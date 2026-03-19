«Хотел бы сыграть в боевике». Интервью с «русским Стэйтемом» из Fight Nights

Александр Сарнавский – 37-летний россиянин по прозвищу Тигр. Сейчас он выступает в промоушене Fight Nights, где его ждёт очень интересный вызов. Новым соперником станет опасный Бабули Цолоев (9-0), который пока не знает поражений. Но Сарнавский рассчитывает воспользоваться своим колоссальным опытом. Его профессиональный рекорд – 44-9. Мы поговорили с Александром и выяснили, как проходит процесс подготовки к предстоящему поединку, насколько комфортно оказываться в эпицентре конфликтов, а также обсудили самые громкие события, происходящие в мире смешанных единоборств.

– Вы сейчас в Таиланде. Отдыхаете или начинаете процесс подготовки к поединку?

– Отдыхаю. Я понял, что если ехать отдыхать – то нужно полностью отдыхать. Это не перезагрузка, просто небольшой отдых. 2025 год был очень сложным в ментальном плане. Уехал отдохнуть головой и расслабиться физически.

– А какие планы на 2026 год в профессиональном плане?

– Хочу чаще защищать пояс в 77 кг. В 2026 году желательно сделать три боя.

– Насколько сложно удерживать такую планку по активности?

– Ничего сложного. Особенно если боец готов. Сейчас большая конкуренция. Не приходится брать время на раздумья. Если есть возможность где-то выступить и хорошие условия, нужно этим пользоваться. Бойцов – много, турниров – не очень. Приходится выступать как можно чаще. А если боец активный, не отказывается от вызовов, то организация тоже идёт навстречу.

– Бикрёв в списке фамилий на 2026 год?

– Как сказать… Первый бой был в 2016 году, второй – в 2025-м. Прошло девять лет, ничего не изменилось. Две одинаковые победы приёмом. В третьем бою тоже ничего не изменится. Сейчас у меня физика в борьбе в три раза больше стала. Но если Дима готов мне заплатить со своего кармана, я дам ему реванш. И третий, и четвёртый, и пятый. Думаю, Камилу Гаджиеву не особенно интересен этот бой.

Александр Сарнавский Фото: FIGHT NIGHTS

– А есть ли люди, с которыми хотелось бы подраться?

– Вообще – нет. Берусь за любые вызовы. Сейчас мой соперник – Цолоев. Он идёт без поражений. Никто не может остановить его борьбу. Для меня это интересный вызов. Чистый борец против чистого смешанника. Он молодой. Моложе меня на 10 лет. Без поражений. Хочу проверить и его борьбу, и себя. Возраст не смущает. На его стороне молодость, на моей – опыт.

– А нет ли ощущения, что с возрастом «голод» уходит?

– Нужно всегда быть готовым к боям. И всегда быть «голодным». Конечно, можно посмотреть на Конора. Он быстро пришёл к красивой жизни. И она его расслабила. Как бы ты ни тренировался, но, если тебе всё свалилось на голову, ты должен сохранять холодный разум. А если ты себя контролируешь, умеешь настраиваться, то всё у тебя будет хорошо.

– В российских единоборствах много долгожителей. В каком возрасте вы не видите себя в клетке?

– Когда я проиграл Ахмеду Алиеву, то думал, что мне остался годик-другой. После каждого поражения ты задумываешься: «А твоё ли это?» А потом внутри находишь в себе силы и понимаешь, зачем ты всё начинал это, вложил в свою карьеру столько сил. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в 20-25 лет. У меня вторая или третья молодость. Может быть, природой так заложено. Но чувствую я себя очень хорошо.

– В информационном поле постоянно всплывают истории с вашим участием, которые характеризуются как скандал: Александр Шлеменко, ACA. Насколько сложно быть в эпицентре?

– Я ни с кем не хотел устраивать конфликтов. У меня их и нет. Не было такого, чтобы я с кем-то ругался. Просто молча иду своей дорогой. И доказываю всё не разборками, а своими поединками. Я не изменился. Со Шлеменко у меня не было конфликтов, с ACA – тоже. Я взрослый человек. У меня есть своё мнение, я иду своей дорогой. Всё. Конечно, уходя из команды, я чувствовал трудности. Не знал, правильной ли дорогой иду. Но прошло время, я добился определённых результатов. Нужно ценить то, что у меня есть. А самое главное – поддержка семьи и самых близких людей. Я очень рад, что всё хорошо сложилось, пошло мне в плюс. Ни о чём не жалею.

Александр Сарнавский Фото: FIGHT NIGHTS

– А есть ли ещё мысли о том, чтобы поехать за океан?

– Нет. Сейчас это стало сложнее. Российских бойцов не подписывают от слова совсем. Только через Dana White's Contender Series. Я уже выступал в Америке. Не смог там зацепиться. И понял, что время уходит, нужно уже определяться. Либо выступаешь в России, либо ждёшь, теряешь свой возраст, расцвет сил. И принял для себя решение всё это оставить. Дальше буду выступать в России. У нас самая серьёзная конкуренция. Очень сложно здесь. Очень много бойцов, много проспектов. И в UFC они не затеряются, в топах точно будут. Посмотрите, как наши ребята выступают в UFC. Это уровень! Говорит о том, что российские бойцы – на топовом уровне.

– Нет ли ощущения, что, если бы не предвзятость, у нас было бы больше чемпионов в UFC? «Маринуют» Мовсара Евлоева, Александра Волкова.

