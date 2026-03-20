Чак Норрис умер, причины смерти, что произошло, сколько лет было, карьера, биография

Мы думали, что он победит даже смерть. Умер Чак Норрис
Александр Фролов
Чак Норрис умер в возрасте 86 лет
Легенде было 86 лет.

Всего 10 дней назад великому Чаку Норрису исполнилось 86 лет. Он отлично себя чувствовал: жил полной жизнью, активно общался с молодым поколением и очень много тренировался, несмотря на возраст. Казалось, что этого крепкого старичка ничем не взять, особенно если учитывать его образ в кино и интернете. Но вчера Чаку стало плохо во время тренировки по карате на Гавайях. Актёра увезли в больницу, откуда он вскоре вышел на связь с родными — был бодрым и даже старался шутить. Увы, сегодня пришла трагическая новость — Норрис умер, о чём рассказала его семья.

«Для всего мира он был мастером боевых искусств, актёром и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он прожил свою жизнь с верой, целеустремлённостью и непоколебимой преданностью людям, которых любил. Своим трудом, дисциплиной и добротой он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в жизни многих», — указано в заявлении семьи Норрис.

Поскольку близкие Чака сообщили, что хотели бы сохранить причину его смерти в тайне, никакой информации по этому поводу пока нет. Впрочем, смерть 86-летнего человека вряд ли может чем-то удивить — в таком возрасте любое заболевание или травма могут стать роковыми.

Конечно, прежде всего Норриса запомнят как знаменитого актёра. Причём нельзя сказать, что Чак как-то невероятно талантливо играл, да это от него и не требовалось: он брал зрителя за душу бешеной харизмой и шикарной физической формой. Этот прищуренный взгляд из-под широкополой шляпы навсегда запомнили те, кто смотрел «Одинокого Волка», «Вторжение в США» или «Безмолвный гнев». Но, пожалуй, главной картиной в фильмографии Чака стал сериал «Крутой Уокер», протянувший в эфире целых восемь сезонов.

Любопытно, что в кино Норрис пришёл именно как большой спортсмен. Первую роль он как раз получил благодаря знакомству с актёром, которому давал уроки карате. Чак был настоящим мастером карате: семь лет удерживал звание чемпиона мира в полутяжёлом весе и открыл несколько десятков спортивных школ. Также Норрис превосходно владел дзюдо, боксом, джиу-джитсу и ещё несколькими боевыми искусствами. Американец в своё время даже научил Брюса Ли ударам ногой в голову! Чак на протяжении всей жизни был живым символом боевых искусств и максимально продвигал их в массы.

Неудивительно, что имя Норриса стало нарицательным. Когда-то чуть ли не каждый мальчишка мечтал быть таким же крутым, как Чак. Даже когда Норрис ушёл в тень и перестал сниматься в кино, его популярность осталась запредельной — теперь Чак стал героем мемов. Шуточки про невероятную крутость, непрошибаемость и мужественность Норриса пересылают друг другу даже те, кто не видел ни одного фильма с Чаком. Что лишь подчёркивает уникальность и медийную многослойность фигуры Норриса.

Увы, теперь его больше нет с нами. Чак Норрис был ярким актёром, невероятным спортсменом и хорошим человеком. Покойся с миром, крутой Уокер.

