешанных единоборствах. Что бы Фрэнсис ни говорил о том, что именно он является сильнейшим тяжеловесом мира, нужно это подтверждать. И, к сожалению для Нганну, не в боях с соперниками вроде Линса, при всём к нему уважении. Диаз тоже вписывается в концепцию «большое имя, но сомнительные перспективы». Нейт и на пике не был бойцом топ-уровня, а Перри – и подавно.

Нейт Диаз

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Вот сколько дней прошло с последнего ММА-поединка каждого из бойцов, которые выступят на турнире MVP: Фрэнсис Нганну — 513 дней, Филипе Линс — 737, Нейт Диаз — 1283, Майк Перри — 1801, Ронда Роузи — 3363, Джина Карано — 6057. Впечатляет?

Из плюсов — хороший тайминг. Турнир будут сравнивать с ивентом UFC в Белом доме, который сильно критикуют. У MVP же в трёх боях звёзд больше, чем будет на всём турнире на лужайке резиденции президента. Причём это неплохой щелчок по носу Дане Уайту. Он сам подтверждал, что обсуждал бой Роузи — Карано, а о возвращении Нганну и Диаза слухи ходят уже не один год. Однако все эти возможности благополучно упущены, и это небольшая моральная победа Джейка Пола.

Нганну — идеальный бизнесмен. Спорт ему больше не нужен
Нганну — идеальный бизнесмен. Спорт ему больше не нужен

Однако когда пройдёт первый турнир, то придёт время задавать вопросы. Что будет дальше? По какому принципу будут выстраиваться турниры и как часто будут проходить? Будут задействованы только суперзвёзды или всё же выберут другой вектор? Появятся ли рейтинги, пояса? Пока нет ничего из этого, никакой структуры даже в теории, только один громкий ивент, призванный привлечь внимание. Да и тот выглядит странно, если покопаться в спортивной составляющей. Для кратковременной вспышки неплохо, но для потенциального конкурента весьма слабовато.

К тому же сама концепция ставки на полузабытых звёзд и сбитых лётчиков недееспособна на дистанции. Не так давно что-то похожее пыталась сделать лига GFL, однако закрылась, толков даже не открывшись. Если Джейк Пол не хочет такой же судьбы, а планирует ставить на долгую дистанцию, то в любом случае придётся выезжать не только на именах и бывших бойцах UFC. И вот тогда мы реально начнём понимать, что из себя представляет промоушен MVP.

