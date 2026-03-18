Евлоева не любят в UFC, но сколько он получает? Изучаем его гонорары

21 марта в Лондоне, Англия, на «O2 Arena» состоится большой турнир UFC Fight Night 270. Особое внимание фанатов приковывает претендентский поединок в полулёгком весе, который возглавит вечер: в клетке сойдутся непобеждённые Мовсар Евлоев и Лерон Мёрфи.

Безусловно, со спортивной точки зрения это большой поединок даже по меркам UFC. Мовсар занимает первую строчку в рейтинге полулёгкого веса, Мёрфи – третью. Оба идут в профессиональной карьере без поражений (19-0 у Евлоева и 17-0-1 у Мёрфи), оба имеют самую длинную победную серию среди действующих бойцов лиги (по девять побед подряд у каждого) – до повторения рекорда Алекса Волкановски и Макса Холлоуэя остаётся всего одна победа.

Но при этом все знают, что UFC – давно не только про спорт. В промоушене ценят тех, кто закатывает яркие поединки, кто активно использует трэш-ток и умеет продвигать себя. Таким бойцам проще получить большие поединки, проще подниматься в рейтинге и проще прокладывать путь к титульнику. Всё это отражается в том числе и на финансовой составляющей.

Мовсар Евлоев в число любимчиков руководства UFC никогда не входил, более того, Дана Уайт откровенно недолюбливает россиянина, поэтому с рекордом 9-0 в лиге он до сих пор не дрался за титул, хотя тот же Диего Лопес, которого Евлоев побеждал, уже дважды претендовал на пояс. В финансовом плане Мовсар тоже недополучает – это очевидно. Судите сами. Самый большой гонорар в карьере Евлоев получил за свой последний поединок против Алджамейна Стерлинга: Мовсар победил решением судей и заработал порядка $ 176 тысяч. Для сравнения, Алджо получил за этот поединок $ 320 тысяч, хотя и проиграл. Чуть меньше Мовсар заработал за победы над крепкими Диего Лопесом и Арнольдом Алленом — $ 151 тысячу и $ 166 тысяч соответственно.

Дело в том, что у Евлоева слишком маленькая базовая ставка по контракту с UFC за выход в октагон – всего $ 85 тысяч. Раньше гонорары Евлоева были ещё меньше: например, за бой против Хакима Даводу россиянин получил в районе $ 70 тысяч, хотя к тому времени уже был в топ-15 и шёл с рекордом 5-0. А в поединке с Лопесом базовая ставка Евлоева была почти в два раза меньше, чем в последнем бою – всего $ 48 тысяч за выход в октагон.

Тут же стоит сказать, что Мовсар редко побеждает досрочно и также редко получает от лиги бонусы, которые с этого года повысились до $ 100 тысяч. Отсюда и выходит, что гонорары у бойца с рекордом 9-0 чуть выше, чем у дебютантов лиги, а в некоторых случаях даже меньше . За примером далеко ходить не нужно. В августе Евлоев должен был провести бой с Аароном Пико – бойцом, который дебютировал в UFC, перебравшись из Bellator, где даже не был чемпионом. Мовсара в итоге заменил Лерон Мёрфи и победил нокаутом, а Пико за такой дебют получил $ 315 тысяч. Справедливо ли это – решайте сами.

К слову, Мёрфи в лиге любят и ценят больше, чем Евлоева, если судить по финансовой составляющей. Гонорары Лерона в разы больше, при том, что в рейтинге он находится ниже. Например, за уже упомянутый поединок против Пико британец получил $ 571 тысячу – то есть, больше, чем Евлоев за три боя с Лопесом, Алленом и Стерлингом. Полмиллиона – это уже приличная сумма для бойца UFC. До этого британец получал за бои меньше, но всё равно значительно превосходил Евлоева в части гонораров. За главный поединок турнира против Джоша Эмметта британец выручил $ 341 тысячу, а за бой против Дэна Иге — $ 260 тысяч. Так что не стоит сомневаться, что на домашнем турнире в Лондоне Лерон заработает гораздо больше россиянина, как бы не закончился их поединок.

К слову, и Эмметт с рекордом 1-5 в последних боях, и Иге, которого вовсе нет в рейтинге, получают больше Евлоева: Джош за последний поединок против Кевина Вальехоса заработал $ 321 тысячу, проиграв нокаутом, а Дэн за поражение от Патрисио Фрейре получил такую же сумму — $ 321 тысячу.

