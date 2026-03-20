«Подрался бы с Нейтом Диазом». Говорим с чемпионом Karate Combat Хамзиным

Ильяс Хамзин — одна из самых недооценённых звёзд российских единоборств. Парень, начавший заниматься ММА после игры на приставке, попавший в RCC благодаря дружбе с Петром Яном, внезапно оказался топовым спортсменом. Хамзин показал немало классных боёв на родине, после чего отправился покорять нестандартную вершину — промоушен Karate Combat. И очень быстро добрался до чемпионского пояса! Теперь Ильяс проведёт первую защиту титула, причём в родном Екатеринбурге. Мы поговорили с бойцом перед одним из важнейших боёв в его карьере.

— Впервые Karate Combat в России – и вы возглавляете турнир. Чувствуется дополнительная ответственность?

— Конечно, на мне лежит большая ответственность. Представить свою страну, свой клуб, свою команду. Это большая ответственность – возглавить такой турнир, это историческое событие. Есть давление, но всё хорошо.

— Можно ли сказать, что вы в любимчиках у лиги? Быстрое продвижение к титулу, турнир в России.

— Ну как сказать, что я любимчик? Это же не просто так. Я показал, доказал своими боями. Не простаивал, провёл четыре боя, ещё один бой по ММА провёл. Ответственно подходил ко всем боям, ко всем мероприятиями. Нужно было творчески – подходил творчески. Про любимчика не мне судить. Я просто делал свою работу.

— Самый большой плюс быть чемпионом лиги Karate Combat?

— Конечно, всё поменялось чуть в жизни, если мы про плюсы говорим. Даже соцсети мои поменялись. Были свои моменты. Конечно, Karate Combat дал мне многое.

— Аmerican Top Team — лучшее место для тренировок в США?

— Безусловно, ATT — легендарное место со своей историей. Каждый профессионал, наверное, хотел бы там побывать. Мне очень всё понравилось, хорошо там встретили, очень доволен этим залом. Всегда, когда езжу в Америку, прохожу там подготовку. Ну и свой зал RCC Gym не забываю, это лучшее место в России, лучший зал. Если сравнивать RCC Gym и ATT, то RCC лучший в России, ATT — лучший в Америке. В АTT очень много профессионалов, есть система тренировок. У них всё поставлено на автоматизм.

— Смогли бы жить в общежитии ATT на протяжении долгого времени, как делают некоторые бойцы?

— Всегда так и делал. Ты же едешь работать. Надо — буду жить. Условия там самые лучшие. Есть всё, включая возможность приготовить еду. Колоссальные условия.

— На вас выходили другие американские лиги после ярких выступлений в этом формате?

— Да, были предложения, но мы шли за целью, была цель – выиграть пояса Karate Combat. Поэтому мы не все предложения рассматривали.

— Сестра Алекса Перейры тоже бьётся в Karate Combat. У самого Алекса какие перспективы видите дальнейшие?

— Перейра уже многое показал. Он чемпион в среднем весе, полутяжёлом весе. И собирается подраться в тяжёлом весе. Алекс – это легенда. Он и в кикбоксинге всё всем доказал. Придёт в карате – там тоже заберёт пояс.

— Бой мечты, который хотелось бы увидеть в Karate Combat? Можно брать любые имена.

— Подрался бы с Нейтом Диазом.

— Разница в гонорарах по сравнению с ММА есть? Насколько существенная?

— Разница небольшая. Но всё равно – везде по-своему. Меня не обижают.

— Часто говорят, что вдали от дома готовиться легче, так как меньше отвлекающих факторов. Как у вас в этот раз с лагерем?

— Дома всё настроено у меня, налажено. Для меня нет проблемы тренироваться дома. Семья тоже знает свою работу.

— Бой с Двалишвили был принципиальным для вашей команды?

— Конечно. Должны были доказать, что в первом бою были факторы, травмы. Люди сомневались, думали, что мы ищем оправдания. Сам Мераб говорил на пресс-конференции, что в этот раз тоже будут отмазки и отговорки. Было принципиально выйти, показать свою работу и доказать, кто лучший. Доказать, что в первом бою действительно была травма.

— Бой Петра с Умаром Нурмагомедовым будет интересным с точки зрения спорта?

— Для кого-то – да, для кого-то – нет. Почему бы и нет, если этот бой состоится.

— Мечта о UFC ещё осталась? Ян организовал первый бой в карьере, может, и сейчас попросит за вас?

— Не знаю, я уже не могу говорить, что прямо мечтаю попасть в UFC. Была мечта стать чемпионом мира, я им стал. Следующая цель — защитить свой пояс.

— У вас была фраза, что Чимаев в стойке тупо прёт вперёд, как бык. Сейчас со стороны как оцените, есть с тех пор есть прогресс у Хамзата?

— Конечно, Хамзат очень сильно набрал в ударной технике. Видно, что он по-другому стал работать.