Поворот не туда? Россия вступила в World Boxing, но есть нюанс

Международная федерация бокса World Boxing приняла заявки на вступление в организацию от девяти национальных боксёрских федераций, в том числе от России и Беларуси. Ещё в январе генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин говорил, что наша федерация ведёт переговоры о присоединении к World Boxing, которую не так давно возглавил легендарный Геннадий Головкин. Теперь шансы отечественных боксёров попасть на Олимпийские игры в 2028 году кратно увеличились, однако пока российские и белорусские спортсмены приняты в World Boxing на определённых условиях.

«Боксёры из России и Беларуси будут участвовать в соревнованиях как индивидуальные спортсмены без флага или национального гимна. Федерация также проведёт ряд проверок, чтобы убедиться в том, что российские и белорусские боксёры, желающие участвовать в её соревнованиях, не поддерживали боевые действия на Украине и не являются членами клубов, связанных с армией и полицией», — сказано в пресс-релизе World Boxing.

В мировом боксе сложилась ситуация, при которой существуют сразу две крупные автономные международные федерации – World Boxing и IBA. Первая была создана три года назад в противовес второй и её президенту Умару Кремлёву. Кремлёв, естественно, всегда отстаивал права российских боксёров, на турнирах под эгидой IBA отечественные спортсмены выступали со своими флагом и гимном, что не нравилось Международному олимпийскому комитету и некоторым национальным федерациям, которые стали игнорировать турниры IBA (например, Украине и США).

Умар Кремлёв Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

МОК не устроила ситуация, при которой мировой бокс управляется российским функционером, а на наших спортсменов нет никакого давления и влияния, и в итоге IBA лишилась официального признания от Международного олимпийского комитета. Боксёрский турнир на Олимпиаде в Париже проводился самим МОК и оказался провальным – одни только скандалы с Иман Хелиф и Линь Юйтин чего стоят. А за год до Игр во Франции была создана другая международная федерация – World Boxing, которая, собственно, и заменила IBA, получив право проводить чемпионаты мира и организовывать отборочные соревнования к следующей Олимпиаде.

Поэтому в 2025 году прошли сразу два чемпионата мира по боксу. В сентябре в Англии турнир провела World Boxing, в декабре в Дубае прошли соревнования под эгидой IBA. Российские спортсмены в Англию не ездили и поддерживали именно IBA и Умара Кремлёва. И поэтому нынешнее вступление нашей федерации в World Boxing, с одной стороны, вызывает вопросы, а с другой – совершенно логично.

Логично, потому что членство в World Boxing – это прямая путёвка на отборочные турниры к Олимпийским играм 2028 года. Естественно, для спортсменов Олимпиада является главной целью всей спортивной карьеры. У нас есть боксёры, которые ездили на Игры в Токио и жаждут вернуться и завоевать золото главного турнира четырёхлетия – например, титулованный Муслим Гаджимагомедов. У нас есть уже новое поколение боксёров, не участвовавших в Играх и тоже желающих проявить себя на самом высоком уровне. Например, тот же Всеволод Шумков, который недавно стал чемпионом мира IBA, победив в финале олимпийского чемпиона Парижа Абдумалика Халокова. И поэтому вполне объяснимо стремление нашей федерации вступить в ряды World Boxing, цель у этого решения одна – Олимпиада.

С другой стороны, а как же IBA и Умар Кремлёв? Вероятно, российские боксёры будут принимать участие и в турнирах IBA тоже – в этом плане пока нет никаких запретов и противоречий. Например, представители Казахстана, Узбекистана, Кубы и многих других стран поступают аналогично: в сентябре выступили на чемпионате мира World Boxing, в декабре – на турнире IBA. Не все, конечно, тем же составом, некоторые федерации не стали отправлять на чемпионат IBA своих лидеров, но всё же.

При этом получается, что в таком случае речи о поддержке IBA в борьбе с главным конкурентом больше не идёт. Федерация бокса России признала World Boxing, стала её частью и, по сути, согласилась с тем, что именно организация Геннадия Головкина является ведущей в мировом боксе – во всяком случае, в олимпийской её части. И, возможно, теперь на турнирах IBA будут выступать не лидеры российской команды, а, например, вторые-третьи номера сборной. Если, опять же, не будет никаких новых вводных и запретов на параллельное участие наших спортсменов в соревнованиях под эгидой двух федераций.

В последнее время мировой спорт начал «оттаивать» в отношении наших атлетов, многие федерации не только допускают россиян до международных стартов, но и возвращают им флаг и гимн. World Boxing пока на такие уступки не пошла, российские и белорусские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, более того, организация будет советоваться с МОК по поводу участия наших атлетов в крупных международных стартах. И тут могут возникнуть проблемы, которые возникали у многих российских спортсменов из других видов спорта. Все эти приписки в заявлениях World Boxing о нейтральном статусе и совещании с МОК ничего хорошего не сулят: при большом желании докопаться, а оно вполне может возникнуть, можно отказать в нейтральном статусе любому российскому спортсмену. Мало, что ли, поводов? Например, даже связь спортсменов с клубами ЦСКА и «Динамо» вполне могут рассматривать как причину для отказа в получении этого самого нейтрального статуса. И таких поводов довольно много, судя по заявлениям и по опыту из других видов спорта.

Однако до Олимпийских игр ещё больше двух лет, за это время многое может измениться, и позиция World Boxing в отношении наших спортсменов — тоже. Тем более что её теперь возглавляет Геннадий Головкин – выходец из страны СНГ, с приходом которого, хочется верить, антироссийских выпадов в мировом боксе станет меньше. Во всяком случае, после своего назначения бывший чемпион мира заявлял об объединении любительского бокса и о невозможности различных притеснений, хотя открыто про российских спортсменов не говорил.

Геннадий Головкин Фото: AP/TASS

«Для меня большая честь быть избранным на пост нового президента World Boxing. И это лишь начало. Начиная с сегодняшнего дня спортсмены будут во главе каждого принятого решения. На пути к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе мы восстановим доверие к олимпийскому боксу. Настал момент двигаться вперёд как одна боксёрская семья», — отмечал Головкин.

В сухом остатке шаг Федерации бокса России — вынужденный. На него пошли с уступками, возможно, с последующими проблемами и разбирательствами по поводу получения нейтрального статуса, но главное – во благо спортсменов. Без этого шага участие российских боксёров в Олимпиаде-2028 точно было бы невозможно, теперь же наши спортсмены могут отбираться на Игры. И это главное, что вытекает из присоединения федерации к World Boxing.