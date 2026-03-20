Фьюри vs Махмудов: крутая битва супертяжей. Как покажет себя Цыганский король? LIVE

11 апреля в Лондоне, Англия, на стадионе команды АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» состоится большой вечер профессионального бокса. В главном событии экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри встретится с российско-канадским тяжеловесом Арсланбеком Махмудовым. На кону не будут стоять полноценные мировые титулы. Для Фьюри это первый поединок с декабря 2024 года. Напомним, Тайсон ранее объявил о завершении карьеры, однако после небольшого перерыва принял решение вернуться в спорт.
💪 Махмудов недавно уже победил другого британца
Последний бой Махмудова получился напряжённым и ярким.
👉 Реакция Леннокса Льюиса
«Хороший бой, особенно учитывая, что это возвращение для Фьюри. Боксёрская общественность определённо скучала по нему. И да, как он и сказал, он очень любит спорт, и он вернулся. Тяжело что-либо предсказывать для Тайсона Фьюри, но я кое-что о нём я знаю — когда он завершает карьеру, то возвращается», — сказал Льюис в интервью The Ring.
Полный кард турнира с главным боем Фьюри — Махмудов
- Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов;
- Конор Бенн – Реджис Прогрейс;
- Джеми Тшикева – Ричард Риакпо;
- Фрейзер Кларк – Джастис Хуни;
- Трой Уильямсон – Симон Захенхубер;
- Брейон Горхэм – Эдуард Георгиев;
- Майки Таллон – Кристофер Риос;
- Феликс Кэш – Лиам О’Хара;
- Эктор Лосано – Султан Алмохаммед;
- Эллиот Уэйл – Том Хилл.
👀 Вот такой постер
Постер к бою выглядит так. Есть ощущение, что на нём боксёры чуть-чуть не похожи на себя.
Где смотреть бой Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова
Турнир с главным боем Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов покажет платформа Netflix. В России официальной трансляции пока не ожидается.
😡 Отец Тайсона настроен критично
«Тайсон уже не в лучшей форме. Я человек прямолинейный — говорю то, что думаю. Я его люблю, но слишком много людей похлопывают его по плечу и говорят неправду, превознося его как непобедимого. Он уже давно не такой. Тот Тайсон исчез после трилогии с Уайлдером, это противостояние покончило с ним. А мои отношения с ним разрушены», — приводит слова Фьюри издание Daily Mail.
Дата и время боя Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова
Бойцовский вечер с участием Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова состоится 11 апреля. Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени, главный бой стартует не ранее 01:00 мск.