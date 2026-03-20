Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов, бокс 11 апреля 2026 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, все подробности

Фьюри vs Махмудов: крутая битва супертяжей. Как покажет себя Цыганский король? LIVE
Александр Фролов
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
Россиянин может организовать легенде апсет.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

11 апреля в Лондоне, Англия, на стадионе команды АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри встретится с российско-канадским тяжеловесом Арсланбеком Махмудовым. На кону не будут стоять полноценные мировые титулы. Для Фьюри это первый поединок с декабря 2024 года. Напомним, Тайсон ранее объявил о завершении карьеры, однако после небольшого перерыва принял решение вернуться в спорт.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Для Тайсона бой имеет важнейшее значение:
Фьюри дали идеального соперника. Если не победит, нужно снова уходить
Фьюри дали идеального соперника. Если не победит, нужно снова уходить
Полный кард турнира с главным боем Фьюри — Махмудов Где смотреть бой Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова Дата и время боя Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова
Live Александр Фролов

💪 Махмудов недавно уже победил другого британца

Последний бой Махмудова получился напряжённым и ярким.

Спорное судейство не помешало российскому Льву. Махмудов снёс крепкого британца в Англии!
Спорное судейство не помешало российскому Льву. Махмудов снёс крепкого британца в Англии!
12:36 Александр Фролов

👉 Реакция Леннокса Льюиса

«Хороший бой, особенно учитывая, что это возвращение для Фьюри. Боксёрская общественность определённо скучала по нему. И да, как он и сказал, он очень любит спорт, и он вернулся. Тяжело что-либо предсказывать для Тайсона Фьюри, но я кое-что о нём я знаю — когда он завершает карьеру, то возвращается», — сказал Льюис в интервью The Ring.

12:34 Александр Фролов

Полный кард турнира с главным боем Фьюри — Махмудов

  • Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов;
  • Конор Бенн – Реджис Прогрейс;
  • Джеми Тшикева – Ричард Риакпо;
  • Фрейзер Кларк – Джастис Хуни;
  • Трой Уильямсон – Симон Захенхубер;
  • Брейон Горхэм – Эдуард Георгиев;
  • Майки Таллон – Кристофер Риос;
  • Феликс Кэш – Лиам О’Хара;
  • Эктор Лосано – Султан Алмохаммед;
  • Эллиот Уэйл – Том Хилл.
12:33 Александр Фролов

👀 Вот такой постер

Постер к бою выглядит так. Есть ощущение, что на нём боксёры чуть-чуть не похожи на себя.

12:31 Александр Фролов

Где смотреть бой Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова

Турнир с главным боем Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов покажет платформа Netflix. В России официальной трансляции пока не ожидается.

12:31 Александр Фролов

😡 Отец Тайсона настроен критично

«Тайсон уже не в лучшей форме. Я человек прямолинейный — говорю то, что думаю. Я его люблю, но слишком много людей похлопывают его по плечу и говорят неправду, превознося его как непобедимого. Он уже давно не такой. Тот Тайсон исчез после трилогии с Уайлдером, это противостояние покончило с ним. А мои отношения с ним разрушены», — приводит слова Фьюри издание Daily Mail.

12:30 Александр Фролов

Дата и время боя Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова

Бойцовский вечер с участием Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова состоится 11 апреля. Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени, главный бой стартует не ранее 01:00 мск.

