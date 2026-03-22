Снова без финиша, зато с победой! Евлоев одолел ранее непобеждённого британца

Ни для кого не секрет, что Мовсара Евлоева руководство UFC, мягко говоря, недолюбливает. Россиянин дерётся не слишком зрелищно — все девять его побед в промоушене были добыты судейскими решениями. Ещё одиннадцать поединков были сорваны: далеко не всегда виновником был Мовсар, но тем не менее, цифра значительная. В социальных сетях Мовсар не то чтобы особо активен, английским языком не блистает, зато проходит соперников любого уровня яркости. Неудивительно, что ему не давали титульник и вообще всячески усложняли жизнь в лиге.

Даже перед сегодняшним боем Евлоева поставили в сложнейшие условия. Он должен был драться против Лерона Мёрфи — непобеждённого британского нокаутёра, на его территории. Неудобной была не только локация, но и дата, ведь буквально вчера закончился священный месяц Рамадан. Получается, во время ключевого этапа тренировочного процесса на Мовсаре были серьёзные ограничения, что не могло положительно сказаться на его кондициях. С другой стороны, если Евлоев проходил сегодня такого соперника и при таких условиях, то не дать ему титульник в следующем бою было бы просто стыдно для UFC.

Поединок начался в осторожном стиле: Мовсар в целом владел инициативой, по количеству точных ударов было примерное равенство. Россиянин не рвался за тейкдаунами и выглядел максимально сосредоточенным, Мёрфи, несмотря на свой статус нокаутёра, атаковал тоже очень дозированно — так и прошёл первый раунд. Следующие пять минут прошли в похожем ключе, но с главным отличием: британец нащупал свою дистанцию, начав работать на руках разнообразно и точно, в отличие от Евлоева. Второй раунд точно забрал Лерон и в третьем хотелось увидеть борьбу от Мовсара — и он не подвёл, быстро оформив тейкдаун и немного поработав в клинче. Оставшуюся часть раунда россиянин уверенно бился в стойке и в самой концовке пробил отличную серию.

Четвёртая пятиминутка началась неудачно — с Евлоева сняли балл за очередное попадание в пах. Но Мовсара это не испугало: он рванул вперёд и стал откровенно перерабатывать оппонента, регулярно подключая борьбу. Пятый раунд тоже прошёл под диктовку Евлоева, а посечённый Мёрфи откровенно отступал, после чего с трудом выживал в борьбе. Увы, достичь досрочного финиша россиянину так и не удалось. К счастью, судейское решение оказалось в пользу Мовсара — он побеждает большинством судейских голосов!