«Он весил 87 кг в лёгком дивизионе». Изучаем, насколько большим бывает Махачев

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье, завершивший карьеру в прошлом году, на спортивной пенсии времени зря не теряет. Недавно Бриллиант пришёл на подкаст Джо Рогана и завёл тему про его титульный бой с Исламом Махачевым. А точнее, Порье заявил, что в день поединка российский боец был намного крупнее.

«Недавно был в офисе UFC у Хантера [Кэмпбелла], и у них хранятся данные о весе бойцов в день боя. Они не все их обнародуют, но они у них хранятся. Мы заговорили о бое с Исламом, и он сказал мне его вес… это просто безумие. 86-87 кг весил Ислам в день боя, а я — 79 кг. Я смотрел на него под светом прожекторов, и у него торчали эти вены из плеч. Тогда я подумал: «Чёрт возьми, этот чувак огромный», — сказал Порье.

Ислам довольно быстро успел ответить, заявив, что Дастин преувеличивает ситуацию.

«80 кг максимум. Больше не весил никогда», – написал Махачев в социальной сети.

Давайте разбираться. Лимит лёгкого веса, в котором проходил поединок Махачева и Порье, составляет 70,3 кг. Ни для кого не секрет, что практически все бойцы, даже некоторые тяжеловесы, занимаются весогонками, чтобы уложиться в рамки дивизиона. Кто-то сбрасывает 2-3 кг, кто-то – пять, а кто-то и больше 10. В своё время много разговоров ходило о том, что больше всех в лёгком весе гоняет Хабиб Нурмагомедов: в период между боями Орёл мог набирать до 90 кг, то есть к поединку сбрасывал в районе двух десятков килограммов. После ухода Нурмагомедова внимание переключилось на Пэдди Пимблетта и Ислама Махачева.

Пимблетт, как и Хабиб, сильно набирает в весе в перерывах между боями: вы наверняка видели, как Пэдди отъедается фастфудом и визуально становится совершенно другим человеком. Но к поединку Пимблетт успешно вписывается в лимит дивизиона, хотя набрать много массы за 36 часов, отведённых после официального взвешивания до поединка, он не успевает. Другое дело – Махачев. Ислам, собственно, как и Хабиб, всегда был крупным легковесом. При этом Махачев, в отличие, например, от Пимблетта, умеет грамотно восстанавливаться, и в бою Ислам всегда выглядел больше своих оппонентов.

Но Дастин в подкасте у Джо Рогана, безусловно, слегка преувеличил габариты Ислама. В день поединка бойцы действительно проходят неофициальное взвешивание, после некоторых турниров эти данные обнародуются. Так было, например, на турнире UFC 311, когда атлетическая комиссия Калифорнии опубликовала цифры, которые бойцы показали перед боем. Ислам в этот вечер проводил свой последний на данный момент бой в лёгком весе против Ренато Мойкано – через полгода после встречи с Порье. И на весах тогда Махачев показал 80,7 кг – ни о каких 87 кг речь не шла. Интересно, что соперник Ислама Ренато Мойкано был в тот вечер крупнее и весил 82,5 кг . То есть многие легковесы, в том числе и Махачев, набирают примерно один вес — 10 кг, кто-то – чуть больше, кто-то – чуть меньше.

Более того, Ислам не показал цифр, озвученных Дастином Порье, уже после перехода в полусредний вес. Конечно, все заметили трансформацию Махачева, он стал значительно крупнее, на официальном взвешивании успешно уложился в лимит категории (до 77,1 кг), а в день боя весил 83,9 кг.

«В ночь боя Махачев весил 185 фунтов (83,91 кг). То есть он набрал 15 фунтов за день до выхода в октагон. А без боёв Ислам весит примерно 84-86 кг», — заявил тренер Ислама Хавьер Мендес в интервью Submission Radio.

То есть даже после перехода в полусредний вес в период между боями Махачев не набирал столько, сколько заявил Порье. Возможно, Дастину слегка преувеличили цифры, чтобы смягчить поражение, возможно, Бриллиант что-то не так понял или ошибся, но набрать 17 кг за сутки – это что-то за гранью фантастики, даже для такой машины, как Ислам. Да и набрав такой вес, за сутки показывать что-то в октагоне будет крайне сложно.