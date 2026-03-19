Последний полёт Сибирской пули? Ученик Шлеменко пока не тянет уровень UFC

27 июня в Баку состоится второй азербайджанский турнир UFC в истории. Как и прошлым летом, в карде вечера будет много бойцов из стран СНГ, и турнир окажется особенно интересным для российских фанатов. Например, четвёртый поединок в промоушене проведёт ученик Александра Шлеменко Андрей Пуляев. Российский средневес разделит клетку с представителем Узбекистана Нурсултоном Рузибоевым, и это может быть последний полёт Сибирской пули в лучшей лиге мира.

«Всем привет. От вас ничего не утаишь. Да, мне дали бой на 27 июня в Баку против Нурсултона Рузибоева, так что готовимся. Времени предостаточно, я и так в форме, осталось чуть-чуть долечить палец и хорошо подготовиться под соперника», — написал Пуляев на своей странице в социальных сетях.

Для Пуляева это будет уже четвёртый поединок в UFC, и пока складывается ощущение, что ученик Александра Шлеменко не тянет уровень лучшей лиги мира. Вообще, подписание Андрея в UFC выглядело неожиданным. И дело не только в довольно скромном для лучшей лиги мира рекорде 9-2, набитом в поединках с не самой топовой оппозицией. За два года до подписания контракта с UFC Андрей выступал в RCC Fight Show – в проекте для начинающих бойцов, которые хотят проявить себя. И всего лишь за два года он прошёл путь от поединков на турнире российских проспектов, результаты которых даже не шли в официальный рекорд, до места в сильнейшем мировом промоушене.

«Тут не нужно лукавить – конечно, я не рассчитывал, что так будет. Да и не было вообще мыслей про UFC, пока Александр Шлеменко мне не позвонил в девять утра и не сказал, что ведётся подписание меня в Претендентскую серию. Как холодной водой облил», — рассказывал Пуляев в интервью «Чемпионату».

Возникали вопросы к уровню Пуляева, к его навыкам. И первый же поединок в UFC подтвердил скептические настроения некоторых болельщиков и экспертов. В бою с Кристианом Лероем Данканом Пуляев был сам не свой, проиграл по всем статьям поединок даже в своей стихии – в стойке, а от нокаута его спас гонг. Понятно, что многое можно списать на волнение, но всё же это был серьёзный звонок.

Во втором бою в лиге Пуляев закрыл неудачу в бою с Ником Клейном, который также дебютировал с поражения. Андрей выиграл нокаутом, пробив американцу корпус фронт-киком. Это уже больше было похоже на то, чего ожидали фанаты от долговязого ударника, однако в этом поединке открылись проблемы россиянина с кардио. Уже во втором раунде Андрей серьёзно задышал, как, впрочем, и соперник, что, конечно, тоже вызвало вопросы.

В последнем поединке Пуляева бросили под одного из самых пугающих проспектов лиги – Атебу Готье, которого неспроста называют вторым Нганну. У камерунца перед встречей с Андреем был рекорд 9-1, восемь из них были одержаны нокаутами, а в UFC он снёс трёх соперников в первом раунде. Собственно, и Пуляев уже на первых секундах оказался в нокдауне, да и во втором отрезке был близок к досрочному поражению, но выстоял и даже вполне неплохо смотрелся в третьем отрезке, который сумел забрать в свою пользу. Правда, на результат это не повлияло.

В сухом остатке у Андрея два поражения в трёх поединках в лучшей лиге мира. Не сказать, что Пуляев проваливается в UFC, у него вполне крепкая ударка, он умело пользуется габаритами, может работать по плану на бой. Вопрос лишь в том, есть ли у него дальнейшие перспективы в промоушене? Два поражения случились в боях пусть и с крепкими соперниками, но всё же с теми, кого даже нет в рейтинге. Да ещё и со стилистически подходящими для Пуляева: и Данкан, и тем более Готье – ударники, с которыми Андрей мог конкурировать в стойке, никто из них не пытался забороть россиянина, хотя борьба как раз не самая сильная его сторона.

А вот Нурсултон Рузибоев, с которым Пуляеву предстоит встретиться в Баку, вполне может проверить борцовские навыки ученика Александра Шлеменко, и есть ощущение, что справляться с борьбой Рузибоева ему будет тяжело. Опытного бойца из Узбекистана нельзя назвать базовым борцом, но всё-таки борется он точно лучше Пуляева, да и умеет побеждать на земле: из 36 побед в профессионалах 20 Нурсултон добыл именно сабмишенами.

Поражение, тем более досрочное, может поставить крест на дальнейшей карьере Андрея в UFC: всё-таки три поражения в четырёх боях – это много. Хотя нужно признать, что с момента дебюта он прибавил, и, возможно, бой с Рузибоевым раскроет российского бойца с новой стороны. Во всяком случае, Андрей понимает, что это крайне важный поединок, от которого зависит его будущее. И настраивает себя максимально.

«Я предполагаю, что это может быть мой крайний поединок в этой лиге и вообще в Америке, потому что визу я получал благодаря UFC, если я не буду в UFC, то, никто, кроме них, её не сделает, — сказал Пуляев в интервью Sport24. — И, конечно, план на следующий поединок — выдать лучший бой в своей жизни».