Евлоев слишком хочет понравиться UFC. Игра в «рубаку» едва не стоила ему титульника

В Лондоне, Англия, состоялся масштабный турнир UFC Fight Night 270. В главном событии вечера непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев в сложнейшем поединке одолел Лерона Мёрфи большинством судейских голосов и заработал статус главного претендента на титул Александра Волкановски в полулёгком весе.

Последние годы карьеры Мовсара Евлоева напоминают игру в доказательства. К поединку с Мёрфи россиянин подошёл с рекордом 9-0, на первой строчке в рейтинге, но до сих пор без титульного шанса. Евлоеву часто прилетало за скучность поединков, за отсутствие финишей, и если бы критика сыпалась от фанатов, то это ещё можно было бы понять, но когда такие претензии исходили от потенциальных соперников Мовсара, то это вызывало недоумение.

Объяснить это можно двумя моментами. В первую очередь, с Евлоевым просто не хотели драться топовые соперники, потому что понимали, что шансов победить россиянина крайне мало. Ну, и такие вбросы от потенциальных оппонентов делались с целью психологически повлиять на Мовсара. И есть ощущение, что это сработало.

Вся эта ситуация с отсутствием досрочных побед, с якобы скучным из-за борьбы стилем привела к тому, что Евлоев сам себе вбил в голову, что нужно всем всё доказать. Да, на интервью перед поездкой в Лондон Мовсар сказал, что не считает свои поединки скучными, но, кажется, окружающая обстановка, все эти высказывание в его адрес сказались на россиянине. В Англию Евлоев приехал в очередной раз что-то кому-то доказывать, и едва на этом не прогорел.

Мовсар вышел на бой с хорошим ударником, который в предыдущем поединке оформил яркий нокаут. Поединок проходил на территории соперника, в октагоне находился судья-соотечественник Мёрфи. Всё говорило о том, что Евлоеву нужно гнуть свою линию, затаскивать британца в партер и побеждать в своём стиле. Но где-то в голове российский боец видимо держал мысли, что ему нужно выступить ярко, нужно драться в стойке. Совершенно навязанное и необоснованное «нужно», которое едва не стоило Евлоеву титульника.

В первых трёх раундах Мовсар практически не прибегал к борьбе – совершил только один акцентированный тейкдаун. Евлоев дрался с Мёрфи в стойке, дрался так, как было удобно Лерону. И бой казался близким как по статистике, так и по картине происходящего . Глупо было предполагать, что у российского бойца окажется огромное преимущество в ударной технике: всё-таки британец – базовый боксёр и кикбоксёр, умеет хорошо работать с дистанции и плотно бить. Но несмотря на это, Евлоев с рьяным упорством шёл на Мёрфи и избегал борьбы. Это, кстати, удивило даже чемпиона Алекса Волкановски.

«Думаю, никто не ожидал, что Мовсар будет биться в стойке с Лероном. Возможно, он осознано пошёл на это, чтобы гарантировать себе бой за титул. Этого я не знаю. Было видно, что он был намного сильнее, когда всё-таки проходил в ноги», — написал Волкановски в своих социальных сетях.

Было ли в этом здравое зерно? Стал бы Евлоев драться с Мёрфи в стойке, если бы не нагнетающая реакция бойцовского сообщества о «скучности» стиля Мовсара? Вряд ли. Каждый должен делать в клетке то, что хорошо умеет, и что может привести к победе – у Евлоева это борьба, к которой он стал прибегать только в чемпионских раундах. И оказалось, что рецепт победы был прост. Только оказавшись на грани поражения из-за трёх близких стартовых отрезков и снятого балла в четвёртом, Мовсар стал гнуть свою линию. С переводами британца в партер не возникало абсолютно никаких проблем, в партере Евлоев не просто «залёживал» Мёрфи, а постоянно атаковал, выбрасывал удары, менял позиции .

Что мешало Евлоеву действовать так раньше? Ответ уже был дан выше. Эта игра в доказательства, этот ответ на постоянные высказывания и критику в свой адрес, это желание показать себя с другой стороны едва не привели к потере «нолика» и титульного шанса. Могли бы судьи отдать победу Мёрфи в таком поединке? Да запросто, учитывая, что бой проходил в Лондоне, да и в других поединках вечера британцам откровенно подыгрывали судьи.

Мовсар провёл тяжёлый претендентский поединок. Никто не говорил, что он будет лёгким: Мёрфи – один из лучших бойцов дивизиона. Но всё же, если бы Евлоев следовал своему стилю, использовал свои сильные стороны с самого начала поединка, то всё могло бы сложиться для россиянина проще.

Тем не менее, Мовсар показал всем, что умеет и не боится работать в стойке даже с такими крепкими ударниками как Мёрфи, доказал, что умеет быть другим, и что он главный претендент на пояс. Но хочется, чтобы все эти игры в доказательства остались в прошлом. В чемпионском бою, если он, конечно, состоится, Евлоеву нужно быть собой, использовать свои самые сильные стороны и стремиться к победе, а не к тому, чтобы ответить на чью-то критику.