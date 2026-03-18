«Самый мускулистый в зале». Как Мовсар Евлоев набрал такую потрясающую форму?

21 марта в Лондоне пройдёт турнир UFC Fight Night 270. В главном событии вечера в октагон вернётся непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев, соперником которого станет Лерон Мёрфи, который в ММА также никому не проигрывал. Евлоев не бился с декабря 2024 года, и сейчас он тоже вынужден биться в неудобных для себя условиях — бой пройдёт буквально на следующий день по окончании Рамадана. То есть на протяжении практически всего лагеря Мовсар ещё и держал пост.

Но он сам убеждает, что всё в порядке и из колеи его это не выбивает: «Это не будет проблемой, всё нормально. Тренируемся два раза в день, пьём столько же жидкостей. Я просто поменял график — лёгкая тренировка утром, вечером основная, а ночью три полных приёма пищи. Недоедания нет, просто больше днём спать».

Зная о том, насколько Евлоев одержим тренировками, в это можно поверить. О том, как россиянин тренируется, уже есть несколько слегка безумных историй. Мовсар — очень рельефный парень, и добился он этого за счёт постоянной работы в зале. Российский боец не очень любит работу с железом, зато все упражнения делает по много раз. Например, во время лагеря Евлоев проводит по 12 раундов, бывало, что во время весогонки пробежал 30 километров. В своё время боец пытался поставить себе хай-кик и пробивал удар по 100 раз после тренировок .

Мовсар утверждает, что он одарён хорошей выносливостью, за счёт чего и ему даются тренировки в таких объёмах: «Я скажу так — это дар, который мне достался, потому что я изо дня в день на протяжении последних 10 лет делаю очень много для кардио. Я очень люблю бегать долго, люблю делать всякие упражнения очень долго, люблю делать много повторений. У меня в голове всегда так: «Чем больше сделаешь, тем лучше для тебя». И с каждым разом это возрастает. Я привык к этому образу жизни, и моё тело приспосабливается. Конечно, если я перестану тренироваться, даже в течение месяца, когда я, к примеру, получу травму, то мне тяжело. Вот как-то после месяца простоя мне было тяжело даже один раунд на лапах работать. Одышки бывают, форму теряешь, и приходится ещё больше делать, чтобы набрать былое. Неправда, что люди говорят, от природы такая сила идёт и выносливость. Ничего не бывает легко, для всего приходится что-то делать».

Мовсар Евлоев Фото: Из личного архива бойца

Чтобы оценить свой уровень выносливости на текущий момент, Мовсар выполняет определённый набор упражнений: «Когда хочу себя проверить, я всегда делаю такой комплекс: за одну минуту надо сделать 5 подтягиваний, 10 отжиманий на брусьях, 10 прыжков на планку 40-45 см, и когда спрыгиваешь, то делаешь отброс ног. И после 10 запрыгиваний с отбрасываниями делаешь пять поднятий штанги на грудь с пола и с подъёмом над головой. Штанга — 40 кг. Вот эти четыре упражнения надо сделать за минуту. Десять таких кругов по минуте, перерыв между ними 30 секунд. В сумме 15 минут с отдыхами, но тебе этих 15 минут более чем достаточно. Мне всегда нравились кроссфит-комплексы, бег на длинные дистанции, плавание в бассейне. Я не быстро делаю это, но долго и в хорошем темпе. Если я в форме, то за три раунда меня трудно заставить задышать ».

При таких тренировках Евлоев спит всего по четыре-шесть часов и говорит, что ему этого вполне достаточно. На весогонках получается спать ещё меньше. Но Мовсар объясняет это ещё и тем, что в жизни, в отличие от тренировок, старается много энергии не тратить. Пульсометром боец тоже не пользуется: «Я как настоящий профессионал купил его, но лишняя информация от него, не понимаю, зачем мне знать, с какой скоростью бьётся сердце». Евлоев считает, что спортсмен способен самостоятельно контролировать свой пульс, и приводит в пример себя. Мовсар говорит, что научился прислушиваться к себе во время тренировок и регулировать темп за счёт этого.

Ещё одна привычная тренировка для Евлоева — отжимания по методике Кости Цзю: «Каждую неделю у меня бывает тренировка в субботу по методике Кости Цзю. Он делал за час отжимания, отдых — прыгая на скакалке. 20 секунд прыгает, чтобы стряхнуть руки, и, как кладёт скакалку, делает отжимания. Его тренировка подразумевает 1000 отжиманий. Но я настолько часто это делал, что уже довёл до 1500 за час и вообще не отдыхая. Отдых — только на скакалке. Час тренировки — 1500 отжиманий и постоянно скакалка ».

В American Top Team, где тренируется россиянин, тоже им восхищаются. Например, Хорхе Масвидаль: «Я много раз с ним тренировался, видел, как он работает с лучшими парнями в зале, и сейчас я с уверенностью могу сказать, что он станет чемпионом в полулёгком весе. Господь дал ему генетику, но, кроме того, этот парень работает тяжелее, чем кто бы то ни было ещё. После основной тренировки каждый день, после двух с половиной часов борьбы, он идёт и тренируется ещё — бегает, занимается с весами. Это всё делает его особенным».

Другой боец UFC, Фрэнсис Маршалл, в восторге от формы Мовсара: «С ним можно поболтать, но во время спарринга тебе не будет легко. Он никогда не устаёт, очень технично действует в партере как снизу, так и сверху. Он заноза в заднице в любом аспекте ММА. А как личность он очень приятный, с ним можно поболтать по душам. Он самый мускулистый боец в зале, одни мышцы без капли жира круглый год. Я даже не знаю, когда он в последний раз притрагивался к чему-нибудь сладкому».

К слову, в начале 2024 года Евлоев действительно говорил о своём отношении к сахару: «Я не ем сахар уже четыре месяца. Я ем много фруктов — там много сахара, но он натуральный, не добавленный. Я чувствую, что я полон энергии, я лучше сплю, у меня хорошо работает желудок. Я вам, ребята, тоже всем рекомендую, потому что сахар ничего тебе не даёт. Тебе кажется, что он даёт тебе энергию, но на самом деле ты становишься слабее, ты плохо спишь. А если не есть сахар, ты можешь тренироваться намного дольше».

Однажды боец на спор пробежал за один час 17 километров, причём будучи на весогонке. А в другой раз загнал себя до изнеможения: «Как-то мы делали кроссфит, это было после того, как я сделал большой перерыв в тренировках и захотел сделать такую же тренировку, которую я делал, когда был на пике. Я всё-таки сделал это за счёт характера и после этого не мог встать три часа с матов, потому что у меня всё горело внутри, мне казалось, что у меня лёгкие сгорают изнутри. Бывают часто такие моменты, когда до тренировки ты ставишь себе цель, а потом на полпути твой организм всячески пытается тебя тормознуть. Но ты уже с этим сталкивался и понимаешь, что всегда так будет».

В прошлом году Евлоев подхватил вирус (говорит, что какой-то штамм ковида) и не тренировался несколько месяцев. Теперь главный фанат тренировок в UFC возвращается в дело и готов доказать, что заслуживает титульного шанса. На пути — крайне непростой вызов в лице Мёрфи.