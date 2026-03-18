А когда будут новости о Бетербиеве? Каждый упущенный день играет против россиянина

В феврале 2025 года Артур Бетербиев провёл свой последний на данный момент поединок и с тех пор находится в подвешенном состоянии. Сначала БТРа абсолютно несправедливо начали списывать с трилогии с Дмитрием Биволом, рассуждая о том, что шансов на победу в реванше у него нет. Да и сам Бивол решил взять паузу в выступлениях, чтобы залечить травмы и передохнуть после двух выматывающих лагерей.

А вот Артур подвис, потому что у него не было никаких гарантий, кроме слов Турки Аль аш-Шейха. При этом Бетербиев входит в топ-5 рейтингов всех боксёрских организаций, за плечами у него больше 10 титульников, объединительные бои, однако все эти регалии по щелчку пальцев оказались забытыми и не особо значимыми. В такой ситуации боксёру необходим менеджер, который будет оббивать все пороги и выбивать своему спортсмену именно то, чего он заслуживает, но не в случае Бетербиева. Он был под крылом Top Rank, однако никто не выступал рьяным защитником интересов Артура, как, например, Эдди Хирн у Дмитрия Бивола.

А в ноябре прошлого года и вовсе стало известно, что россиянин стал свободным агентом. Бетербиев утверждал, что в его возрасте и с его опытом он и сам в состоянии вести переговоры о следующем поединке. Вот только тут боксёр переоценил свои возможности. Во-первых, почему-то лоббировал трилогию с Биволом именно в России, что изначально было утопией, учитывая отношение к стране. Да, WBA могла бы санкционировать такой бой, но все остальные организации с большой неохотой едут в Россию. Во-вторых, все попытки надавить на соперника были лишь призывами к совести и мужскому слову.

«Когда я выиграл первый бой, мне сразу предложили провести реванш. И уже через четыре месяца мы снова вышли в ринг. Я понимал, в каком состоянии нахожусь, понимал, что организму нужно больше времени на восстановление, но я дал слово — и сдержал его. Я не искал оправданий, не просил переносов, не ставил условий. Если договорились, значит, выходим и дерёмся. Плюс на тот момент я владел всеми поясами и прекрасно осознавал, чем рискую и какую ценность имеет этот реванш. Это был серьёзный шаг, и я на него пошёл, потому что так было правильно по-мужски. После второго боя уже мой соперник сказал, что третий бой обязательно состоится. Я услышал это так же, как и все. Однако дальше начались переносы: сначала – отдых, потом – операция спустя восемь месяцев, затем – восстановление, теперь — обязательная защита. Я уважаю любые медицинские и спортивные обстоятельства — это часть профессии. Но прошёл уже год, половина поясов где-то на стороне, а третий бой так и не состоялся», — говорил Бетербиев.

Это, конечно, тоже вариант, однако в профессиональном боксе всё слишком запутанно, и вокруг боксёров много заинтересованных сторон. Единственная попытка Артура вырваться за пределы трилогии с Биволом тоже оказалась неудачной. Бой с Деоном Николсоном сорвался, а в случае победы был шанс сразиться с Дэвидом Бенавидесом, ещё одним чемпионом в полутяжёлом весе. Но это было в ноябре, с тех пор вообще никаких прикидок, инсайдов и новостей о будущем Бетербиева. Единственное — в команде Бивола сказали, что реванш с Артуром хотят провести после того, как Дмитрий подерётся с Михаэлем Айфертом.

Если Бетербиев будет ждать, то получится долго. Бой Бивол — Айферт пройдёт только в мае, после этого Дмитрий возьмёт паузу на восстановление и полноценный лагерь, так что раньше осени на встречу можно не рассчитывать. Это очень долго, к тому моменту Бетербиев приблизится к 42 годам. Артур, конечно, большой профессионал, но против природы поединок не выиграть, единицы сохраняют приемлемый уровень в таком возрасте. Так что каждый упущенный день играет против Бетербиева, он теряет время — самый ценный ресурс.

И хуже всего то, что Артур находится в состоянии неопределённости. Все расклады только на словах, нет гарантий, что потом Бетербиеву снова не придётся ждать соперников. Один из сильнейших российских боксёров современности точно не заслуживает такого отношения под занавес карьеры. Но, к сожалению, пока просвета не видно. Нет даже какого-то промежуточного боя.