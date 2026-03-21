Непобеждённый против непобеждённого. Как Евлоев будет останавливать Мёрфи?

21 марта в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 270, главным событием которого станет поединок топовых полулегковесов. Первый номер рейтинга дивизиона Мовсар Евлоев встретится с Лероном Мёрфи, занимающим третье место в полулёгком весе. Оба не проигрывали в профессиональной карьере, оба идут на серии из девяти побед в UFC, и оба в шаге от титульника.

И даже, помимо битвы за статус претендента, у этих ребят есть какая-никакая история противостояния — когда-то в Таиланде они спарринговали, и Мёрфи отправил Мовсара в нокдаун. Позже он выкладывал скриншоты того эпизода и подписывал их «Он не непобеждённый». Забавно, что Евлоев до того момента и не знал, кто именно его пробил: «Пока он не выложил эти скрины, я даже не знал, что это был он. Это произошло восемь лет назад на спаррингах в Таиланде. Один пацан, как выяснилось Мёрфи, воспользовался моментом и пробил мне по печени. Я даже рад, что он это выставил — до этого не знал, кто это был, а теперь знаю, с кого спрашивать».

Так или иначе, перед Евлоевым стоит непростой вызов. Да, глобально оппозиция Мовсара поинтереснее, в последних боях он прошёл Диего Лопеса, Арнольда Аллена и Алджамейна Стерлинга. У Мёрфи из топ-10 был только постаревший Джош Эмметт, но зато в пользу британца его активность — Евлоев не бился уже 15 месяцев, да ещё и готовился к поединку во время Рамадана, а за 10 дней до поединка не знал, одобрят ли ему визу в Британию. Не самые приятные факторы. Однако Евлоев подходит к бою фаворитом, так за счёт чего россиянин должен проходить вязкого и осторожного Мёрфи?

Лерон — очень дисциплинированный, грамотный и техничный ударник, предпочитающий работать вторым номером и ловить соперников на контратаках. Это идеальный для него сценарий. Агрессивного Эмметта Мёрфи легко проваливал, ловил на сближении и спокойно довёл дело до уверенной победы. Ещё более яркий пример — последний поединок с Аароном Пико. Тот тоже пытался резко сокращать дистанцию и в итоге попал на заготовленный локоть с разворота. В итоге глухой нокаут, ещё раз показавший, насколько высокий бойцовский IQ у Мёрфи. После боя с Пико он говорил, что готовил локоть, зная о том, что Аарон бывает слишком агрессивен.

Евлоев отмечает сильные стороны соперника, а также возможное влияние фактора психологии: «Он терпеливее меня и не спешит работать первым номером. В подготовке мы это учли, у меня будет запас терпения. И, мне кажется, ему будет тяжелее драться дома, ответственности больше».

Хороший знак, что Евлоев отлично понимает главные опасности от соперника. Помимо жёстких локтей, Мёрфи может встретить и коленом. Такой финиш в копилке у него тоже имеется. И Мовсар сам нередко агрессивно идёт на соперника, из-за чего тоже испытывал проблемы в поединках, когда соперники разгадывали его финты. Мёрфи точно прочитает Евлоева, поэтому у россиянина должно быть несколько разных заготовок.

Однако при этом у Мёрфи тоже довольно часто бывают проблемы в боях. Обычно они возникают либо из-за того, что он перестраивается на работу первым номером и раскрывается (но такое происходит редко), либо из-за борьбы. У британца, согласно официальной статистике, 51% отражённых тейкдаунов. Однако в последних трёх боях и Пико, и Эмметт, и Дэн Иге (он ещё и в нокдаун отправлял) переводили Мёрфи и набирали за счёт этого контроль. Разумеется, с разным успехом, из-под Эмметта с Иге Лерон выбирался получше, а вот базовый борец Пико больше преуспел и чаще создавал нужные завязки, хоть и в итоге поплатился за агрессию.

Звучит как клише, но таких соперников, как Евлоев, у Мёрфи не было. Мовсар очень силён физически, за счёт этого может добрать несколько эпизодов в борьбе, набрать контроль, чего не хватало другим оппонентам Лерона. Кроме того, Евлоев задирает очень высокий темп, и, опять же, с этим Мёрфи не сталкивался и не успел этого прочувствовать. Уровень борьбы у Мовсара тоже совсем другой, если сравнивать с предыдущими оппонентами, это создаст дополнительные сложности для Лерона.

Стойка Евлоева тоже недооценена, и в некоторых аспектах он Мёрфи не уступает. Плюс защита в стойке у Мовсара тоже на очень хорошем уровне — пропускает только 2,66 удара за минуту. Лерон поразнообразнее, однако это может нивелироваться за счёт того, что британец плох при работе первым номером. У Евлоева таких проблем нет, он может поработать и сам, но важно помнить об опасных контратаках, это лучшее качество Мёрфи. Борьба, контроль, терпение в работе на руках, аккуратность при входе в завязки — главные ключи для Евлоева. За сабмишенами он обычно не идёт, предпочитает граунд-энд-паунд. Финиша тут было бы сложно ждать даже без серии решений Мовсара.

Алекс Волкановски тоже отдаёт предпочтение россиянину: «Я думаю, что Мовсар выиграет этот бой, если будет здоров. Бойцовский IQ Лерона Мёрфи однозначно доставит проблем Мовсару в стойке — он хорошо работает на ногах, отлично понимает игру. Мы видели, что Пико смог его немного контролировать, а Мовсар будет ещё более успешен в этом. Потому что Пико просто хороший борец, очень взрывной, но в плане контроля Мовсар значительно лучше — в этом он очень хорош. Думаю, он сможет контролировать Лерона. Может случиться так, что Лерон будет вставать и наносить урон? Конечно. Однако я думаю, что Мовсар сможет с ним справиться и одержит победу».

Большой тест для Мовсара Евлоева. Конечно, в идеале хотелось бы финиша, чтобы россиянин закрепил свои титульные амбиции, но и уверенная победа над человеком, который ранее не проигрывал, неплохо поднимет котировки Евлоева и приблизит его к главному бою в карьере.