Борцов критикуют, а что с ударниками? От «танцев» Пейджа устали и фанаты, и соперники

В Лондоне на «О2 Arena» завершился большой турнир UFC Fight Night 270. В главном карде турнира большое внимание местной публики приковывал поединок британской звезды Майкла Пейджа с соотечественником Сэмом Паттерсоном. Но бой, который обещал быть ярким и интересным, во всяком случае на бумаге, стал одним из главных разочарований вечера.

В UFC, да и в целом в мире смешанных единоборств сложилась ситуация, в которой бойцы, заточенные на борьбу, ценятся среди фанатов, экспертов и руководства меньше, чем бойцы-ударники. Как только один из бойцов начинает доминировать в партере, контролировать соперника на земле – с трибун летит свист. Чего уж говорить – даже Хамзата Чимаева, борьбой, доминацией и агрессией которого многие восхищались, сейчас подвергают критике за уверенные победы за счёт борьбы. Фанаты хотят видеть в клетке зрелище, яркую рубку в стойке с ущербом и нокаутами, поэтому ударники сейчас в приоритете у матчмейкеров: бойцу с ярким стилем проще продвигаться по рейтингу, нежели борцу, пусть даже с убедительными победами в активе.

Но ведь ударник ударнику рознь. Всё чаще возникают ситуации, когда поединки двух потенциально зрелищных бойцов получаются откровенно скучными. Чем лучше безударная ходьба по октагону с множеством финтов доминирующего выступления бойца с борцовской базой? Да, собственно, ничем. Однако ударникам хватает нескольких разменов, нескольких ярких эпизодов за бой, чтобы фанаты забыли про оставшиеся минуты бездействия.

А почему ударников не критикуют за скучные бои? Некоторые вполне этого заслуживают, особенно Майкл Пейдж после его «феноменального» выступления в Лондоне. Перед турниром Веном жаловался, что руководство UFC не задействует его чаще, что он хотел бы выступать активнее и проводить по-настоящему большие бои. Но теперь, кажется, Пейджу будет очень сложно получить какой-то громкий поединок.

Все прекрасно знают, как ведёт свои бои Майкл. Это высококлассный ударник со специфической стойкой, за счёт отличных скорости, футворка, габаритов и техники Веном превратился в настоящий кошмар для соперников. Подойти к нему крайне сложно – можно нарваться на встречные удары, да и Пейдж отлично себя чувствует контровиком, опять же, за счёт реакции и скорости. Майкл обожает проваливать соперников и вколачивать ответные удары.

Майкл Пейдж – Сэм Паттерсон Фото: Chris Unger/Getty Images

Звучит неплохо, и некоторые поединки Венома действительно завораживают. Например, в UFC он отлично разобрался с Кевином Холландом, перебив того с дистанции и буквально деклассировав в стойке. Но бывают случаи, и в последнее время они встречаются всё чаще, когда Веном и сам не дерётся, и сопернику не даёт. Так было в поединке с Шарой Буллетом. Россиянин никак не мог подобрать нужную дистанцию, никак не мог достать британца, хотя постоянно прессинговал и искал моменты для атак. Пейдж же «фехтовал», кружил и набирал очки будто в любительском боксе – за количество попаданий. Майкл и сам практически не включался, и не дал Шаре проявить себя.

Вы скажете, что это проблемы Шары? Что он не смог подстроиться под стиль Венома? Так, а чем тогда эта ситуация отличается от того, когда бойцы не могут подстроиться под соперников-борцов? Получается, двойные стандарты .

В Лондоне Веном выдал аналогичное выступление, и, кажется, не выдержали даже местные фанаты, которые должны обожать свою звезду. Первые два раунда Пейдж в собственной манере скакал и «танцевал» в октагоне, постоянно имитируя атаки, но практически не бил. Сэм Паттерсон, который был в соперниках Майкла, оказался к такому не готов, не понимал, как ему действовать, как сближаться, и поэтому тоже особо не атаковал. За два раунда на двоих Майкл и Сэм донесли до цели… 25 ударов! Для сравнения: «скучный» Евлоев за два первых раунда в бою с Мёрфи один донёс 28 ударов .

Сэм Паттерсон – Майкл Пейдж Фото: Jasper Wax/Getty Images

И вот к третьему раунду поединка Пейджа и Паттерсона публика откровенно начала свистеть. Бойцы немного оживились, особенно Сэм, который понял, что нужно рисковать. Однако какой-то особой феерии зрители так и не увидели. Зато увидели три раунда «танцев» Пейджа, сотни замахов и только 58 нанесённых ударов на двоих за 15 минут боя. Это не просто мало – это катастрофа. Даже огромные тяжи в трёхраундовом поединке дерутся активнее, чем это делали Пейдж и Паттерсон.

Веном одержал победу, но, кажется, проиграл в репутационном плане. Теперь руководство UFC вряд ли даст Пейджу на «скучное съедение» ещё одного топового бойца.