– В каждом дивизионе были бы чемпионы из России. Есть немного предвзятое отношение к россиянам в UFC. К тому же Царукяну, Волкову, Евлоеву. Они заслужили свой шанс. Характером, волей, самоотдачей. Просто UFC – это организация, которая смотрит на то, кто им удобен, кто нет. Кого-то доводят до титульного боя очень аккуратненько. А нашим бойцам приходится проходить через настоящие джунгли, чтобы им дали титульный бой. Может быть, российские бойцы просто неинтересны в качестве чемпионов. UFC виднее.

– Сейчас многие пробуют себя в разных дисциплинах. Можете представить себя в кула́чке?

– Не моя история. Не моя тема. Не хочу бегать по разным дисциплинам. Ещё можно было бы попробовать себя в кикбоксинге на маленьких перчатках. Но мой профиль – MMA. Денежных предложений из других дисциплин не поступало. И не думаю, что поступят. Кулачники – другая каста. Лезть туда нету смысла.

– Не возникало мыслей, что у UFC «кризис жанра»? Как вы восприняли анонс турнира в Белом доме?

– Я особо не выстраивал ожидания. Но думал, что будут Джон Джонс и Конор Макгрегор. Пока – скромненько. Есть на что посмотреть. Однако скромновато. Джонса не хватает. Он легенда организации. Конор – тоже. А ещё думал, что Ислам Махачев и Илия Топурия подерутся в Белом доме. Не сложилось. Но посмотреть турнир всё равно стоит. Могут удивить.

– А насколько конкурентным будет поединок Махачева и Топурии?

– В 70 кг Ислам не мог показать всего того, что показывает в 77 кг. Если ты много гоняешь, то не можешь за сутки полностью восстановиться. А теперь он гоняет не так много. И в 77 кг Махачев понял, что такое другой вес. Мы увидели совершенно разных людей. Думаю, Ислам в 77 кг почувствовал те физику и мощь, которые у него могут быть. И если Топурия будет подниматься в этот дивизион, ему будет тяжко. Думаю, бой будет похож на противостояние Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры. Влиять будет каждый килограмм. А в борьбе это всё сказывается ещё серьёзнее. Если Ислам переведёт, Топурии придётся подниматься. Это будет сильно энергозатратно. Мы ещё не знаем, как Илия встаёт. И встанет ли вообще.

– Разочаровал ли бой за пояс BMF?

– Думаю, в первую очередь нужно думать о результате. Оливейра работает тактически. Он воспользовался своими сильными сторонами. Какая разница, как побеждать? Получить сверху небольшой бонус. Но от этого ничего особо не меняется. Ты получаешь практически те же самые деньги. А в стойке можешь получить много урона, упасть. Зачем рисковать? Он получил те же самые деньги, ещё и забрал пояс.

– В UFC заявили, что ведут с Конором переговоры по поводу возможного возвращения летом. Верите в новые поединки для него?

– У Конора больше нет никаких амбиций. Это чисто финансовые вопросы. Не особо верю, что он вернётся. А если вернётся, то бой сорвётся. Будет срыв, травма какая-нибудь. Сейчас он уже не получает удовольствие от того, что выходит на большую арену. Он просто живёт, отдыхает, кайфует. Ни в чём себе не отказывает.

– В UFC анонсировали бой между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом. Есть ли шансы у американца? И нет ли ощущения, что ситуация может воспламениться ещё до выхода в клетку?

– На пресс-конференции может что-то случиться. Они ненавидят друг друга. У них накалённая обстановка. Стрикленд – острый на язык. Он не следит за какими-то вещами. Но есть вещи, которые говорит грамотно. Взгляды – мужские. Они там сами разберутся. А по бою… Мне кажется, Чимаев его просто будет пробарывать. Ничего не изменится.

Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

– А может ли кто-то вообще остановить Чимаева?

– Не вижу пока такого человека. В его дивизионе – точно. Не знаю, кто может остановить его борьбу.

– А Алекс Перейра?

– Он ушёл в тяжёлый вес. Думаю, Хамзат всё равно сможет его свалить. Весь вопрос в том, сможет ли отзащищаться Перейра. Уверен, у Чимаева хватит физики на Алекса. И Борз сможет удержать Перейру на настиле. Чимаев не подарок для любого дивизиона.

– Насколько вас впечатлил Пётр Ян? Может ли он сейчас стать доминирующим чемпионом в дивизионе?

– Я ещё за месяц до боя говорил, как Пете надо действовать. Он так и действовал. Просто переработал – и всё. И вышел не травмированным, в полном порядке. Главное, чтобы Яна не преследовали повреждения. Тогда будет сложно кому-то отобрать у него пояс. Бой с Умаром? Очень интересный. Нурмагомедов – тоже непростой. Но у Пети опыт. В титульниках, пятираундовых боях. Вижу фаворитом Яна. За счёт опыта и разносторонности. И защищается, и атакует круто. Полностью универсальный. У Умара – удары ногами и борьба.

– Назовёте лучших бойцов в истории смешанных единоборств?

– На первом месте – Фёдор Емельяненко. Этот вид спорта зародился именно от него. Фёдор – легенда. От него пошло развитие MMA в России. Ещё добавил бы Джона Джонса. Самый мой любимый боец – Жорж Сен-Пьер. И ещё в этот список добавил бы Хабиба Нурмагомедова. Он добился очень больших результатов.

– Чем любите заниматься в свободное время?

– На первом месте – всегда семья. Конечно, это ключевое. Потом я очень люблю рыбалку. Больше летнюю, чем зимнюю. И охоту. Это лучшие занятия.

– А хотели бы вы попробовать себя на экране, сняться в художественном фильме?

– Меня сравнивают со Стэйтемом. Поэтому снялся бы в каком-то боевике. А фотографии выставляю, и мне пишут – «русский Стэйтем». Хотел бы сыграть в фильме с хорошим посылом. Чтобы был пример для молодёжи или что-то подобное. А сыграть можно и бандита, и небандита.