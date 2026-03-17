Конкурент UFC или пристанище сбитых лётчиков? Дебютный турнир MVP выглядит странно

Дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions, который пройдёт 16 мая в Лос-Анджелесе и будет показан на Netflix, набирает обороты. Сначала для главного события подписали Ронду Роузи и Джину Карано, потом с помпой сообщили о подписании Фрэнсиса Нганну, для боя с которым выписали бывшего бойца UFC Фелипе Линса.

Но этого оказалось мало, к звёздам добавилась ещё одна — Нейт Диаз, давно покинувший в UFC, однако остающийся на радарах мира единоборств, тоже теперь с MVP, а на дебютном турнире лиги он сразится с Майком Перри . Это тоже достаточно известная личность, но, конечно, не такого масштаба, как Диаз. Перри после ухода из UFC, где он не хватал звёзд, нашёл себя в кулачных боях, а также боксировал с Джейком Полом. Как и Диаз, кстати. Солидное пополнение для карда, и, что интересно, все три боя рассчитаны на пять раундов.

Ронда Роузи, Джейк Пол и Джина Карано Фото: Los Angeles Daily News via Getty Images

Джейк Пол полон энтузиазма: «UFC умирает, а MVP здесь, чтобы занять его место. Думаю, UFC сложно создавать звёзд и организовывать бои, которые они хотят, учитывая их ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому они оказались в тупике. По этой причине мы видим бои, которые не вызывают особого энтузиазма, а такие звёзды спорта, как Джон Джонс и Конор Макгрегор, не выступают регулярно. А ведь именно это делало их такими великими в начале их карьеры: масштабные, потрясающие бои на постоянной основе. А теперь они просто не хотят тратить деньги».

Надо признать, MVP заходит на рынок смешанных единоборств с размахом и сразу старается привлечь внимание к проекту . Помимо упомянутых бойцов, чьё участие в турнире уже подтверждено, ещё предлагали выступить Андерсону Силве и, похоже, даже Мирко Филиповичу. КроКоп не уточнял, кто выходил на него с предложением, однако сообщил, что хотели устроить его поединок с Нганну. А ещё Джейк Пол нацелился на Джона Джонса, который открыто воюет с UFС: «Мы подпишем его, 100%. Джон, ты всегда можешь перейти в MVP, мы всё организуем и заплатим тебе столько, сколько ты заслуживаешь».

И на бумаге вроде всё здорово, потому что имена реально большие и притянут внимание фанатов в любом случае. Но насколько прав Пол, говоря о конкуренции с UFC уже сейчас? Слишком громкое заявление, если учитывать, что со спортивной точки зрения ивент MVP выглядит слабо . В идеале нужен баланс между именами и спортом. А в мае мы увидим в главном событии девушек, которые не выступали уже 10 и 17 лет. При том обе уходили после поражений, и их актуальность в современных ММА вызывает вопросы. Нганну — глыба, однако за последние четыре года у него был всего один бой в смешанных единоборствах. Что бы Фрэнсис ни говорил о том, что именно он является сильнейшим тяжеловесом мира, нужно это подтверждать. И, к сожалению для Нганну, не в боях с соперниками вроде Линса, при всём к нему уважении. Диаз тоже вписывается в концепцию «большое имя, но сомнительные перспективы». Нейт и на пике не был бойцом топ-уровня, а Перри – и подавно.

Нейт Диаз Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Вот сколько дней прошло с последнего ММА-поединка каждого из бойцов, которые выступят на турнире MVP: Фрэнсис Нганну — 513 дней, Филипе Линс — 737, Нейт Диаз — 1283, Майк Перри — 1801, Ронда Роузи — 3363, Джина Карано — 6057. Впечатляет?

Из плюсов — хороший тайминг. Турнир будут сравнивать с ивентом UFC в Белом доме, который сильно критикуют . У MVP же в трёх боях звёзд больше, чем будет на всём турнире на лужайке резиденции президента. Причём это неплохой щелчок по носу Дане Уайту. Он сам подтверждал, что обсуждал бой Роузи — Карано, а о возвращении Нганну и Диаза слухи ходят уже не один год. Однако все эти возможности благополучно упущены, и это небольшая моральная победа Джейка Пола.

Однако когда пройдёт первый турнир, то придёт время задавать вопросы. Что будет дальше? По какому принципу будут выстраиваться турниры и как часто будут проходить? Будут задействованы только суперзвёзды или всё же выберут другой вектор? Появятся ли рейтинги, пояса? Пока нет ничего из этого, никакой структуры даже в теории, только один громкий ивент, призванный привлечь внимание. Да и тот выглядит странно, если покопаться в спортивной составляющей . Для кратковременной вспышки неплохо, но для потенциального конкурента весьма слабовато.

К тому же сама концепция ставки на полузабытых звёзд и сбитых лётчиков недееспособна на дистанции. Не так давно что-то похожее пыталась сделать лига GFL, однако закрылась, толков даже не открывшись. Если Джейк Пол не хочет такой же судьбы, а планирует ставить на долгую дистанцию, то в любом случае придётся выезжать не только на именах и бывших бойцах UFC. И вот тогда мы реально начнём понимать, что из себя представляет промоушен MVP.