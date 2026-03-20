Если Евлоев будет скучным. Выбрали ещё топ-5 поединков в Лондоне

21 марта в Лондоне, Англия, на «O2 Arena» состоится масштабный турнир UFC Fight Night 270. Основное внимание будет приковано к претендентскому бою в полулёгком весе: в клетке сойдутся непобеждённые Мовсар Евлоев и Лерон Мёрфи. Но и за пределами главного события ивента зрителям будет на кого посмотреть.

Полный кард турнира UFC в Лондоне

Главный кард:

Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи;

Люк Райли — Майкл Асвелл;

Майкл Пейдж — Сэм Паттерсон;

Иво Бараневски — Остин Лэйн;

Роман Долидзе — Кристиан Лерой Данкан;

Кёртис Кэмпбелл — Дэнни Силва.

Предварительный кард:

Мэйсон Джонс — Аксель Сола;

Натаниэль Вуд — Лосене Кейта;

Луи Сазерленд — Брандо Перичич;

Мантас Кондратавичюс — Антонио Троколи;

Марио Пинто — Фелипе Франко;

Шакем Рок — Абдул-Карим Аль-Сельвади;

Шанель Дайер — Равена Оливейра;

Мелисса Маллинс — Луана Каролина.

Майкл Пейдж — Сэм Паттерсон

Конечно, британский турнир UFC, особенно в отсутствие Тома Аспиналла и Пэдди Пимблетта, не мог обойтись без по-настоящему большой местной звезды. И компанию Лерону Мёрфи составит Майкл Пейдж – человек, бои которого мало кого оставляют равнодушными. Нарезки поединков Венома разлетались по интернету ещё во времена его выступлений в Bellator: яркий стиль с неординарной техникой, а также частая игра на публику принесли Пейджу славу и огромную армию фанатов, несмотря на то что Майкл даже не был чемпионом. Теперь британец продолжает зажигать уже в UFC, хотя многие со скепсисом относились к переходу ветерана в лучшую лигу мира. Майкл перебил не менее яркого ударника Шару Буллета, разобрался с Джаредом Каннонье и Кевином Холландом. Теперь Пейдж возвращается в полусредний вес, где встретится с соотечественником Сэмом Паттерсоном. Конечно, и сам Веном, и многие фанаты ждали в соперниках у Пейджа более статусного бойца, но в любом случае Майкл не даст зрителям скучать.

Майкл Пейдж Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC

Люк Райли — Майкл Асвелл

В соглавном событии турнира выступит британский полулегковес Люк Райли, бой которого поставили даже выше, чем выступление Майкла Пейджа. Это говорит о том, что в Райли особо верят в руководстве промоушена, раз делают практически дебютанту такие авансы. У Люка всего один поединок в UFC, в ноябре прошлого года он нокаутировал в первом раунде Богдана Града. А вообще у парня отличный потенциал: Райли 26 лет, у него безупречный рекорд 12-0, при этом в девяти случаях он нокаутировал своих соперников. В соперниках у Люка будет американец Майкл Асвелл, и в противостоянии с британцем он выглядит явным андердогом. У Асвелла рекорд 11-3, в последних четырёх боях у него два поражения, в том числе от Богдана Града, которого не заметил Райли. Так что для Люка созданы все условия, чтобы он порадовал местную публику ярким выступлением и очередным нокаутом.

Роман Долидзе — Кристиан Лерой Данкан

В главном карде турнира в Лондоне состоится интересный бой двух средневесов. 11-й номер рейтинга Роман Долидзе встретится с местным бойцом Кристианом Лероем Данканом. Долидзе – опытный боец, который выступает в UFC с 2020 года. Интересно, что карьеру Кавказец начинал в тяжёлом весе, затем выступал в полутяжёлом дивизионе, в том числе, например, побеждал Хадиса Ибрагимова и Энтони Смита. Но в последнее время Долидзе дерётся в среднем весе, не так давно шёл на неплохой серии из трёх побед, и у него была возможность подняться в рейтинге, но в последнем бою проиграл Энтони Эрнандесу и теперь вынужден начинать путь на вершину заново. А вот его соперник Кристиан Лерой Данкан, напротив, набрал отличный ход. В активе британца три победы в трёх поединках, в том числе над россиянином Андреем Пуляевым. Для него бой с Долидзе – шанс попасть в топ-15, и яркий британский ударник готов зарубиться с Романом за эту возможность.

Роман Долидзе Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Лосене Кейта — Натаниэль Вуд

В карде лондонского турнира выступит Лосене Кейта. Да, тот самый, который должен был в сентябре дебютировать в лиге поединком с Патрисио Фрейре, но… был уволен. Кейта провалил взвешивание почти на 1,5 кг, сорвал бой и вызвал негативную реакцию у руководства лиги. Однако в промоушене решили дать перспективному африканцу второй шанс. Статистика Кейты впечатляет: 16 побед при одном поражении, 10 побед одержаны нокаутом. Лосене умеет закатывать яркие поединки, так что к его дебюту в UFC будет приковано особое внимание. В соперниках у Кейты окажется опытный Натаниэль Вуд, за плечами которого уже 13 поединков в лучшей лиге мира. Вуд идёт на серии из трёх побед и готов поприветствовать новичка в промоушене.

Марио Пинто — Фелипе Франко

Поединки тяжеловесов всегда привлекают особое внимание фанатов. На турнире в Лондоне в прелимах как раз будет бой двух больших парней – португальца Марио Пинто и бразильца Фелипе Франко. Интересно, что они подходят к поединку практически с одинаковым рекордом: 11-0 у Марио и 10-1 – и Фелипе. Причём Фелипе проиграл в рамках Претендентской серии, но сумел закрыть поражение двумя победами и подписать контракт с лучшей лигой мира. Марио же уже успел освоиться в UFC, одержав две победы нокаутами. В целом оба бойца – неплохие финишёры: в активе Пинто семь нокаутов и сабмишен, Франко и вовсе завершил все победные поединки досрочно – шесть нокаутов и четыре сабмишена – и проиграл, к слову, тоже досрочно. Так что бой двух больших бойцов, которые будут стремиться финишировать друг друга, точно нужно посмотреть.