Работал в МВД и любит аниме. Евлоев, которого вы не знали

А ещё у Мовсара два высших образования – в ММА он мог и не оказаться.

21 марта в Лондоне, Англия, состоится масштабный турнир UFC Fight Night 270. Главным событием вечера станет поединок двух непобеждённых полулегковесов – россиянина Мовсара Евлоева и британца Лерона Мёрфи. Бой носит претендентский статус: в клетке сойдутся первый и третий номера рейтинга, обладатели самой длинной текущей серии побед среди действующих бойцов дивизиона (по девять побед). Евлоев уже давно является одним из главных претендентов на титул, но путь к вершине у Мовсара получается крайне непростым.

Имя: Мовсар Евлоев

Мовсар Евлоев Дата рождения: 11 февраля 1994 года

11 февраля 1994 года Место рождения: Сунжа, Россия

Сунжа, Россия Рост: 170 см

170 см Размах рук: 184 см

184 см Рекорд: 19-0

19-0 Весовая категория: полулёгкая

полулёгкая Место в дивизионе: 1

1 Команда: American Top Team

American Top Team Прозвище: –

В детстве выгнали из секции бокса

Мовсар родился в городе Сунжа в Ингушетии. В семье, помимо Мовсара, было ещё четверо детей – трое братьев и сестра. Отец Евлоева с раннего детства приучал всех к спорту, сам он был мастером спорта по боксу. С бокса, кстати, начинал и маленький Мовсар, но увлекаться им всерьёз, в отличие от старшего брата Селема, не стал.

Мовсар Евлоев с братьями Фото: Из личного архива бойца

Причём в силу возраста Мовсар, как он сам признавался, всё время баловался на боксёрских тренировках, за что ему часто прилетало от тренера. Терпение наставника лопнуло, и Евлоева стали выгонять с занятий за поведение, а вместе с ним и старшего брата – кто-то должен был провожать маленького Мовсара до дома. Всё это закончилось тем, что Селем попросил отца больше не приводить Мовсара на тренировки, и на четыре года он остался вне спорта.

Мовсар и Селем Евлоевы Фото: Из личного архива бойца

Зато потом Евлоев увлёкся греко-римской борьбой. И не просто увлёкся, а выполнил норматив мастера спорта. К слову, когда Мовсар возвращается домой в Ингушетию, то обязательно посещает зал и тренировки по борьбе. Конечно, таких высот, как его троюродный брат Муса Евлоев, олимпийский чемпион Токио, Мовсар не достиг, но всё же получил отличную базу, которая во многом повлияла на его стиль в смешанных единоборствах.

Два высших образования и работа в органах

В ММА Мовсар мог и вовсе не оказаться. Он довольно рано пошёл в школу – в пять лет уже был в первом классе, а в 15 поступил в Ингушский государственный университет на факультет IT-технологий. Через пять лет он его успешно окончил, а ещё позднее получил второе высшее образование – юридическое. Казалось, «на гражданке» у Евлоева есть много вариантов, однако по специальности он работать не хотел: больше стремился пойти по стопам отца – в правоохранительные органы.

«Сам я хотел или строителем пойти, или в структуры какие-то. В итоге туда и пошел: работал в МВД где-то три-четыре года. Ну как работал? Сначала работал, потом, когда стало получаться в ММА, мне стали давать поблажки, и я уже ходил только тогда, когда дома. Поэтому старался дома не бывать, а быть на сборах. Работал в охране здания РОВД в нашем городе на КПП: форма, бронежилет, автомат. На стрельбы редко ездил, потому что не очень часто был дома, но стрелял и из Макарова, и из Калашникова», — отмечал Евлоев в интервью «Матч ТВ».

Однако в итоге ни айтишником, ни строителем, ни правоохранителем Мовсар не стал. Последнее, возможно, и к лучшему, Евлоев признавался, что в своё время на его отца, который работал начальником уголовного розыска, неоднократно покушались: кто знает, к чему могла бы привести работа Мовсара в органах.

Любовь к стрельбе, аниме и лошадям

Кстати, недолгая работа в органах подарила Евлоеву хобби. Мовсар признавался, что любит заниматься стрельбой, на страницах в социальных сетях вы часто можете увидеть его с оружием в тире, с поражёнными мишенями – это действительно приносит ему удовольствие. Ещё одной страстью Мовсара вне спортивной карьеры являются лошади. Как и, например, Ислам Махачев, Евлоев любит верховую езду, часто выкладывает фотографии и видео, на которых скачет верхом или же просто тепло обращается с лошадьми.

Мовсар Евлоев Фото: Из личного архива бойца

Также Мовсар любит проводить свободное время за просмотром фильмов, сериалов и… даже аниме.

«У меня и приставка PlayStation была, и компьютер заряженный купил, думал, буду время убивать, но не моё это. Я фильмы смотрю, сериалы, аниме смотрю, если сами сюжеты интересные», — отмечал Евлоев.

