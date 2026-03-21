Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Бой Мовсар Евлоев — Лерон Мерфи, 21 марта 2026 года, прямая онлайн-трансляция, смотреть, UFC London, эфир, лайв

UFC Лондон: Евлоев впервые возглавляет турнир. Будет первая досрочка от россиянина? LIVE
Яхья Гасанов
UFC Лондон: Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи
Комментарии
В соперниках — Лерон Мёрфи.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

21 марта в Лондоне, Англия, состоится турнир UFC Fight Night 270. В главном событии вечера непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев будет биться с местным бойцом Лероном Мёрфи, который также подходит к поединку с нулём в графе поражений. Для Евлоева это первый мейн-ивент в UFC и первый пятираундовый бой в промоушене. А победа может сделать Мовсара следующим претендентом на пояс.

UFC 2026. UFC Fight Night 270, Лондон, Великобритания
Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи
22 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мовсар Евлоев
Не началось
Лерон Мёрфи

Также обращают на себя внимание поединки с участием Майкла Пейджа, который будет биться с Сэмом Паттерсоном, и Романа Долидзе, чьим соперником станет опасный Кристиан Лерой Данкан.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Получше узнаём Мовсара Евлоева:
Работал в МВД и любит аниме. Евлоев, которого вы не знали
Работал в МВД и любит аниме. Евлоев, которого вы не знали
Где смотреть турнир UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи Дата и время турнира UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи Полный кард турнира UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи
Live Яхья Гасанов

😏 Абдель-Азиз: Евлоев будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером непобеждённого первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе россиянина Мовсара Евлоева, категорично высказался насчёт будущего своего подопечного.

«Мовсар будет следующим чемпионом UFC, нравится вам это или нет», – написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.

09:49 Яхья Гасанов

😈 Мёрфи — о бое с Евлоевым: единственное, что меня может остановить, это смерть

«Я чувствую, что прошёл через все ужасные вещи в жизни. И я всегда говорил, что единственное, что может меня остановить, это смерть. Нет такого бойца, который мог бы сломать меня. И я вступлю в этот бой без страха. Что можно сделать со мной, чего уже не было?» — приводит слова Мёрфи пресс-служба UFC.

09:48 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 270 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:48 Яхья Гасанов

🔮 Волкановски сделал прогноз на бой Евлоева и Мёрфи

«Я думаю, что Мовсар выиграет этот бой, если будет здоров. Бойцовский IQ Лерона Мёрфи однозначно доставит проблем Мовсару в стойке — он хорошо работает ногах, отлично понимает игру. Мы видели, что Пико смог его немного контролировать, а Мовсар будет ещё более успешен в этом. Потому что Пико просто хороший борец, очень взрывной, но в плане контроля Мовсар значительно лучше – в этом он очень хорош. Думаю, он сможет контролировать Лерона. Может случиться так, что Лерон будет вставать и наносить урон? Конечно. Но я думаю, что Мовсар сможет с ним справиться и одержит победу», — сказал австралиец в беседе с Деметриусом Джонсоном.

09:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи

Турнир UFC Fight Night 270 пройдёт 21 марта в Лондоне (Англия) на «О2 Арена». Начало турнира — в 20:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 23:00 по мск.

09:47 Яхья Гасанов

💪🏽 Мовсар Евлоев сообщил о завершении подготовки к бою с Мёрфи

«Тренировочный лагерь завершён. Мы тяжело работали, чтобы добиться лучшей версии меня. Теперь настало время весогонки. Огромное спасибо моей команде, тренерам и спарринг-партнёрам за терпение и поддержку. Лондон, готовься…. Мы зажжём», — написал Евлоев в социальных сетях.

09:47 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC с главным боем Евлоев — Мёрфи

Главный кард:

Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи;
Люк Райли — Майкл Асвелл;
Майкл Пейдж — Сэм Паттерсон;
Иво Бараневски — Остин Лэйн;
Роман Долидзе — Кристиан Лерой Данкан;
Кёртис Кэмпбелл — Дэнни Сильва.

Предварительный кард:

Мэйсон Джонс — Аксель Сола;
Натаниэль Вуд — Лосене Кейта;
Луи Сазерленд — Брэндо Перичич;
Мантас Кондратавичюс — Антонио Троколи;
Марио Пинто — Фелипе Франко;
Шакум Рок — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
Шанель Дайер — Равена Оливейра.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android