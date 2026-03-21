UFC Лондон: Евлоев впервые возглавляет турнир. Будет первая досрочка от россиянина? LIVE

21 марта в Лондоне, Англия, состоится турнир UFC Fight Night 270. В главном событии вечера непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев будет биться с местным бойцом Лероном Мёрфи, который также подходит к поединку с нулём в графе поражений. Для Евлоева это первый мейн-ивент в UFC и первый пятираундовый бой в промоушене. А победа может сделать Мовсара следующим претендентом на пояс.
Также обращают на себя внимание поединки с участием Майкла Пейджа, который будет биться с Сэмом Паттерсоном, и Романа Долидзе, чьим соперником станет опасный Кристиан Лерой Данкан.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😏 Абдель-Азиз: Евлоев будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет
Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером непобеждённого первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе россиянина Мовсара Евлоева, категорично высказался насчёт будущего своего подопечного.
«Мовсар будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет», – написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.
😈 Мёрфи — о бое с Евлоевым: единственное, что меня может остановить, это смерть
«Я чувствую, что прошёл через все ужасные вещи в жизни. И я всегда говорил, что единственное, что может меня остановить, это смерть. Нет такого бойца, который мог бы сломать меня. И я вступлю в этот бой без страха. Что можно сделать со мной, чего уже не было?» — приводит слова Мёрфи пресс-служба UFC.
Где смотреть турнир UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 270 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔮 Волкановски сделал прогноз на бой Евлоева и Мёрфи
«Я думаю, что Мовсар выиграет этот бой, если будет здоров. Бойцовский IQ Лерона Мёрфи однозначно доставит проблем Мовсару в стойке — он хорошо работает ногах, отлично понимает игру. Мы видели, что Пико смог его немного контролировать, а Мовсар будет ещё более успешен в этом. Потому что Пико просто хороший борец, очень взрывной, но в плане контроля Мовсар значительно лучше – в этом он очень хорош. Думаю, он сможет контролировать Лерона. Может случиться так, что Лерон будет вставать и наносить урон? Конечно. Но я думаю, что Мовсар сможет с ним справиться и одержит победу», — сказал австралиец в беседе с Деметриусом Джонсоном.
Дата и время турнира UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи
Турнир UFC Fight Night 270 пройдёт 21 марта в Лондоне (Англия) на «О2 Арена». Начало турнира — в 20:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 23:00 по мск.
💪🏽 Мовсар Евлоев сообщил о завершении подготовки к бою с Мёрфи
«Тренировочный лагерь завершён. Мы тяжело работали, чтобы добиться лучшей версии меня. Теперь настало время весогонки. Огромное спасибо моей команде, тренерам и спарринг-партнёрам за терпение и поддержку. Лондон, готовься…. Мы зажжём», — написал Евлоев в социальных сетях.
Полный кард турнира UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи
Главный кард:
Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи;
Люк Райли — Майкл Асвелл;
Майкл Пейдж — Сэм Паттерсон;
Иво Бараневски — Остин Лэйн;
Роман Долидзе — Кристиан Лерой Данкан;
Кёртис Кэмпбелл — Дэнни Сильва.
Предварительный кард:
Мэйсон Джонс — Аксель Сола;
Натаниэль Вуд — Лосене Кейта;
Луи Сазерленд — Брэндо Перичич;
Мантас Кондратавичюс — Антонио Троколи;
Марио Пинто — Фелипе Франко;
Шакум Рок — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
Шанель Дайер — Равена Оливейра.