Мовсар Евлоев Фото: Из личного архива бойца

В дебюте едва не улетел в нокаут

В смешанных единоборствах Евлоев дебютировал в 2014 году. К тому времени в Ингушетии открылась секция ММА, куда Мовсар перебрался. Борцовская база, конечно, давала о себе знать: в партере Мовсару мало кто мог навязать конкуренцию, а вот стойка на старте карьеры проседала. Это, кстати, могло привести к провалу в дебюте. Мовсар получил шанс выступить в крупной лиге М-1, причём сразу на международном турнире в Китае. Правда, на коротком уведомлении и в легчайшем весе, но Евлоев согласился и провёл поединок с местным бойцом Хи Джианвеем, в котором едва не улетел в нокаут. Мовсар пропустил жёсткий удар, рухнул на пол, после чего попытался спастись в борьбе и чуть не попался на гильотину. Однако соперник не смог дожать Евлоева, и вскоре уже Мовсар показал мастер-класс и провёл удушающий приём.

«Я потом смотрю, на экране в зале фрагменты боя показывают, вижу, как падаю на канвас, и думаю: «А это сейчас было?» То есть я вообще не помнил этого момента. Я на автомате прошёл в ноги, он закинул гильотину, и, видимо, в этот момент я восстановился: пришёл в себя, он устал, и я его задушил», — рассказывал Евлоев.

Кстати, отец Мовсара был против того, чтобы сын занимался ММА – говорил, что лучше оставаться в греко-римской борьбе, в олимпийском виде спорта. Евлоев же на это ответил тем, что будет драться, пока не проиграет – и ещё не проигрывал. В М-1 Мовсар довёл свой рекорд до 10-0, завоевал сначала временный пояс в легчайшем весе, а затем и полноценный, после чего провёл две успешные защиты и получил приглашение в UFC.

Мовсар Евлоев в М-1 Фото: Из личного архива бойца

Противоречивый путь на вершину UFC

Карьера в UFC у Мовсара развивается по-разному. Если брать спортивную составляющую, то, пожалуй, здесь всё идеально: рекорд 9-0, первая строчка в рейтинге, победы над бывшим чемпионом Алджамейном Стерлингом и бывшим претендентом на титул Диего Лопесом в активе, самая длинная действующая победная серия среди бойцов дивизиона (до повторения рекорда за всю историю полулёгкого веса остаётся один выигранный поединок). К Мовсару как к спортсмену вопросов нет: он выходит и добивается нужного результата.

Мовсар Евлоев Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Но в противовес этому идут медийная и имиджевая составляющие, а также стиль Мовсара в клетке. Евлоев редко даёт интервью, не упражняется в трэш-токе, хотя те нечастые интервью российского бойца быстро разлетаются на цитаты, и при должном уровне раскрутки у него получился бы вполне яркий образ плохого парня, который так любят в UFC. Однако эта история не про Мовсара.

Плюс Евлоеву часто прилетает за отсутствие финишей и за скучность и прагматичность боёв: особенно на этом делал акцент Илия Топурия, который так и не захотел давать Евлоеву шанс, будучи чемпионом. У Мовсара действительно нет финишей в UFC, но при этом скучными его бои часто можно назвать только с натяжкой. Кстати, у того же Мёрфи в последних шести поединках только одна досрочка, однако почему-то Лерона многие называют ярким нокаутёром — парадокс.

Сюда же нужно добавить историю со срывами назначенных боёв. Шутка ли, но Евлоев провёл в лиге девять поединков, при этом 11 его боёв были отменены. Нужно ли говорить, что россиянина за это часто критикуют? Да, у Евлоева случались проблемы со здоровьем, которые осложняли ему карьерный путь. Были и коронавирус с серьёзными последствиями, и травмы, а перед последним поединком, который должен был состояться летом против Аарона Пико, Евлоев и вовсе подхватил инфекцию, из-за которой пришлось простаивать больше года.

Мовсар Евлоев Фото: Из личного архива бойца

Однако при этом стоит отметить, что из 11 случаев с сорванными поединками только пять произошли по вине российского бойца, в остальных же слетали соперники, так что оголтело критиковать Мовсара за постоянные отмены боёв не совсем корректно.

Вот и получается довольно противоречивая ситуация. Мовсар – один из сильнейших бойцов дивизиона со спортивной точки зрения, это признаёт даже действующий чемпион лиги Алекс Волкановски. Но при этом околоспортивные вещи, которые так важны в UFC, не позволяют Евлоеву стремительно развивать карьеру. Мовсар, как никто другой в промоушене, заслужил бой за пояс, и теперь, кажется, ему остался один шаг до титульника. При всей нелюбви руководства лиги к российскому бойцу в случае победы Евлоева над Мёрфи Дане Уайту придётся признать титульные претензии Мовсара и дать ему долгожданный бой за пояс, к которому он шёл долгие семь лет.

